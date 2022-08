Las '1001 Músicas' que septiembre lleva a Granada

Septiembre llega a Granada con una proposición musical seductora para todos los oídos. Del flamenco al rock, pasando por el pop y los acelerados ritmos latinos. El 1001 Músicas levanta el telón, con ocho actuaciones envolventes, de las que tres ya han completado aforo. Pablo Alborán, uno de los artistas más importantes del panorama español, fue el primero en colgar el cartel de ‘no hay billetes’ para su concierto, hace un mes. Inaugura el ciclo este viernes, con una actuación en los jardines del Generalife que también abre 30 días en los que conviven, entre otras citas, el Granada Sound y el Zaidín Rock. Un cartel variado que fija planes en cada semana.

La banda escocesa Texas, que toca por primera vez en Granada, tomará el relevo de Pablo Alborán en el 1001 Músicas, que acentuará las noches de cada viernes y cada sábado del mes. El suyo, el 3 de septiembre, será el segundo concierto del ciclo, enmarcado en la gira por el 30 aniversario de su primer álbum, durante el que interpretará sus temas más populares. Mon Laferte y Juan Perro serán los protagonistas de la semana posterior en el complejo de la Alhambra, que se llenará el día 16 con la actuación de Los Planetas. El grupo granadino, profeta en su tierra, fue el segundo en lograr el sold out. Le seguirá el rock alternativo de Mike Scott y The Waterboys, el día 17, en la antesala de un cierre de categoría, con Vanesa Martín el 23 y Crystal Fighters el 24.

El ciclo coincidirá con una de las citas musicales por excelencia en la provincia, que desde hace meses marca la agenda de los granadinos. El Granada Sound regresa en este 2022 con hasta 25 artistas que harán vibrar el Cortijo del Conde. The Hives, Miss Cafeína, Zahara o Carlos Sadness encabezan el cartel en su jornada inaugural, el viernes 16 de septiembre. El plato fuerte, no obstante, se sirve el sábado, con Lori Meyers, Rigoberta Bandini, Les Castizos o La La Love You, entre otros, para llevar la fiesta hasta ‘el fin del mundo’. Aún hay abonos a la venta.

Antes, entre el 8 y el 10 de septiembre, Granada sopla las velas de uno de los festivales más importantes de la ciudad. El Zaidín Rock celebra su 40º aniversario, como parte de las fiestas del barrio, con un cartel lleno de grandes nombres. La Guardia, Los Zigarros, Carmencita Calavera, Miguel Campello o El Canijo de Jerez desfilarán por la pasarela que separa el estadio Los Cármenes del Palacio de los Deportes para poner a botar a los zaidineros durante tres noches consecutivas.

Entretanto, el Palacio de los Córdova se viste de gala para acoger, a la luz de las estrellas, el festival A la Vela de la Alhambra. Se trata de una serie de seis candlelight concerts que marida el espectáculo musical con el rumor del río Darro. Este ciclo comienza en realidad el 31 de agosto, con un homenaje a Rocío Jurado interpretado por Laura Gallego, pero a lo largo del mes de septiembre depara en su segunda edición veladas mágicas. El día 1, la música clásica tomará el escenario con Pequeña Serenata Nocturna, interpretado por la Camerata Garnati, creada por el violinista Pablo Martos y acompañada en esta ocasión por el pianista Ambrosio Valero.

Momentos de Lybertad desplegará el día 8 un tributo a las canciones de las décadas de los 70, 80 y 90, inmediatamente después de la primera de las dos fechas reservadas para Vicente Amigo, el 6 y el 14. El heredero de Paco de Lucía ofrecerá su último trabajo, así como algunos de los más destacados de su carrera. Las Blues Band de Granada, completa el cartel el día 13.

Los días 2 y 3 de septiembre, Ogíjares celebra el XLII Festival Nacional de Flamenco, compuesto por once actuaciones de algunos de los artistas más reconocidos del país. Estrella Morente inaugura la cita como única protagonista del viernes, mientras que el sábado congregará en el municipio a Mayte Martín, Alba Heredia, Caracolillo o Aurora Vargas, entre otros. El pueblo también contará durante sus fiestas con La Húngara (día 8), Henry Méndez (día 9), Celtas Cortos (día 10), La Tentación (día 11) y los Mojinos Escozíos (día 12), entre otros artistas.

Conciertos individuales

Pero Granada no solamente se llena de ciclos y festivales. La oferta del mes de septiembre en la provincia también incluye una amplia relación de conciertos individuales que completan el mes musical. La inicia Camela, el segundo grupo español con más ventas en las últimas tres décadas, el día 7, a las 21:00 horas, en el Parque de la Estación de Otura. Tan solo un día más tarde, el trap tomará Baza con el concierto de Omar Montes, junto a Robledo y Tony Doba, en el Campo de Fútbol Alameda.

El mismo escenario recibirá el día 10 a Loquillo, a la par que Dani Martín aterriza en la Plaza de Toros de Granada con su gira ‘Qué caro es el tiempo’. El día 16, Gipsy Kings llegan al Palacio de Congresos, mientras que, también sobre el ruedo, actuarán el rapero granadino Ayax, el día 17 de septiembre, y el sempiterno Joan Manuel Serrat. El catalán, después de vender todas sus entradas para el día 23, abrió una nueva fecha un día antes, el 22, para llevar a la ciudad de la Alhambra ‘El vicio de cantar 1965-2022’, la gira con la que se despedirá de los escenarios.

El mes concluye con una triple cita simultánea. El día 29, actuará María Becerra en el Palacio de los Deportes, mientras que Niña Pastori se sube al escenario en la Plaza de Toros, ambas enfrascadas en sus respectivas giras de 2022. En el Cortijo del Conde, por último, aterriza Robe Iniesta, fundador de Extremoduro, con su gira ‘Ahora es Cuando’, con la que bajará el telón de un septiembre musical en Granada.