Esta suerte de ‘Juego del Calamar’ en que se ha convertido la Copa del Rey de un tiempo a esta parte depara duelos imprevisibles. Exalta esos componentes intangibles del fútbol que minimizan las categorías y cualquier teórica superioridad. En La Constitución, el Granada de Paco López pudo resolver con holgura su primera eliminatoria, con tres goles de ventaja a la hora de juego, pero acabó resoplando, asfixiado por el Yeclano. En un duelo intenso y vetusto, el conjunto rojiblanco ha dado un paso adelante, aunque cerca estuvo de caer trastabillado. No ha sido una cita que permita extraer demasiadas conclusiones sobre el equipo que construye el de Silla, pero sí sienta una base interesante sobre la que edificar y, de paso, acaba con el maleficio lejos de Los Cármenes. Ignasi Miquel y Ricard golpearon antes del descanso, y Jorge Molina puso fin a su sequía ya tras el intermedio. Gabri y Revilla alimentaron el sueño en el Altiplano de la Región, sin tiempo para hacerlo realidad.

Fue un partido de los de antaño, en los que el jugador que corre por banda escucha los comentarios de los periodistas radiofónicos que, a poco más de un metro, narran el encuentro. No había cámaras que enseñaran el primer once del técnico, todo un experimento obligado por la cantidad de efectivos que se encontró en la enfermería a su llegada. Adri López sorprendió bajo palos, el único recreativista de inicio, aunque no el único en la formación con licencia del filial. En este régimen actuó Ricard, lo que no fue impedimento para su alineación en una novedosa línea de cinco. Víctor Díaz, Cabaco e Ignasi Miquel levantaron el muro, con Jonathan Silva en el pasillo zurdo. Meseguer, un descubrimiento del técnico local en el juvenil del Murcia, se apostó como pivote puro, con Perea y Puertas flotando por delante, como dos bisagras para conectar con Jorge Molina y un reivindicativo Arezo.

El coqueto estadio yeclano preparaba una encerrona. El conjunto del Altiplano de la Región, con el impulso de la ilusión, planteó un arranque intenso, de presión alta y posesiones con inquina, aunque Puertas entregó como carta de presentación un lejano disparo que no se marchó muy lejos de la escuadra. Pau Pérez, Mario Uclés y Bauti gripaban en la franja ancha la construcción de los rojiblancos, algo errático Meseguer en los primeros compases, a más con el paso de los minutos para terminar cerrando una buena actuación. En un saque de puerta, Adri López tocó en corto para el murciano, asfixiado hasta casi perderla para animar a los hinchas más ruidosos del cuadro azulgrana. Uclés, mandón en la medular, no logró enganchar poco antes un balón llovido, aliviado el guardameta nazarí.

Tuvieron calma los de Paco López y recogieron la alternativa. Se apoderaron de la pelota, bajas ahora las revoluciones, y pisaron territorio enemigo. El Granada encontró fluidez y Arezo sintió que era su momento. El uruguayo sabe que el cambio en el banquillo es para él una oportunidad de romper y que la Copa le daba chance de reclamar un sitio. Estuvo en todas. Se descolgó para asear las combinaciones nazaríes y clavó su mirada en la meta rival. En un contragolpe, dejó para el deleite de la grada una apertura de rabona hacia Jonathan Silva, abortada la acción por la zaga azulgrana. Después, el uruguayo habilitó en el área a Jorge Molina, a quien se le fue el santo al cielo.

El charrúa y Jonathan Silva se buscaban en cada avance. El argentino encontró al punta en una aventura ofensiva, a la altura del poste más lejano, y Arezo empalmó con violencia, atento Iván Martínez para palmear bajo palos. El delantero, siempre sobre la delgada línea que marca el fuera de juego, reclamó el gol, imposible de comprobar sin VAR. “¡Atrás, boludo!”, le reprendió después el zaguero. Los nazaríes se instalaban más allá de la divisoria cuando Jorge Molina, en un nuevo desmarque del atacante charrúa, elevó la pelota para hacer bueno el movimiento. La zaga azulgrana escupió la pelota sin cálculo, con más altura que recorrido. Le cayó como un granizo a Ignasi Miquel, que la empalmó con los cordones a la esquina inferior de la jaula, inalcanzable para la estirada de Iván Martínez. Un golazo.

El gol despertó la reacción yeclana, mitigada tras el primer empuje. Alvarito, que tiene un zigzagueo endiablado, se empeñó en convertirse en el héroe del conjunto del Altiplano de la Región. Recortó primero sobre Perea y golpeó al lateral de la meta; más tarde, lo intentó de nuevo en un lanzamiento de falta, con más fuerza que atino. Eran minutos de cierto descontrol, de brega, difíciles de jugar para los granadinos, que supieron elevar la intensidad para equilibrar el pulso, contundentes pese a todo. Se escaparon Jonathan Silva y Puertas por el carril izquierdo, atento Diego Ruiz para rechazar el envío del argentino. Arezo olió la sangre y persiguió el rebote. Lo cazó en el aire, con una defectuosa chilena que casi se convierte en asistencia de lujo para Jorge Molina. El alcoyano no pudo más que puntear el balón para que llegara a Ricard, de aventura en el área, que lo encerró con un tiro cruzado.

La vuelta de los vestuarios, previo sorteo vintage entre los aficionados -una de esas tradiciones que rezuman fútbol de otros tiempos-, deparó una pugna preciosa. Impetuoso Alvarito, chutó a ras de hierba a las manos de Adri López, que fue al suelo para atraparla. Replicó Arezo, que recogió un balón sin dueño a más de 20 metros de la meta, se giró con sangre fría y levantó la mirada para desafiar a Iván Martínez a un duelo. El uruguayo eligió pistolas hacia el crepúsculo, ya oculto el sol bajo la grada de La Constitución, y desenfundó el revólver con presteza, pero la bala se desvió cuando ya caía sobre la red.

Alvarito continuó percutiendo por el carril de Cabaco, que soñará con el habilidoso atacante azulgrana. Se perfiló hacia su pierna buena y visualizó un golazo, pero apareció Ignasi Miquel en la trayectoria de su disparo. Se rompió el duelo, convertido en un tren de ida y vuelta sin escalas. Paco López rescató del banco a Callejón, concluida la participación de Arezo, y el motrileño apenas tardó un par de minutos en encontrar la espalda de la zaga local. Conectó un lanzamiento potente, repelido por Iván Martínez con una pasmosa tranquilidad. Antes, Ricard buscó el doblete con la zurda, atento el guardameta del Yeclano. Se embarulló después un ataque nazarí en la media luna, lo que despertó el instinto de Jorge Molina. Terco, deshizo el lío y ajustició como dicta el manual del ariete para estrenarse en esta campaña.

Paco López retiró artillería y liberó a Bryan, siempre revulsivo, pero frágil como carrilero cuando tiene que correr hacia atrás. En la grada, se encendió el flash de los teléfonos móviles para homenajear a su equipo, que insistió hasta brindarle a su hinchada un gol que celebrar. Le dio hasta dos para alimentar el sueño. Profundizó por el perfil del extremo malagueño y Gabri, reubicado en la medular, apareció en el corazón del área para batir a Adri López. Al adelantado zaguero se le reavivaron los sueños, desnortados los nazaríes. Cargó con su equipo a la espalda y tiró de él hasta hacerle creer. Lo hizo Revilla, que minimizó la distancia, pero la cuesta era demasiado escarpada. El conjunto rojiblanco respiró. Estará en la siguiente ronda, en la que cabe esperar un planteamiento más asentado. Las pinceladas vistas este domingo son interesantes, pero será en Los Cármenes, el próximo viernes, cuando el nuevo Granada muestre su rostro.

Ficha técnica:

Yeclano Deportivo: Iván Martínez; Víctor, Gabri, Diego Ruiz, Álvaro González; Mario Uclés (Javi Alonso, 61’), Bauti, Pau Pérez (Tonete, 72'); Alvarito (Manu Costa, 72’), Luispa (Pedrosa, 61’) y Salinas (Revi, 72').

Granada CF: Adri López; Ricard (Soro, 70'), Cabaco, Víctor Díaz, Jonathan Silva (Carlos Neva, 70'); Puertas, Víctor Meseguer, Ignasi Miquel, Perea (Martín Solar, 78'; Arezo (Callejón, 60') y Jorge Molina (Bryan Zaragoza, 70').

Goles: 0-1: Ignasi Miquel, min. 21; 0-2: Ricard, min. 41; 0-3: Jorge Molina, min. 65; 1-3: Gabri, min. 79; 2-3: Revi, min. 92.

Árbitro: Víctor García Verdura, del comité catalán. Amonestó al local Mario Uclés y al visitante Alberto Perea.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera eliminatoria de Copa del Rey, disputado en el Campo de Fútbol La Constitución.