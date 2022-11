El entrenador del Granada, Paco López, se ha expresado satisfecho tras el triunfo de su equipo en Yecla, en la primera eliminatoria de Copa. "Partiendo de la base de que no es un campo para que se vea una identidad, porque no nos vamos a encontrar en nuestro campeonato un terreno de juego con estas dimensiones, hemos visto a un Granada competitivo, con un rival supermotivado, que le ha metido una intensidad buenísima", ha analizado el preparador rojiblanco, quien ha insistido en lo complejo de competir en el feudo yeclano. "Se igualan las fuerzas, es muy difícil mostrarse superior", ha argumentado.

A su juicio, "el equipo ha estado fenomenal", aunque ha lamentado los dos goles en las postrimerías del encuentro. "Yo no lo llamaría relajación, pero sí algún supiste que nos ha hecho sufrir en los últimos minutos", ha ahondado, especialmente satisfecho porque, "por minutos, el Granada ha tenido atrevimiento para jugar". "Me quedo con el sentimiento colectivo, de equipo, por competir como lo han hecho -sus jugadores-. He visto a un grupo muy unido en cuanto al esfuerzo y eso es un punto positivo", ha resaltado. Por contra, ha destacado por lo negativo "los despistes y el desajuste en los últimos minutos a causa del gol".

"Lo que buscamos con el once era resolver las circunstancias de cómo tenemos el equipo. Había que proteger en un campo en el que iba a haber mucha disputa y juego aéreo. Por eso hemos metido a Puertas y a Perea por delante de Meseguer. Creo que lo hemos conseguido", ha explicado sobre su planteamiento inicial, aunque ha advertido que desea que su equipo sea versátil en cuanto al esquema. "Para mí, lo importante es el desarrollo, lo que hacemos con balón y sin balón", ha apostillado, antes de sostener que ha visto en los nazaríes a un cuadro "valiente y con mentalidad ganadora".

Cuestionado sobre la actuación de Matías Arezo, uno de los futbolistas que tienen la ocasión de reivindicarse con el cambio de entrenador, Paco López ha afirmado que "ha hecho un gran esfuerzo por estar con el equipo", conocedor de que en estos momentos sufre problemas familiares. "La generosidad que tiene en el trabajo hay que alabarla. Es joven. Hay que tener paciencia, insistir en ello y mejorarle todas esas cualidades que tiene. Es importante que se refugie en el equipo", ha ahondado. Otro es Meseguer, a quien ha felicitado. "Sabe la responsabilidad que tiene ahora mismo. Ha ido de menos a más. Ha empezado con alguna duda con respecto al posicionamiento, pero ha hecho un gran partido", ha zanjado.

Con este triunfo, el Granada ha puesto fin a una dinámica negativa lejos de casa que se prolongaba desde agosto, lo que, a juicio del entrenador, "viene bien anímicamente". "Esas circunstancias, cuando se empieza a hablar de todo esto, al jugador le puede afectar de alguna manera. El contexto de lo que era el partido tampoco nos dice mucho. Se ha roto esa maldición. Ahora, a centrarnos en el trabajo diario", ha expuesto. "En este tipo de campos, con tanto rechace, al ser de dimensiones reducidas, rápidamente llegas al área en un segundo balón. Lo hemos interpretado bien", ha concluido.

Adrián Hernández

Por su parte, el preparador visitante, Adrián Hernández, ha considerado que "el resultado es muy excesivo para el partido tan igualado que fue". "Si hubiésemos sido nosotros mismos, habría sido incluso más competido", ha afirmado. "Ellos salieron con todo lo que tenían, me sorprendieron con la línea de tres atrás y tuvimos que adaptarnos. Nos veíamos muy desfavorecidos en la presión con respecto a lo que preparamos. Sus tres centrales fueron diferenciales en el primer tiempo, tan dominadores. No fuimos nosotros mismos sin balón, pero pese a ello tuvimos las mismas ocasiones de gol y la efectividad hizo la diferencia. Si sus jugadores tienen espacio y tiempo en el área, estás perdido", ha analizado.