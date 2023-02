Paco López: "Los seis últimos puntos nos tienen que dar confianza para ganar"

El entrenador del Granada, Paco López, ha vuelto a poner el foco sobre "el trabajo" de su equipo antes de competir a domicilio, tesitura que se le sigue resistiendo a los rojiblancos. "Vamos a Villarreal sin mirar si jugamos fuera. Por lo menos, esa es la mentalidad que yo trato de transmitir al futbolista", ha insistido el preparador nazarí, quien considera que los dos triunfos consecutivos que acaba de cosechar deben ser un acicate para sus pupilos. "Venimos de obtener los seis últimos puntos que ha habido en juego y eso es lo que nos tiene que dar confianza para ganar el próximo partido, sea en casa o sea fuera", ha sostenido, después de dejar en el aire la convocatoria de los tres fichajes invernales.

Plantilla casi al completo: "Es la primera vez desde que estamos aquí que nos encontramos prácticamente con casi toda la plantilla. Digo casi toda porque todavía hay gente con algún tipo de molestia".

Disponibilidad de los tres últimos fichajes: "Han entrenado con normalidad. Somos, ahora sí, 27. Si hacemos cuentas, solamente se pueden vestir 23, nos sobran cuatro".

Valoración del mercado: "Estoy igual de contento e ilusionado siempre. Primero, de estar aquí en el Granada. La misión de un entrenador no es valorar el mercado ni absolutamente nada. Ya dije que vamos de la mano el club, dirección deportiva y el cuerpo técnico, pero la misión fundamental de un entrenador no es valorar el mercado, sino sacarle rendimiento a la plantilla. Nunca me he quejado públicamente, en mi vida. No lo voy a hacer, ni tampoco voy a hacer ninguna valoración. Mi cometido es sacar el máximo rendimiento individual y colectivamente, sobre todo, colectivamente. Estaré mucho más contento si individualmente y colectivamente hacemos un gran año".

Plantilla larga: "Siempre diré que prefiero una plantilla acorde a las necesidades. Preferiría no tener 27, pero como eso no es posible, a sacar el máximo rendimiento a 27. No hay más. Es nuestro cometido como entrenadores. Así lo hacemos".

Tocados: "Hoy, por ejemplo, no ha salido a entrenar Antonio Puertas, que sigue teniendo alguna molestia en la costilla que se fracturó. El otro día, en el partido, no tuvo buenas sensaciones. Mañana valoraremos al final si viaja o no. André, aunque ya está entrenando con normalidad, entendemos que todavía le faltan entrenamientos. En principio, también se quedará entrenando aquí. Soro está también en ese proceso de recuperación. Mañana hay un último entrenamiento y haremos convocatoria".

Rendimiento fuera de casa: "Esa pregunta no es nueva. Nosotros hablamos mucho de trabajo. El que se está haciendo es bueno. Lo que tenemos que hacer es recoger los frutos de ese trabajo, que es ganar cada partido. Venimos de obtener los seis últimos puntos que ha habido en juego y eso es lo que nos tiene que dar confianza para ganar el próximo partido, sea en casa o sea fuera. Esa es nuestra mentalidad".

Estado de Carlos Neva: "Neva ha entrenado con normalidad, así que en principio está ok".

Estado de los fichajes: "Solo tenemos que irnos a los minutos que han ido jugando cada uno en sus respectivos equipos. Weissman lleva jugados muchos minutos, Pol ha jugado también sus minutos, aunque no tantos, y Famara sí que es verdad que viene de jugar algo menos".

Problema a domicilio: "Evidentemente, nuestra obligación como entrenadores es analizar las situaciones a nivel general. Si tuviéramos una varita mágica para detectar realmente… Pero en fútbol es todo tan subjetivo que es difícil. Yo no creo que sea de mentalidad. Evidentemente, tampoco estoy en la cabeza de todos los jugadores ni sé lo que piensan, pero hemos hecho un análisis y claro que hablamos. Como casi todo en fútbol, la obsesión no es buena consejera. Por eso nos hemos encargado de centrarnos en el trabajo. Por eso decía que el equipo está con mucha confianza, que viene de obtener seis puntos de los dos últimos partidos en casa. Estamos convencidos de que vamos en buena línea, en buen trabajo. Vamos a Villarreal, insisto, sin mirar si jugamos fuera. Por lo menos, esa es la mentalidad que yo trato de transmitir al futbolista. Así me lo hacen ver ellos en cada entrenamiento. Lo importante es centrarnos en eso, en el trabajo, e ir a Villarreal con la misma intención que hemos tenido contra el Andorra y el Ibiza por ser los dos últimos partidos".

Jugar en La Cerámica o en la ciudad deportiva: "Si me das a elegir, prefiero jugar en La Cerámica. Jugar en un estadio como el del Villarreal apetece a todo el mundo. Nos vamos a enfrentar a un rival peligrosísimo. Tiene jugadores de un nivel técnico muy alto, con chavales con mucha hambre, con ganas de ser jugadores de primer nivel. Está demostrando durante este año que no es un filial al uso, que le juega de tú a tú a todos los rivales. Viene de obtener buenos resultados, de ganarle en casa al Oviedo, que no había perdido desde que está Álvaro Cervera. Vamos a encontrarnos a un rival peligrosísimo que juega bien tanto en ataque posicional como en ataques rápidos. Tiene jugadores que van muy bien al espacio… Trataremos de hacer muy bien las cosas si queremos de verdad ganar los tres puntos allí".

Viaje de los fichajes para hacer grupo: "Es importante que cuanto antes se adapten a absolutamente todo, sería genial. La verdad es que lo hemos tenido en cuenta también. Famara lleva unos días más que Shon y que Pol, pero como tenemos un vestuario magnífico, de excelentes personas y que a nivel humano es fantástico, los han acogido fenomenal y los veo muy adaptados, la verdad".