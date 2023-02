El entrenador del Granada, Paco López, ha reconocido tras la victoria rojiblanca frente al Villarreal B que sumar tres puntos a domicilio les permite soltar lastre. "Por fin nos quitamos la losa. Aunque nosotros tratábamos de poner el foco más en el trabajo que en el resultado, se generaba el runrún de no ganar fuera de casa. Es una forma de quitarnos esa losa de encima", ha admitido el técnico nazarí, quien considera que "los chicos tienen muy merecida esta victoria". "Llevamos tres en los tres últimos partidos, que eso genera siempre confianza", ha sostenido el preparador valenciano, quien ha indicado que ahora es momento de "darle continuidad" a esta secuencia de resultados.

"Suele ser clave en esta categoría ponerse por delante. Es muy difícil en Segunda División remontar partidos. Para nosotros es vital ponernos por delante. Lo hemos hecho por dos veces y, a partir de ahí, sí que es cierto que el Villarreal B nos ha sometido, que también sabíamos que podía pasar", ha analizado el técnico rojiblanco, quien ha asegurado ser sabedor de que sus pupilos podían "sufrir". "El equipo ha tenido madurez y en alguna contra podríamos haber hecho el tercero, pero han tenido dos o tres ocasiones en las que nos podrían haber hecho gol. Estoy contento y satisfecho por el partido, por el trabajo", ha concluido.

El valenciano pasó por el Villarreal durante su carrera, por lo que no ha ocultado "el cariño" que tiene al Villarreal. "Esta es una de mis casas", ha afirmado, para, seguidamente, asegurar que le ha "encantado la remodelación del estadio". "Está muy chulo, muy bonito", ha elogiado, antes de "desearle lo mejor" al club groguet.

Miguel Álvarez

El entrenador del filial amarillo, Miguel Álvarez, por su parte, ha restado importancia al resultado y ha asegurado estar "muy contento" con el trabajo de sus pupilos. "Los dos goles no nos han destrozado ningún plan de partido. Han metido el primero, no sé cómo ha sido, y el segundo ha sido un golazo, pero el plan de partido nuestro lo tenemos siempre claro. Ir a buscar al rival, ser agresivo arriba, intentar jugar en su campo, crear ocasiones de gol… Yo solo he visto a un equipo al que no se le puede reprochar nada. No sé cuántas ocasiones de gol hemos hecho. Me voy muy satisfecho con los chicos, así se lo he dicho. Se pueden ir a comer muy tranquilos con sus familias", ha defendido el técnico del Villarreal B.

Álvarez ha reconocido que "hay que tener un poquito más de eficacia", aunque se ha expresado convencido de que es una cuestión de formación de los jóvenes futbolistas del Villarreal B. "Ellos la quieren tener. Nuestros delanteros, cuando tengan cuatro o cinco años más, van a meter goles como churros. Cuando son jóvenes, son más precipitados, es otra historia", ha argumentado.