Karanka: "La experiencia me dice que esto es muy largo y que la euforia nunca es buena"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha exteriorizado una felicidad comedida tras la goleada de su equipo al Villarreal B. "Muchas veces, al final de la temporada, te acuerdas de estos puntos", ha elogiado el técnico rojiblanco, quien, no obstante, ha insistido en que "van a venir curvas y en esos momentos hay que estar juntos". "La euforia se puede frenar con la charla que he echado al descanso. No habíamos conseguido nada y estábamos haciendo cosas que no sabemos ni debemos hacer", ha puntualizado el preparador vitoriano. "La experiencia me dice que esto es muy largo y que la euforia nunca es buena. Llevamos tres partidos. Lo bonito y lo importante es el compromiso de los jugadores", ha subrayado.

"El equipo ha jugado un partido que ha sido muy complicado. Cuando te pones 2-0 tan rápido, parece que es todo más fácil, y es todo lo contrario. Sabíamos que si les dejábamos hacer su juego íbamos a tener problemas", ha analizado el entrenador del Granada, que ha hecho hincapié de nuevo en que "queda un mundo". "Es normal que la gente esté como está. Encantado de que sea así y ojalá fuera así todo el año", ha expresado, satisfecho también por la puerta a cero. "No encajar goles es importante, sobre todo porque, metiendo un gol, te da esa oportunidad de ganar el partido. Lo que menos me ha gustado es que somos un equipo que no está al 100% y no podemos caer en la relajación", ha sintetizado, convencido de que "cualquier error se paga en esta Liga". "Hay que saber seguir cuando estás haciendo las cosas bien", ha sentenciado.

Cuestionado sobre la estelar actuación de Uzuni, Karanka ha asegurado que el albanés es "un chico de los que te alegras por él". "Es uno de esos jugadores que se hacen querer. El chico lo pasó mal hasta que se habituó a estar aquí. Estaba acostumbrado a hacer goles y no los hacía. Sabe que el día que no trabaje como debe, irá al banquillo como todos", ha valorado. Del mismo modo, ha profundizado en el partido de Óscar Melendo, titular por primera vez. "Le he visto bien. Es un partido complicado, y más, según se ha puesto. Sabemos lo que nos va a dar y lo que nos está dando desde que ha llegado. Independientemente de que no va a dar una asistencia o marcar goles en todos los partidos, es importante que vaya sumando minutos, sobre todo para su confianza", ha abundado.

De Callejón ha destacado que "tiene la ilusión de un niño que está empezando" y eso, a su juicio, "se transmite". "Si ves los entrenamientos, es el niño que acaba de subir del filial", ha ejemplificado. En cuanto a la titularidad de Sergio Ruiz, Karanka ha argumentado que "conoce la categoría" y que, a pesar de incorporarse tarde, "viene de competir". "Es un jugador inteligente y muchas veces no hace falta decirle lo que tiene que hacer o, sin más, orientarle un poco. Por eso me decido por él. Sabía que hoy, tácticamente, teníamos que hacer los movimientos muy claros", ha agregado, para, seguidamente, matizar que "Petrovic es un jugador que ya sorprendió el año pasado". "Tiene un potencial enorme y mucho por progresar", ha apostillado con respecto al serbio.

En la misma línea, ha sostenido que sus hombres de confianza "son 25" y que no tiene dudas "de que cualquiera puede salir en cualquier momento". "Todavía queda mucho para parecernos al Granada que se enfrentó al Athletic el año pasado. Hoy ha sido el ejemplo de empezar queriendo presionar arriba de esa manera y, en cuanto hemos metido dos goles, nos hemos relajado. Quiero que, independientemente de cómo vaya el marcador, el equipo siga como ha terminado", ha determinado, antes de aseverar que el trabajo en el mercado de fichajes "está hecho". "La plantilla que queríamos está. Como todos los clubes, tengo que estar pendiente de lo que pueda pasar hasta el día 31. Lo importante es hablar de cómo está el equipo. Estamos encantados de lo que tenemos. Para actuar arriba, además de Callejón, están Arezo, Molina, Rochina puede jugar ahí y Uzuni también", ha concluido.

Miguel Álvarez

El entrenador del Villarreal B, Miguel Álvarez, ha defendido por el contrario que sus pupilos fueron fieles a su esencia. "Estoy contento porque los chicos no le han perdido nunca la cara al partido. Hemos sido nosotros mismos. Han hecho lo que hacemos siempre. Es más difícil en esta categoría que todo salga como el año pasado", ha expresado el técnico. "Nuestra idea era tener el balón. Es un equipo vertical que busca la portería rápido. Indudablemente, aprovechar también la velocidad que tenemos arriba. A partir de recibir un gol tan rápido, y luego un segundo, es difícil. Los chicos lo ven cuesta arriba", ha analizado. "El Granada es un equipo muy superior a nosotros ahora mismo", ha determinado.