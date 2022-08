Myrto Uzuni quiere ser recordado en Los Cármenes y, con tesón, va camino de conseguirlo. Una actuación brillante del albanés ha puesto al Granada líder en solitario de Segunda División. Suyas fueron las tres dianas con las que el cuadro nazarí se ha impuesto al Villarreal B, anotadas dos de ellas en un arranque de vértigo. Abrió el marcador tras un error en la construcción del mini-Submarino cuando el público aún entraba al estadio y diez minutos después provocó un penalti que él mismo mandó a la jaula. Ya en el tramo final del duelo, se apropió de la pelota de nuevo desde los once metros. Fue la estrella a pesar de la gran actuación coral en el mejor encuentro del conjunto rojiblanco hasta la fecha. Agobió al filial groguet en un primer tiempo incisivo y veloz, para después imprimir al juego el sosiego necesario para asegurar los puntos. Van nueve; tres triunfos en sendos encuentros. El equipo vuela.

Tardó apenas 28 segundos en adelantarse. Se enrevesó la primera posesión amarilla y Carlo se durmió allí donde no se puede conceder. Bodiger, de vuelta tras superar un virus, presionó con fe y robó el balón, que fue a parar a las botas de Callejón. El motrileño, raudo como si perdiera el autobús, rompió la línea con un pase para la carrera de Uzuni, que iba soltando chispas. La velocidad no le jugó una mala pasada y definió con todo el poso que no tuvo la acción, mientras más de un aficionado todavía limpiaba las gotas de lluvia en sus asientos.

Los hinchas casi ni habían podido comprobar las novedades en el once. La plantilla de la que dispone Karanka le permite jugar a ser el profesor Utonio, el científico de las Supernenas; ponerse una bata y empezar a probar fórmulas hasta aburrirse. Sus ‘supernenes’ son cuatro, a diferencia de las protagonistas de la serie animada. A Puertas, Uzuni y Callejón, su delantero todocampista, se unió Melendo, un mago que no necesita chistera para desplegar sus trucos. Su presencia en la alineación no sorprendió tras su actuación frente al Racing. Sí lo hizo la de Sergio Ruiz, invitado especial en la velada. El técnico vitoriano inventó para la ocasión una dupla desconocida hasta el momento en el centro del campo, con el cántabro y Bodiger. Petrovic se quedó en el banco, resguardado por si los nubarrones cumplían su amenaza.

Tampoco dio lugar a comprobar si lo harían, ni siquiera si funcionaba el experimento en el centro del campo, antes de que Uzuni hiciera el segundo. Callejón descargó sobre Melendo, de nuevo al galope. El menudo futbolista levantó el periscopio y, aunque el granadino pedía la pelota de vuelta, habilitó la zancada diagonal del velocista albanés. Sacó segundos en la carrera a Miguel Ángel Leal y, cuando Iker Álvarez creyó verse con el balón en las manos, encontró el tobillo del extremo rojiblanco. “Siempre recordaréis este día como el día en el que casi capturáis al capitán Myrto Uzuni”, debió de pensar el atacante al ser derribado. Trujillo Suárez vio claro el penalti y el ‘11’, se encargó de materializarlo.

Era el minuto diez y el conjunto de Miguel Álvarez no sabía por dónde le habían llegado los golpes. De un par de dentelladas, el Granada había aplacado la ilusión con la que sus chavales, toda una fuente de talento, habían saltado a Los Cármenes, previa conjura en el vestuario. El cuadro rojiblanco pisó embrague y bajó una marcha para gobernarse a sí mismo antes que hacerlo sobre el encuentro. Juntó líneas y cedió el balón, sin inquietud ante el espesor amarillo. Karanka ha descubierto que su equipo se siente cómodo corriendo, así que se esmeró por neutralizar la creación visitante. Bodiger y Sergio Ruiz se arremangaron para enzarzarse en una refriega que amargó al filial groguet. Solamente Ontiveros pudo conectar un par de chuts a balón parado, uno a las nubes y otro a la barrera, para mofa de la grada.

Uzuni, entretanto, seguía a lo suyo. Corría y corría en busca de un espacio por el que penetrar en el área. En un uno contra uno, sacó la cadena a Miguel Ángel Leal y golpeó con rosca, elevado. Después, la fuga se replicó en el costado diestro, por donde empezó a rondar Ricard Sánchez, pero sus centros se pasearon sin hallar a un aliado. Callejón caía para combinar y Fer Niño se desesperaba, en pleno choque con el muro que forman Ignasi Miquel y Miguel Rubio, mientras Carlo y Del Moral seguían desbordados, apabullados por el resultado y la hiperactividad de Melendo. El catalán se entiende bien con el granadino.

Tras el paso por los vestuarios, los nazaríes plantearon un juego más pausado. La entrada de Haissem dio brío al filial del Villarreal, que también cambió al par de Uzuni para tratar de frenarle. Apareció Puertas, que no tuvo su día. Recibió de Callejón y, tras dejar sentado a un zaguero, disparó muy arriba después de que le botase la pelota. Inmediatamente después, Diego Collado empalmó una acción ensayada en un córner y, más tarde, se giró en la frontal para golpear rápido, con el punto de mira torcido en ambas acciones. Robó después Sergio Ruiz, pegajoso sin balón, y forzó una falta que se pidió el delantero motrileño, aunque resbaló en el lanzamiento. Arana, que acababa de saltar al campo, intentó sorprender luego, tras un saque de banda, también falto de puntería.

El duelo se adentró en una tesitura insípida que beneficiaba al conjunto rojiblanco. Soro relevó a Melendo y Petrovic se disponía a hacer lo propio cuando Tasende empujó a Callejón para que no rematase en el área pequeña un centro llovido desde el costado izquierdo. Trujillo Suárez no apreció nada punible en esta ocasión, pero sí Sagués Oscoz desde la sala VOR. Señaló la pena máxima y Uzuni, aún con hambre, recogió el balón, dispuesto a redondear su noche. No falló y se lo llevó a casa.

El duelo murió ya entre interrupciones. Uzuni quiere ser un héroe en el ascenso del Granada y nadie puede negar que pone todo de sí para lograrlo. Se dio un baño de masas ante una afición de cuyo corazón ya se ha apoderado, que, por cierto, acabó haciendo la ola. De paso, catapulta al conjunto rojiblanco a lo más alto de la clasificación. El examen era de los complicados y los de Karanka lo han pasado con nota. Miran a los demás por el retrovisor y se trata de una circunstancia a cada semana menos anecdótica.

Ficha técnica:

Granada CF: André Ferreira; Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Quini (Jonathan Silva, 80’); Bodiger (Petrovic, 80’), Sergio Ruiz (Meseguer, 87’); Puertas, Melendo (Soro, 63’), Uzuni; y Callejón (Rochina, 87’).

Villarreal B: Iker Álvarez; Miguel Ángel Leal (Carreira, 45’), Dela, Abraham, Tasende (Romero, 80’); Ontiveros (Arana, 45’), Carlo, Del Moral, Iosifov (Haissem, 45’); Diego Collado y Fer Niño.

Goles: 1-0: Uzuni, min. 1; 2-0: Uzuni, de penalti, min. 11; 3-0: Uzuni, de penalti, min. 80.

Árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suárez. Amonestó a los locales Yann Bodiger y Miguel Rubio, así como al visitante Tasende.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de Liga en Segunda División, disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes, ante 15.471. Antes del inicio del partido, se guardó un minuto de silencio en memoria de Juan Trujillos, el joven fallecido en Íllora tras ser agredido.