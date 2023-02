Los fichajes invernales del Granada se apuntan al reto de ganar a domicilio por primera vez desde la primera jornada. Los tres nuevos jugadores de Paco López han viajado por primera vez con el conjunto rojiblanco, en una convocatoria sin Antonio Puertas, confeccionada para buscar el fin del maleficio este domingo (14:00 horas) en La Cerámica. Le espera un Villarreal B peligroso, repleto de talento y empujado por la sed de venganza tras ser vapuleado en la primera vuelta. "Tengo ganas de que vean que hemos crecido, que no somos el mismo equipo que en agosto", expuso Diego Collado, la amenaza granadina del filial groguet, en una entrevista con este periódico. Ellos sueñan con alcanzar puestos de playoff, aunque en lo competitivo no les sirva; los nazaríes aceleran para que no se les escape el avión que lleva a Primera sin escalas.

A los rojiblancos les ha beneficiado en esta misión la derrota del Eibar frente al Alavés. Parten a seis puntos de la segunda posición, por lo que pueden recortar la diferencia a tan solo tres unidades, pero este cálculo solo es válido si espantan su complejo como visitante frente al Villarreal B. El conjunto amarillo reúne talento y rebeldía. Varios jugadores de la joven plantilla groguet ya han debutado en Primera División y sus dos principales estiletes, Fer Niño y el granadino Diego Collado, empiezan a ser habituales en la dinámica de trabajo del conjunto dirigido por Quique Setién. Ambos jugaron este sábado con los mayores, mientras que otros tres canteranos también subieron con el primer equipo, pero se quedaron en el banco.

La normativa permite jugar a todos, por lo que cabe esperar que salgan de inicio. Los dos atacantes, máximos artilleros del minisubmarino, suman cuatro goles cada uno, las mismas muescas que ha dejado hasta ahora también el mediocentro Sergio Lozano. Los de Miguel Álvarez llegan, además, en pleno despegue, después de responder con dos triunfos consecutivos fuera de su estadio a una racha de cuatro encuentros sin ganar, tres de ellos saldados con derrota. Para tratar de estirar esta cadena de resultados positivos, el técnico podrá contar con todos sus hombres, a excepción de Iker Goujón, lesionado.

El Granada también se ha guardado en el zurrón los últimos seis puntos, la mejor racha de Paco López desde que dirige al cuadro nazarí, feliz cuando ejerce de anfitrión. Emprende esta jornada un nuevo intento de saltar de la montaña rusa en que ha convertido su temporada y alcanzar la velocidad de crucero. Ha reforzado con este objetivo la delantera, para paliar la falta de gol que solo Uzuni camufla en casa, y el centro del campo, donde pocas han sido las semanas en las que el técnico ha podido decidir sin condicionantes a qué futbolistas alinear. Diédhiou, Weissman y Pol Lozano han viajado con el equipo, a pesar de que el primero todavía se encuentra falto de ritmo y los dos últimos apenas han completado una semana de entrenamiento. Seguramente haya minutos para alguien, aunque lo normal es que partan desde el banquillo. Un jugador, por cierto, debe salir de la lista. Puertas se ha quedado en casa, de nuevo molesto en la zona costal.

Con todo ello, no se adivinan demasiadas variaciones en la alineación rojiblanca. Regresará, en principio, Carlos Neva al lateral izquierdo, recuperado para actuar en una zaga con Miguel Rubio, Ignasi Miquel y Ricard por delante de Raúl Fernández. También se prevé la vuelta a la alineación de Víctor Meseguer en el centro del campo, junto a Petrovic, aunque Pol Lozano ofrece nuevas alternativas. Arriba surgen más incógnitas. Melendo se escorará a un costado y Bryan Zaragoza gana enteros para repetir titularidad en la otra orilla, lo que tal vez desplace a Callejón de nuevo a una posición más adelantada, junto a Uzuni. Con Weissman, no obstante, puede haber sorpresa en el once, aunque lo más probable es que también espere en el banco. En cualquier caso, es otro recurso más a disposición de Paco López para resolver los males a domicilio. Si no funciona, ya no habrá mercado para corregir, ni demasiado margen de error. De ahora en adelante, va con todo.

Alineaciones probables:

Villarreal B: Iker Álvarez; Sergio Carreira, Mamadou Fall, Pablo Íñiguez, Carlos Romero; Ramón Terrats, Carlo Adriano, Alberto Del Moral; Diego Collado. Sergio Lozano y Fer Niño.

Granada CF: Raúl Fernández; Ricard, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Melendo, Meseguer, Petrovic, Bryan Zaragoza; Callejón y Uzuni.

Árbitro: Raúl Martín González Francés, del comité grancanario.