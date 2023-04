"A este equipo nada ni nadie le va a apagar la luz y las ganas que tiene de conseguir el objetivo", ha sostenido Paco López, entrenador del Granada, después del trascendental triunfo del conjunto rojiblanco ante Las Palmas. El técnico ha comparecido visiblemente satisfecho y contento por ganar en un "partido que era importante por todo". "Por venir de donde veníamos, por el rival que teníamos enfrente, por lo que valen esos puntos… Lo sabíamos, y eso, si no lo controlas bien, puede ser malo. El equipo vuelve a responder en momentos de dificultad", se ha congratulado.

En el análisis de lo que ha sido el partido, el entrenador granadinista ha afirmado que la intención que tenían sus pupilos en el inicio del choque era "apretarles arriba". "No podemos pedir más", considera el técnico sobre la primera mitad de sus jugadores. "Creo que ha salido bien. La idea, con la ayuda de la gente, con ese empuje, era ponernos por delante. Por juego, creo que hemos merecido algún gol más en la primera parte. Pero sabíamos que teníamos delante a un gran equipo, con las ideas muy claras con balón, que te lleva al esfuerzo máximo porque es difícil que la pierda", ha expuesto. El segundo acto, bajo su punto de vista, ha cambiado con el tanto visitante. "Hemos tenido el 3-0 con esa ocasión de Uzuni y ellos se han metido en el partido con un gol a balón parado", ha lamentado, antes de reconocer que los problemas del plantel rojiblanco en jugadas de estrategia "es un lastre".

"Nuestra idea en balón parado, sobre todo en córners, como hemos venido haciendo y hace la mayoría de equipos, es poner a dos o tres jugadores en zona. El resto es marcaje individual. Tenemos que seguir perseverando en que ese marcaje individual se sientan incómodos. Por lo menos, que no se sientan cómodos", ha explicado a este respecto, para recordar más adelante que el conjunto rojiblanco ha pasado "muchas jornadas defendiendo muy bien a balón parado de la misma forma". "Si nos siguen rematando es porque, lógicamente, hay que hacer las cosas mejor", ha resuelto.

Paco López, además, ha admitido que el gol canario les ha "empezado a condicionar" y ha detallado que ha intentado juntar líneas con sus sustituciones. "Cuando hemos sacado a Víctor Díaz, tratábamos de buscar, con un jugador más en esa posición, sostener y sujetar, y buscar alguna contra", ha agregado. "Hemos sabido sufrir cuando ha habido que hacerlo y hemos tenido momentos en los que hemos estado brillantes", ha concluido, para, seguidamente, detenerse en las modificaciones que ha efectuado sobre su alineación este sábado. "Lo que pretendíamos con Petrovic y Yann Bodiger en el doble mediocentro era, precisamente, esa energía que necesitábamos para presionar alto. Tenemos diferentes características en nuestros centrocampistas y los dos que entendíamos que podían darnos ese empuje y esa energía para presionar arriba y recuperar la pelota eran ellos", ha abundado.

Del mismo modo, ha aclarado que la presencia de Puertas "daba la posibilidad de cambiar a 4-3-3, que se había trabajado durante la semana, y meter a Melendo como interior". "Para mí, puede jugar en infinidad de posiciones. Como tiene condiciones como delantero, para mí, es uno más", ha ahondado acerca del almeriense.

Cuestionado sobre la desventaja en el diferencial de goles particular, Paco López ha afirmado sentir "mucha rabia". "Lo teníamos. Estamos contentos por la victoria, pero lo hemos tenido ahí", ha puntualizado, para más adelante reparar en la diferencia entre la imagen que su equipo ha mostrado este sábado y la de las últimas jornadas. "Es difícil de entender y explicar. Los contextos son muy diferentes. No tenemos ninguna excusa para no salir con ese empuje o esa fuerza en los partidos que hemos jugado fuera de casa", ha esgrimido, para indicar inmediatamente después que "las cosas pasan y tienes que aprender, levantarte otra vez". "No nos vamos a rendir nunca. Hace algún tiempo casi pensábamos en el playoff y siempre dije que este equipo no se iba a rendir nunca", ha sentenciado.

En esta misma línea, ha exteriorizado que prevé un desenlace de la competición apretado. "Hace jornadas que tengo esa sensación y la sigo teniendo. Lo estamos viendo. De los cinco primeros clasificados, en los cinco últimos partidos, excepto nosotros ahora, creo que nadie ha conseguido más de dos victorias. Va a haber lucha y pelea hasta el final", ha avanzado.

Acerca de las molestias que Petrovic y Melendo han sufrido durante el choque, Paco López ha detallado que al serbio "se le ha subido el gemelo" y que cree que "son calambres". El catalán, no obstante, "puede que tenga una pequeña lesión en el aductor". "En el descanso nos ha avisado. Teníamos preparado ese cambio", ha revelado Paco López, quien también se ha deshecho en elogios hacia los aficionados granadinistas. "Son vitales para esto. En los momentos en los que el equipo no está tan bien o lo necesita, este apoyo se agradece muchísimo. A ver si entre todos vamos encaminando esto", ha expuesto. "Si en otros partidos ha habido un gran recibimiento, lo de hoy ha sido insuperable. No me quiero imaginar si… Me callo", ha sugerido, con una sonrisa.

García Pimienta

Su homólogo en el banquillo de Las Palmas, García Pimienta, ha afirmado que se marcha "triste", pues el de este sábado era, a su parecer, "un partido grande, para hacer cosas importantes". "Cuando te equivocas de una forma tan grave como en los dos goles, es muy difícil", ha lamentado, antes de apuntar que, en la segunda mitad, sus pupilos fueron "protagonistas". "El Granada ha jugado muy bien la primera parte", ha reconocido, frustrado por los errores de su equipo en los tantos nazaríes. "Puede pasar que te dominen o te generen ocasiones, pero no que regalemos los dos goles como lo hemos hecho", ha insistido.

"Tienen un equipazo y hay que ponerlo en valor", ha elogiado al conjunto rojiblanco, aunque considera que "irte con 2-0 al descanso es grave". "Te merman mucho los dos goles en contra por errores tan graves", ha insistido. Más tarde, preguntado sobre la ventaja que conserva sobre el Granada en el diferencial particular de goles, "cuando pierdes un partido, y más de este nivel, no es para estar contento". Pese a todo, ha sido contundente al aseverar que el encuentro de este sábado "no era una final".