El Granada se enfrenta este lunes (21:00 horas) a Las Palmas, pero la sucesión de los acontecimientos en las últimas 72 horas centra la atención en las condiciones climatológicas en que se disputará el encuentro. El paso del ciclón tropical Hermine ha puesto a las Islas Canarias en alerta máxima por lluvia, fuertes rachas de viento y tormentas durante todo el fin de semana, lo que desembocó en el aplazamiento del partido entre el cuadro 'pío-pío' y el conjunto rojiblanco, que, pese a ello, viajó el sábado al archipiélago en un vuelo chárter que aterrizó sin problemas. Allí han trabajado desde entonces, bajo un manto de agua, los pupilos de Aitor Karanka, que no se han desplazado hasta territorio insular solo a mirar el cielo. En juego, además de los tres puntos y una acomodada posición en la zona noble, está la solidez anímica de una plantilla mermada en esta jornada de compromisos internacionales.

Insite el técnico vitoriano en que su Granada está "en construcción", pero en el proceso se ha topado con obstáculos que le obligan este lunes a recomponerse. Sin Uzuni, pichichi, ni Ricard, revelación, convocados ambos por sus respectivas selecciones, Karanka tendrá que reformular su alineación para tratar de disimular la ausencia de dos de los futbolistas de su equipo que se hallan en mejor momento. La mirada se le va a la enfermería, pendiente de varios hombres de cuya disponibilidad dependerá el planteamiento ante Las Palmas. El cuadro grancanario iguala los puntos nazaríes, aún invicto, lo que lo sitúa como un rival directo por el ascenso. Un hueso duro que no facilita el reencuentro del conjunto rojiblanco con sus mejores sensaciones.

Los de García Pimienta vienen pisando fuerte, pero también sufren las vicisitudes de una categoría que extrema la dureza. Empató a nada ante el Racing en la pasada jornada, lo que le sirvió, no obstante, para ubicarse en la segunda plaza. Arrastra cierto vaivén en su balance hasta la fecha, aún en busca de la regularidad que le permita asentarse arriba. No podrá contar con Moleiro, uno de los nombres propios del inicio del curso en Segunda, de aventura internacional con Ricard, pero sí con Marc Cardona, que intenta seguir la estela goleadora de Uzuni. Lleva cuatro dianas, que le convierten en la mayor amenaza de un equipo con nombres de postín. Sidnei, Álvaro Lemos o Jonathan Viera, entre otros, apuntalan una plantilla bien servida de talento.

En el Granada, tras volver a la senda del triunfo en Los Cármenes, los compromisos internacionales restan piezas a un puzle ya mermado por las lesiones. Aitor Karanka solamente descartó a Soro -además de Carlos Neva y Torrente, aún recuperándose de sus lesiones de larga duración-, pero al cierre de esta edición no está claro que Ignasi Miquel, Jonathan Silva o Melendo puedan participar. El central salió lesionado del encuentro frente al Mirandés, en el que precisamente regresaba a la titularidad tras sufrir molestias musculares; el argentino pidió el cambio en Ipurúa y no llegó a la pasada jornada, mientras que el mediapunta no juega desde la goleada ante el Villarreal B. Esta semana se han ido integrando en la dinámica del grupo, pero su disponibilidad es aún una incógnita a despejar.

De su estado dependerá en buena medida la alineación, en la que no son pocos los interrogantes. André Ferreira estará bajo palos, pero de los cuatro futbolistas que formen frente a él solamente se puede nombrar con cierta seguridad a Miguel Rubio y a Quini. El cordobés es la principal alternativa a Ricard, pero su regreso al lateral diestro requeriría que Jonathan Silva estuviera apto. Víctor Díaz y Pepe emergen como opciones, tanto para el costado derecho como para un centro de la zaga en el que Cabaco presenta la candidatura más sólida.

No se vislumbra con mucha más facilidad la combinación en el centro del campo. Bodiger viene siendo fijo y cabe esperar que mantenga su rol. Sin embargo, su pareja ha variado casi en cada semana. En la última, apareció Meseguer, que tuvo un impacto positivo pese al atasco generalizado del equipo. Sobrevuela la variante con tres mediocentros, que permitiría juntar también a Petrovic o a Sergio Ruiz. Este dibujo restaría un hombre en la parcela ofensiva. Sin Uzuni, esta franja también requiere ajustes. Perea no cuajó un buen encuentro frente al Mirandés, y sí Bryan Zaragoza, que pide su oportunidad. Puertas y Callejón sí saldrán de inicio, salvo giro inesperado, aunque el rol del motrileño está por ver. Puede ser el elegido para reemplazar a Uzuni y ceder la punta a Jorge Molina.

Las fórmulas que puede esbozar Karanka llenarían libretas, pero Las Palmas no permitirá demasiados experimentos. Los tres puntos en juego son de esos que revitalizan cuando se consiguen. Para el conjunto rojiblanco, serían un bálsamo, espantar las malas vibras que le persiguen desde que visitó Andorra. Para el cuadro canario, un golpe sobre la mesa.

Ficha técnica:

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Sergi Cardona, Sidnei, Eric Curbelo, Álex Suárez, Álvaro Lemos; Óscar Clemente, Loidice, Mfulu, Jonathan Viera; y Marc Cardona.

Granada CF: André Ferreira; Víctor Díaz, Miguel Rubio, Cabaco, Quini; Petrovic, Bodiger, Meseguer; Puertas, Callejón y Jorge Molina.

Árbitro: Jon Ander González Esteban, del comité del País Vasco.