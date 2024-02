Medina: "Tenemos que jugar este partido con mucha personalidad"

A Alexander Medina no se le escapa la relevancia que tiene el encuentro de este domingo frente al Almería. "Trabajamos de manera normal, pero marcando la trascendencia de este juego, que la verdad es que es importantísimo", ha señalado el entrenador del Granada en su rueda de prensa previa al choque. "Tenemos que jugar este partido con mucha personalidad y respetando muchísimo al rival", ha sostenido, después de advertir de los peligros que entraña el conjunto indálico. Para la cita no podrá contar, afirma, con Bruno Méndez, pero sí es optimista con el retorno de Lucas Boyé y Carlos Neva.

"Estuvieron trabajando diferenciados algunos días. Este sábado veremos si puedo contar con ellos o no. Ojalá respondan bien y podamos contar con ambos futbolistas. Bruno Méndez no va a llegar, pero tenemos expectativas de que los otros dos puedan hacerlo. Veremos este entrenamiento. No hay seguridad, tengo que conversar con sanidad y los propios jugadores", ha abundado el técnico charrúa a este respecto, para más adelante desvelar que el central uruguayo "tuvo una distensión en el isquiotibial la semana previa al partido de Barcelona". Tampoco estará disponible contra el Almería Ignasi Miquel, sancionado, por lo que su zaga volverá a ser modificada. "Trastoca un poco, pero nosotros venimos entrenando con todos los jugadores. Obviamente, nos gustaría tener una estabilidad, pero es fútbol", se ha encogido.

Los rojiblancos, ha aseverado el uruguayo, son conscientes de la relevancia que a efectos de la permanencia puede llegar a tener el choque. "Hemos trabajado la motivación comunicándonos con ellos, en charlas individuales y colectivas. Más allá de que yo, como entrenador, le pueda manifestar la importancia del partido con el Almería, ellos también lo saben. Saben que es un partido importantísimo para nosotros de cara al futuro. Jugamos en nuestra casa, en nuestra afición y en un buen momento", ha apuntado. Para extender, precisamente este buen momento, el Cacique puede plantear un plan de juego similar al de la última jornada, contra el Barcelona. "Todos los partidos no son iguales, pero sí me gustó el funcionamiento del equipo, tanto para marcar como para jugar. Se sintió cómodo", ha argumentado.

Ello puede conllevar mantener el sistema de dicha cita, con tres centrales. "Tener futbolistas como Hongla nos da la posibilidad de cambiar en el transcurso del partido. Contra el Barcelona, si bien defendimos con cinco, por momentos jugamos con cuatro porque Martin se ponía como pivote", ha sugerido, sin proporcionar demasiadas pistas. "Tenemos que tener el temple, el coraje, la personalidad y la determinación para jugar el partido, que el equipo contagie a la afición desde el arranque. Ese va a ser el mensaje, así lo vamos a planificar", ha esgrimido, para seguidamente subrayar que el Almería "ha hecho méritos en varios encuentros para llevarse un mejor resultado". "En muchos de los partidos que juega fuera de casa ha estado muy cerca de puntuar con merecimiento. Tiene buenos jugadores, saben a lo que juegan. Lamentablemente para ellos, no han sumado los puntos de los que eran merecedores en muchos encuentros", ha avisado.

"Tiene jugadores en la ofensiva muy interesantes, muy importantes. Las transiciones que logran son fuertes. Le han hecho daño a muchos equipos importantes con goles y situaciones. Atacan bien los espacios, tienen gente de calidad y jerarquía arriba, donde te pueden hacer daño", ha profundizado el entrenador granadinista, quien ha subrayado que "ellos quieren romper esta racha en cada partido". "Ha puesto, sobre todo de visitante, las cosas muy difíciles a grandes rivales, como el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Valencia. Ha perdido por un gol, por detalles y, a veces, de forma inmerecida. Es un rival de cuidado", ha insistido el charrúa.

Alexander Medina también ha valorado la posible alineación de Óscar Melendo, que ya entró en los dos últimos onces, y Gonzalo Villar, habitual pero ausente en Barcelona por sanción. "Ambos tienen muy buen juego, buen pie. Me gustan los jugadores que juegan bien y ellos lo hacen muy bien. También Gerard lo ha hecho bien, Hongla, Sergio… Tengo opciones ahí en el centro del campo para empezar el juego mañana y, si no, en el banquillo para tratar de cambiar o sostener un rendimiento", ha despejado. Después, ha elogiado el rendimiento de Maouassa en Montjuic. "Realmente, no era fácil. Entró por las molestias que tuvo Carlos en el calentamiento y la verdad, realmente hizo un gran partido. Tuvo un rendimiento muy bueno. Por eso lo trajimos, para que haya un nivel dentro de la plantilla para tener opciones. El otro día demostró que está preparado para jugar contra cualquier equipo", ha zanjado.