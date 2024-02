Batalla: "Hicimos un mal partido en el primer tiempo, no nos encontramos cómodos"

El portero del Granada, Augusto Batalla, ha reconocido ante las cámaras de DAZN LaLiga la mala actuación del conjunto rojiblanco frente al Almería. "En el primer tiempo hicimos un muy mal partido, no nos encontramos cómodos en ningún momento. En el segundo pudimos salir con otra actitud y creo que se vio reflejado. El rival solo tuvo situaciones de transiciones, porque nosotros necesitábamos el resultado", ha analizado el arquero argentino, que, como su entrenador, resalta lo positivo. "No se dieron los tres puntos, pero no se perdió", ha apuntado.

El guardameta ha subrayado que "hay que seguir", pues "queda un camino largo". "Rescato que el equipo siempre muestra carácter", ha incidido el argentino, quien considera que fallaron "la actitud y los posicionamientos dentro del campo". "Nos desesperamos un poco a partir del gol de ellos", ha lamentado.

"En el segundo tiempo encontramos un poco más los posicionamientos y pudimos generar más ocasiones", ha resaltado el portero, quien, no obstante, reconoce las malas sensaciones en los rojiblancos. "Nos vamos con bronca, dolidos. Hay que seguir porque todavía queda mucho. Lo positivo de esto es que el equipo siempre muestra carácter", ha insistido.

"Quedan 14 partidos; puntos, unos poquitos más. Seguimos con esa ilusión. El equipo muestra carácter, necesitamos regularidad en el juego, tener más minutos como el segundo tiempo. A través de eso, estoy seguro de que nos vamos a poder acercar. Va a ser muy importante el sprint final en las últimas cinco fechas", ha concluido.