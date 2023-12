Granada y Sevilla apelan a la magia navideña para tratar de remontar el vuelo a partir de este martes (21:30 horas). Los dos conjuntos andaluces se retan en Los Cármenes a una ronda de ruleta rusa. Los de casa, penúltimos, no saldrían del descenso ni ganando, cinco puntos por debajo del corte, aunque una derrota puede mandarles a comerse las uvas como colistas si se da una serie de circunstancias complejas. El cuadro hispalense es precisamente el equipo que marca el límite entre la quema y la salvación en este momento, en caída libre. Es una incógnita tras la destitución de Diego Alonso, relevado por Quique Sánchez Flores en el banquillo sin tiempo casi para saludar a sus nuevos jugadores. Los dos preparan la lista de los Reyes Magos con urgencia mientras tratan de llegar coleando al cierre del mercado. Tal vez, incluso compartan mantecados bajo la luz del farolillo rojo. A alguno se le amargarán las fiestas, seguro.

Las aguas del Guadalquivir bajan revueltas, por mucho que incluso a Alexander Medina le cueste imaginar al Sevilla involucrado en la lucha por la permanencia al final del curso. "Nuestros rivales van a ser otros", sostuvo en su comparecencia previa al choque, aun con la deriva que se llevó por delante a su compatriota. En este momento, no obstante, el cruce es entre rivales directos. Quique Sánchez Flores toma el mando sin tiempo para preparar la cita, aunque sí para abordar con mayor margen la vuelta tras el parón navideño. Se sentará en Los Cármenes dispuesto a hacer del Granada su terapeuta particular, como ya hicieron otros durante el curso. El conjunto rojiblanco se ha sumergido en un proceso de regresión difícil de revertir. Defiende con más orden, pero no cierra el grifo y sí se ha secado en ataque.

El cuadro nazarí se enfrenta a lo desconocido. De su adversario sabe que venía sumando hombres a la zaga con escaso efecto protector, mal que comparten. Cayó en Son Moix ante otro rival directo y cerró su andadura en Champions como último de grupo tras perder frente al Lens. Le sirvieron sendos partidos para coger velocidad en su desplome antes de estamparse contra el suelo este sábado, en el Pizjuán, vapuleado por el Getafe. Quique Sánchez Flores, que estará asistido por el exrojiblanco José Luis Oltra, presumiblemente partirá de cero y planteará algo distinto, aunque será complicado ver mucha variación tras disponer de solamente un entrenamiento con su nuevo equipo.

Su Sevilla empezará a ser reconocible pasadas las semanas. Este martes, confeccionará un once de circunstancias, diezmado por hasta doce bajas, sensibles en su mayoría, entre lesionados y el sancionado Rakitic. A la ausencia del croata se unen las de Nyland, Sow, Jesús Navas, Badé, Nianzou, Acuña, Fernando, Jordán, Lukebakio, Lamela y Mariano. Medio equipo,m que deja al preparador sin demasiada posibilidad de maniobrar. Formará con Dmitrovic en portería, presumiblemente con Marcão y Sergio Ramos como centrales, flanqueados por Adriá Pedrosa y Juanlu. Con la medular por aclarar, presumiblemente con Gudelj y Soumaré, amenazaría con Suso, Óliver Torres, Ocampos y En-Nesyri. El marroquí, con cinco dianas, es su máximo artillero.

En el Granada no ha variado el parte médico y la plantilla tampoco parece ofrecer al Cacique Medina demasiadas herramientas para inventar, por lo que cabe esperar que su alineación varíe poco. Apenas se puede adivinar la posibilidad de que Miguel Rubio regrese al once, en detrimento a priori de Ignasi Miquel. Cualquier otro cambio sería una sorpresa, incluso un relevo en la portería, pese a los conciertos de André Ferreira. Sí puede haber un retoque en la disposición de los tres mediocentros rojiblancos, de manera que Gonzalo Villar retrase su ubicación un par de metros para intervenir más en la construcción. Por delante, el equipo apuesta todo a la creatividad de Bryan Zaragoza. El malagueño va engrasando el motor poco a poco de nuevo, pero los goles no aparecen. Desde la diana de Uzuni al Alavés, nadie ha visto puerta. Los atacantes rojiblancos andan caninos y son fechas de cenas navideñas.

Hasta que los Reyes Magos pasen con sus regalos en forma de fichajes, todavía queda tiempo. Todo lo que sea sumar entretanto da jornadas de vida a ambos equipos. Se aferran a que la magia de estas fechas obre lo que hasta el momento no han sido capaces de realizar sobre el césped. El Sevilla quiere espantar fantasmas. El Granada está obligado a cosechar puntos para que la segunda vuelta no se convierta en un cortejo fúnebre. Si pierde por cinco tantos y gana el Almería en Montjuic, será colista. Mal escenario para convencer a sus majestades de que se ha portado bien.

Alineaciones probables:

Granada CF: André Ferreira; Ricard, Miguel Rubio, Torrente, Carlos Neva; Gumbau, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar; Uzuni, Bryan Zaragoza y Lucas Boyé.

Sevilla FC: Dmitrovic; Juanlu, Marcão, Sergio Ramos, Adriá Pedrosa; Soumaré, Gudelj; Suso, Óliver Torres, Ocampos; y En-Nesyri.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer, del comité balear.