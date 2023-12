Kiki Morente: "Es como recrear la sensación de ver a mi padre vestido de Rey Mago"

Como cada año, el próximo 5 de enero miles de niños granadinos volverán a sentir la ilusión de ver in situ a los embajadores de los Reyes Magos de Oriente desfilando por las calles de Granada. El honor y la responsabilidad de representar a Sus Majestades recae este año sobre Pablo Pin, que encarnará a Baltasar; Gabino García, a Gaspar, y Kiki Morente, a Melchor. Para este último, la encomienda tiene un significado aún más especial, pues hace exactamente 29 años, el 5 de enero de 1994, fue su padre, el inolvidable cantaor Enrique Morente, quien se puso el traje y la corona del entrañable rey de barba blanca para desfilar por Granada.

"Tengo un recuerdo de ese día que es como remover, recordar y recrear la sensación de ver a mi padre vestido de Rey Mago. Tenía cuatro años y jamás se me olvidará", rememora para GranadaDigital el menor de los tres legatarios de una de las sagas flamencas con más abolengo de Granada y España. Kiki, que tenía entonces cuatro años, recuerda que aquel día acudió a ver la Cabalgata de Reyes con su hermana y que, "cuando terminó, mi padre me cogió a hombros". "Él todavía iba vestido de Rey Mago. Yo le miraba como diciendo: «¿Mi padre un Rey Mago?»", rescata con cariño del baúl de sus recuerdos.

Es por eso que, explica, "cuando me llamó Marifrán y me dijo si me gustaría salir de Melchor no me lo creía. Es una maravilla. Estoy superfeliz. Si no te hace feliz y no te emociona esto... No hay día más bonito. A la pregunta de qué le gustaría regalarle a los niños de Granada como Rey Melchor, Kiki Morente contesta que "mucho cariño y mucha emoción". "Quiero saludarles con todo el cariño como 'granaíno'. El respeto y el cariño que se le tiene que dar a los niños tiene que estar por encima de todo. Tomar ese papel y darnos ese lugar es un privilegio", concluye.

Rey Mago en Guadix y en Granada

Si los Morente pueden presumir de contar con el privilegio de haber vestido de Rey Melchor a padre e hijo, Gabino García, director de Cope Granada y coordinador de Cruz Roja en la provincia, podrá decir desde el 5 de enero que ha sido representante de Sus Majestades en dos de las ciudades más bonitas de la provincia. Y es que a su currículum como 'repartidor de sueños' en la capital hay que unirle la misma empresa en Guadix, donde ya tuvo el honor de hacer las veces de embajador de los Reyes Magos.

"Fui Rey Mago en mi ciudad, Guadix, hace ya muchos años y ahora me toca en Granada, una ciudad que llevo en el corazón y que a todos nos tiene enamorados. Pero yo sobre todo recuerdo los ojos vidriosos de los niños. De mis hermanos o de mis amigos cuando nos salíamos a jugar a la calle. Todos estábamos emocionados. Era el día más importante del año. Ahí no había problemas, historias ni dificultades de ningún tipo. Nos manejábamos desde la ilusión y desde el corazón", rememora.

Y es que aquellos primeros recuerdos de Gabino García "son de mucha ilusión". "Es mi día favorito del año y es impresionante. Recuerdo cuando nos levantábamos muy temprano y nos metíamos en el cuarto de mis padres los tres hermanos, y allí jugábamos como locos con lo que nos habían traído los Reyes", añade emocionado.

Para el accitano, la palabra "sorpresa" es la primera que se le viene a la cabeza al ser preguntado qué supone para él su designación como Rey Gaspar. "Es una doble sorpresa el ser rey mago en la ciudad más bonita del mundo, que eso lo dificulta más todavía. Luego otra sorpresa es que es la cabalgata más antigua del mundo. Fíjate si hay circunstancias especiales para ello. Sobre todo, yo creo que es un momento en el que tenemos que abrir los ojos del corazón y eso nos tiene que llevar un poco a la solidaridad. Entender y disfrutar, pero hacerlo también pensando que hay otras muchas personas que no pueden hacerlo, y ayudarle. Creo que ese puede ser el gran regalo de los Magos de Oriente este año en la provincia de Granada".

Y precisamente eso, "mucha solidaridad", es a lo que alude respecto cuando se le cuestiona sobre qué es lo que le gustaría regalarle a los niños de Granada: "Las sociedades las hacemos las personas. Si nos unimos juntos, somos más fuertes y somos mejores, las dos cosas. Yo creo que tenemos que dar un paso al frente, pensar que Granada se lo merece y si todos aportamos nuestro granito de arena esta sociedad será mucho mejor para todos".

El favorito de los niños y de la afición

A Pablo Pin lo de la responsabilidad es algo que ya le viene deformación profesional. La ha ejercido y con éxito en los últimos años al frente del primer equipo de la Fundación CB Granada. Por eso, representar a Baltasar, el Rey Mago favorito de los niños, seguro que no le parece tanto comparado con ascender cuatro categorías, desde el quinto nivel hasta lo más alto, en diez años con el Covirán Granada.

"Ser Rey Mago supone para mí una alegría inmensa. En general, para cualquier granadino es algo bonito. Y luego yo, personalmente, es que no me he perdido una Cabalgata nunca. Tengo 41 años y siempre he cumplido con la tradición de ir a ver la Cabalgata. Ahora llevo a mis hijos. Es un día precioso, superbonito", sentencia. Pin admite que aún no se lo ha comentado a sus niños porque "son todavía muy pequeños y a ver cómo les explicamos que voy a ser el ayudante de Baltasar". "Hay que mantener la ilusión y la magia de este día todo lo que se pueda", sintetiza.

Desfilar por las calles de Granada será también algo muy especial para el técnico por el hecho de que "con mis padres, mis hermanos y mis primos siempre nos hemos juntado para ver la Cabalgata". "Nos juntábamos muchos. Muchas veces íbamos a ver la Cabalgata a Puerta Real desde Pedro Antonio. Y luego a merendar o a tomar unos churros con chocolate. Es una tradición que mantengo con mis hijos y con mis sobrinos", relata.

Y respecto a qué le gustaría regalarle a los granadinos: "Todos tiramos un poco de los tópicos, como la salud. Como he dicho antes, acordarnos un poco de la gente que estos días no tienen la suerte que tenemos nosotros. Tenemos dos conflictos bélicos muy cercanos donde muchos niños que no eligen nacer y vivir allí, desgraciadamente, lo están pasando mal también. Así que tenemos que acordarnos un poco también de esa gente". ¿Y la permanencia? "La permanencia ya llegará, ya llegará. Más adelante", concluye entre risas.