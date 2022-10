El entrenador del Granada, Aitor Karanka, se ha reconocido "frustrado por no haber podido ganar" después del empate entre su equipo y la Ponferradina. "Ha sido uno de esos partidos en los que haciendo todo casi perfecto, lo único que ha faltado ha sido el gol", ha sintetizado el técnico rojiblanco, quien asegura que el punto no le satisface. "Yo no doy el punto por bueno. He cambiado a los cuatro de arriba porque quería ganar y veía que el equipo podía hacerlo", ha subrayado, antes de lamentar que "cuando tienes esta calidad, es una pena que no haya acabado ninguna jugada en gol".

"La Ponferradina ha apretado; sabíamos que eran muy peligrosos -los futbolistas bercianos- en las transiciones y hemos estado muy bien también en las vigilancias", ha señalado el técnico vitoriano, quien ha reconocido que José Gomes le ha sorprendido con su planteamiento. "Me ha engañado Jose, que dijo que incluso iba a jugar con más gente por dentro, y ha quitado a Kelechi. Somos buenos amigos y me alegro, menos por lo de hoy, de que le vaya muy bien aquí. Es un club con el que tengo mucha simpatía desde hace mucho tiempo. Sabemos que ellos intentan jugar. Esperábamos algo más con balón. Sin él, sabíamos que con la gente de arriba también nos iban a generar problemas", ha expresado Karanka.

Cuestionado sobre las permutas que ha realizado durante el encuentro, el preparador nazarí ha asegurado que "quería darle más verticalidad por las bandas" a su equipo al introducir a Myrto Uzuni y Bryan Zaragoza. "Pensaba que íbamos a llegar más al área. En mi pensamiento, los cambios han sido de ir a ganar, a por el partido; si hubiera pensado que el empate era bueno, hubiera hecho otros cambios", ha apostillado. Seguidamente, ha señalado que Ricard tuvo que salir del partido por haber recibido "un golpe muy feo en una parte muy complicada". "El chico está dolorido, pero esperamos que no vaya a más", ha abundado.

"Es lo que faltaba, que el equipo jugase como hoy, porque a principio de temporada, dio nivel de gran consistencia. Contra el Huesca, tampoco crearon mucho y el equipo estuvo bien organizado, pero teníamos que jugar mejor. Si no ha sido el mejor partido que hemos jugado desde que empezó la temporada, ha sido de los mejores", ha considerado Aitor Karanka, quien ha aseverado que sus pupilos lo hicieron "todo por ganar".

José Gomes: "Es como un plato francés"

José Gomes, homólogo de Karanka en el banquillo de la Ponferradina, ha comparado el encuentro con "un plato francés, que tiene salado y dulce al mismo tiempo". "Me gusta ver un partido nuestro con esta intensidad, con esta entrega de competir, de querer ganar los duelos, lo que hemos hablado que no hemos hecho bien en el partido con el Alavés", ha elogiado, antes de resaltar que sus pupilos "han estado muy bien". No obstante, desea "juntar" estas cualidades con el gol. "Creo que hay diferencia de un tiro a puerta entre nosotros y el Granada. En mi opinión, las mejores ocasiones han sido nuestras. Si aprovechamos mejor lo poco que hemos generado hoy, podríamos tener otro resultado", ha valorado.

A su juicio, "lo bueno ha sido portería a cero, la intensidad con que hemos defendido y los duelos que hemos ganado", ha resumido, antes de incidir en el mérito del trabajo berciano. "Se va a decir que, por la diferencia que hay entre los dos clubes, que el Granada no ha estado bien. El Granada ha intentado estar bien, pero nosotros no lo hemos dejado. Hemos estado muy bien a nivel defensivo. Ha sido un partido competido en el que los dos equipos han mostrado en el campo que no querían perder", ha concluido.