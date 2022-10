Víctor Díaz: "El punto me sabe a poco pero me quedo con las sensaciones"

El capitán del Granada, Víctor Díaz, ha analizado el empate del conjunto rojiblanco ante la Ponferradina frente a las cámaras de Movistar LaLiga. El lateral nazarí ha señalado a pie de campo que no se marcha satisfecho con el empate, aunque prefiere mirar lo positivo que ha tenido el encuentro para el cuadro granadinista. "El punto me sabe a poco pero me quedo con las sensaciones", ha sostenido.

"Veníamos de tener partidos en los que las sensaciones, sobre todo fuera de casa, no eran buenas", ha reconocido el defensa sevillano, quien, no obstante, considera que lo que ha desprendido su equipo este sábado ha sido distinto. "Había que cambiarlo", ha puntualizado.

En la misma línea, ha resaltado que el equipo, pese a no ganar, ha sumado. "Esperemos que al final de la temporada le demos valor al punto", ha deseado el lateral del Granada, que considera que el cuadro nazarí ha sido superior en el primer tiempo.

"Hasta el minuto 40 hemos tenido el control del balón y del partido. En la segunda parte, la valoración es buena", ha escrutado el capitán del Granada, que no ha escondido las carencias que ha mostrado el conjunto rojiblanco en El Toralín. "Tenemos que tener esa eficacia arriba que igual nos ha faltado hoy", ha indicado.