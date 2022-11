El flamante técnico del Granada, Paco López, ha analizado en rueda de prensa el encuentro que medirá al conjunto rojiblanco y al Yeclano en el estreno nazarí en Copa, que también será su debut en el banquillo. El valenciano ha asegurado haber encontrado "a un grupo muy ilusionado, con muchas ganas de hacer las cosas bien y muy predispuesto al trabajo", lo que, sostiene, "es fundamental para un entrenador". Ha reconocido, no obstante, que el torneo del KO "no llega ahora mismo en un buen momento" para el cuadro granadinista, plagado de lesionados y con otro partido por disputar el próximo viernes.

"A Ignasi Miquel, que lo teníamos entre algodones, lo recuperamos. Hoy ha entrenado con normalidad Óscar Melendo, pero consideramos que es un riesgo y se queda fuera por ello. Miguel Rubio y Rochina no van. Uzuni no está y Quini tampoco. Todavía no han entrado con el grupo a entrenar", ha detallado Paco López, que ha afirmado trabajar para buscar una solución. "Tendremos que elaborar un plan, y alguno tendrá que jugar seguramente fuera de su posición habitual. Nos tenemos que adaptar a las circunstancias", se ha encogido, consciente de que no puede contar con demasiados futbolistas del Recreativo. "Hay un problema por la normativa, que te obliga a tener en el campo a siete fichas profesionales. Si tienes algún desliz, nos llevaría a perder la eliminatoria. Hay que tener muchísimo cuidado", ha apuntado.

Alineará, según ha señalado, al once que considere "que es mejor, analizando muchísimas cosas". "Trataremos de sacar un equipo lo más coordinado posible en función de las características que tenemos, y trataremos de acertar", ha expuesto. Pese a la comprometida disponibilidad de futbolistas, no piensa en ‘tirar’ la competición. "No voy a poner nunca ni una sola excusa. Es lo que tenemos y queremos ir a afrontar cualquier partido en que se defienda el escudo del Granada con la idea de ganar. Nos da igual que sea Copa, el rival o la categoría. Con lo que tengamos, nuestra idea es ir siempre al máximo para ganar los partidos", ha aseverado.

En la misma línea se ha expresado al ser cuestionado sobre la ausencia de cámaras de televisión y de VAR. "Hay que tratar de adaptarnos. No hay más. La mentalidad que debemos tener es esa, intentar hacer las cosas bien, de competir de verdad. Nos tenemos que centrar y poner el foco en nuestro trabajo", ha indicado, antes de analizar a un rival que "en su competición liguera está arriba y está haciendo muy buenos partidos". "Es un equipo con un entrenador que les transmite muchísima intensidad, que juega a un ritmo alto pese a ser una categoría inferior", ha abundado, convencido de que "hay que estar, como mínimo, al mismo nivel que ellos -los futbolistas del Yeclano- le impriman en cuanto a intensidad y agresividad".

"Tiene jugadores muy importantes, que están jugando muy bien y son peligrosos, como Salinas, que lleva varios goles, Marcos Bautista, que es un mediocentro de nivel y juega muy bien al fútbol… Es un equipo muy difícil", ha proseguido, para recordar inmediatamente después que milita en el mismo grupo que el Recreativo Granada. "También conocemos el campo perfectamente. Es de dimensiones más reducidas a las que estamos acostumbrados", ha puntualizado, para concluir que "habrá que adaptarse a todo".