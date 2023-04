Paco López: "He tenido la sensación de que podíamos empatar"

El entrenador del Granada, Paco López, ha reconocido tras la derrota rojiblanca en Zaragoza, en una tensa rueda de prensa, las dificultades de su equipo en la finalización de las jugadas. "A partir del gol, ha sido un quiero y no puedo, porque hemos seguido teniendo la pelota y el control", ha expuesto el técnico nazarí. "Yo he tenido la sensación de que podíamos empatar el partido", ha aseverado el preparador valenciano, quien, no obstante, ha reconocido que a sus pupilos les ha faltado "matar" las acciones.

"El planteamiento de Fran (Escribá) ha sido el que esperábamos, dos líneas de cuatro y dos delanteros. Hemos sido desde el principio muy dominadores, hemos tenido la pelota, pero es cierto que, de la forma que hemos querido jugar hoy, si no tienes en los últimos metros esa efectividad y precisión para hacerle daño al rival, genera las virtudes del Zaragoza que ya sabíamos, esa velocidad, verticalidad y dinamismo con los jugadores que tiene arriba. Si no finalizábamos jugada lo podíamos pasar mal", ha analizado el entrenador del Granada, quien ha subrayado que "ponerte por delante te da muchas cosas en esta categoría". "El gol ha sido un error nuestro al no seguir la marca de Fran Gámez. Nos ha hecho un golazo", ha admitido.

"Cada contra del Zaragoza era mucho peligro porque estábamos dejando muchos espacios. Nos ha faltado matar. Cuando llegas tanto a las inmediaciones del área y no eres capaz de matar, pasa lo que pasa", ha proseguido el preparador granadinista, quien ha recordado que "hasta hace muy poquito", el conjunto rojiblanco "estaba siendo muy eficaz en área contraria". "Tanto la semana pasada como hoy, no lo hemos sido. Ese, para mí, es el resumen", ha sintetizado.

Seguidamente, la tensión durante la comparecencia ha aumentado cuando se ha preguntado a Paco López sobre la superioridad local. "No estoy de acuerdo. Que haya tirado más el Zaragoza significa que les hemos dejado mucho espacio. Si no finalizas jugadas, lógicamente, te llegan y tienen jugadores para ello. Aquí nos jugamos todos muchísimo", ha respondido el entrenador nazarí, quien considera que sus pupilos han "tenido infinidad de llegadas en la segunda parte". "El peso del partido lo hemos llevado nosotros. No estoy de acuerdo con que el Zaragoza ha hecho más méritos. Ha hecho muy buen partido, sobre todo, después de ponerse por delante. Ha hecho las cosas muy bien y ha sabido aprovechar los espacios que nosotros dejábamos", ha resuelto finalmente.

Por último, cuestionado acerca de las dos acciones polémicas del encuentro, una petición de penalti en cada área, ha indicado que "según Ignasi Miquel", hubo "penalti clarísimo" sobre el zaguero en el tramo final del encuentro. Acerca de la posible mano de Carlos Neva hacia la mitad del segundo acto, ha afirmado no haberla visto, como la anterior.

Fran Escribá

El entrenador del Zaragoza, Fran Escribá, ha asegurado, en cambio, que el Zaragoza ha hecho "un gran partido". "No solo es jugar bien, que creo que lo hicimos, sino que, defensivamente, el equipo ha sido muy duro y rocoso. Generamos muchísimo más de lo que nos generaron. Solo al principio del partido hubo algún desajuste con la posición de Melendo", ha analizado el técnico maño, para quien "la victoria es justa". "Viendo las ocasiones y la claridad de las mismas, fue incluso corta", ha zanjado.