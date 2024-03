Gumbau: "Es normal que la gente esté cabreada con nosotros"

Gerard Gumbau, autocrítico, ha analizado la derrota del Granada contra la Real Sociedad ante las cámaras de DAZN LaLiga. "Es normal que la gente esté cabreada con nosotros, con el míster y con la directiva", ha reconocido el centrocampista catalán. "El fútbol va de ganar, no lo estamos haciendo y es normal que tanto la gente como nosotros estemos mal. Hay que sufrirlo", se ha encogido.

"Después de una de las mejores primeras partes que hemos hecho, contra un grandísimo equipo, teníamos el marcador de cara. En la segunda, nos han sometido mucho, no hemos sabido contrarrestar su planteamiento, con el que metían mucha gente por dentro y luego nos hacían ir por fuera. Nos hemos hundido mucho y eso ha sido el error", ha descrito el mediocentro, quien considera que hay que tener "mentalidad positiva para trabajar en el día a día, porque es lo único que queda". "Al final, esto es fútbol. Pasa aquí y en todos lados. Cuando las cosas no salen, nadie está contento", ha resuelto, cuestionado por los pitos de la hinchada rojiblanca.

"No hay que mirar más allá del día a día, porque, si no, te puede agobiar la situación. Tenemos que ser fuertes mentalmente. Nos dedicamos a eso, sabes que situaciones así pueden pasar", ha insistido Gumbau, que emplaza a la comunión para poder sobrellevar la tesitura. "Tenemos que ser fuertes, unirnos, porque en esta situación no es nada fácil trabajar", ha agregado.

"Tenemos que hacer autocrítica. Después del buen primer tiempo que habíamos hecho, no hemos sabido gestionar bein esos minutos en la segunda parte. Contra un equipo que te somete tanto como la Real Sociedad, lo acabas pagando", ha concluido.