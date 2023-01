Raúl Fernández levanta un 'muro' en Los Cármenes

El Granada CF tiene un arma infalible como local más allá de Myrto Uzuni. El delantero albanés, que regresaba al once ante el Andorra tras dejar atrás sus molestias de las últimas semanas, volvía a acaparar todos los focos al firmar un doblete para continuar su idilio con el gol en Los Cármenes. El encuentro terminó 2-0 y la actuación de Uzuni iba a estar, como no podía ser de otra manera, una vez más en boca de todos. Sin embargo, y aunque los goles son la esencia del fútbol, en la sombra hay otro protagonista que, sin hacer ruido, firmaba con la del Andorra su novena portería a cero en el coliseo del Zaidín: Raúl Fernández.

Si Uzuni se transforma al calor de Los Cármenes, Raúl Fernández hace lo propio levantando un ‘muro’ cuando se pone bajo palos. Los rojiblancos siguen imbatibles en casa y buena culpa de ello la tiene, además del máximo anotador nazarí y de la segunda categoría del fútbol español, el guardameta que ha blindado la portería local hasta en nueve ocasiones: Raúl Fernández. El portero de 34 años disfruta hoy de la condición de titularísimo, una que a principios de temporada comenzó siendo para André Ferreira. Sin embargo, una desafortunada lesión en la séptima jornada de Liga, que requeriría de intervención quirúrgica, iba a apartar a un meta portugués que todavía continúa con su proceso de recuperación. Desde entonces, las puertas de la titularidad se abrían de par en par para el natural de Bilbao que, casualidad o no, no sabe todavía lo que es recoger un balón de dentro de sus mallas en Los Cármenes.

Marcar en el coliseo rojiblanco, ¿misión imposible?

El partido ante el Andorra puso fin a la decimotercera jornada del Granada CF como local en Liga en el presente ejercicio. El equipo de Eder Sarabia tampoco consiguió perforar la meta granadinista, algo de lo que solo pueden presumir hasta la fecha dos conjuntos: Mirandés y Alavés. El primero se remonta a la sexta jornada, aún con Aitor Karanka al frente, con la visita del equipo de Joseba Etxeberria donde Raúl García se aprovecharía de la falta de contundencia de la zaga rojiblanca para batir a André Ferreira y contrarrestar el tanto inicial de Myrto Uzuni. El inmediato perseguidor del delantero albanés en la carrera por el ‘pichichi’ de la categoría de plata del fútbol español se iba a convertir en uno de los pocos privilegiados que pueden presumir de no irse de vacío de Los Cármenes.

Habría que esperar hasta la decimoctava ronda para que otro portero, en esta ocasión, el canterano Adri López volviera a recoger el esférico de dentro de su portería en el feudo rojiblanco. El joven guardameta, que se había visto obligado a comparecer en el terreno de juego ante el Leganés por la temprana expulsión de Raúl Fernández, sería de la partida contra el Alavés al no poder contar Paco López ni con el bilbaíno por suspensión ni con André Ferreira por lesión. El partido de la titularidad de Adri López no iba a comenzar de la mejor manera, encajando un gol apenas rebasado el minuto 10 de encuentro, obra de Xeber Alkain. El ‘17’ del conjunto babazorro se quedaba solo ante el meta granadinista que nada podría hacer ante un disparo muy bien ejecutado.

Raúl Fernández, imbatido en casa

Alkain cierra por el momento la exclusiva lista de jugadores, iniciada por Raúl García, que pueden presumir de haber marcado en Los Cármenes. En esos dos tantos encajados en casa hay un hombre que no sale en esa foto recogiendo el balón de su portería: Raúl Fernández. No pueden decir lo mismo su predecesor en la titularidad, André Ferreira, ni el canterano Adri López en su oportunidad de colarse en el once tras las ausencias obligadas, por diferentes motivos, de los primeros de a bordo en la meta del conjunto rojiblanco. La expulsión en la visita a Butarque privó al meta de seguir prolongando la racha de porterías a cero en casa, que se detuvo entonces en cinco. Ante el Burgos volvió a la titularidad en Los Cármenes y desde entonces acumula otros cuatro encuentros sin encajar. Ni siquiera la aparatosa máscara que luce desde el choque frente al Levante ha supuesto un impedimento para continuar blindando su portería en el feudo rojiblanco. Los Cármenes es un fortín y, con permiso de Uzuni, Raúl Fernández es su guardián.