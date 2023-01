Rakky Ripper: "Eurovisión es algo con lo que he soñado desde pequeñita y me apetecía intentarlo"

Rakky Ripper subirá al escenario del Benidorm Fest este jueves 2 de febrero para cantar ‘Tracción’, la canción que ha presentado al concurso y que ha sido una de las 18 elegidas para aspirar a representar a España en Eurovisión 2023. Con un estilo muy personal, la granadina Raquel García se ha colado en la preselección nacional que cuenta con dos semifinales, la primera de ellas este martes 31 de enero, y una final, el próximo sábado 4 de febrero. El Benidorm Fest es una “oportunidad y un reto” para Rakky Ripper, que ha soñado desde pequeñita con poder participar en Eurovisión. ‘Tracción’, un tema pop que mezcla hardcore, drum&bass y techno, es la propuesta de la granadina, que comenzó en el mundo de la música de manera autodidacta y fue nombrada uno de los Vogue Hot Talents como promesa incipiente del pop. Rikky Ripper atiende la llamada de GranadaDigital para hablar sobre su participación en el Benidorm Fest, una experiencia que quiere “aprovechar al máximo”.

Pregunta (P): ¿Qué supone participar en el Benidorm Fest?

R: El Benidorm Fest es una oportunidad muy grande. Es algo que no me imaginé que me pudiera llegar ni suceder. Estoy intentando aprovecharla al máximo, dar todo de mí y mostrar todo lo que no he podido mostrar a lo largo de mi carrera porque no siempre se tiene la oportunidad de estar en un escenario tan grande, de tener medios a tu disposición. Sin duda, es un reto y una oportunidad.

P: ¿Cómo empezaste en el mundo de la música?

R: Empecé desde pequeñita. Subía algunas cover a YouTube, pero me daba vergüenza y las borraba. Ya con el tiempo, empecé a especializarme, a aprender con tutoriales de YouTube, me compré mi propio micrófono, me monté como mi home studio en casa y ahí fui construyendo mi universo, haciendo mis propios vídeos y bases, componiendo mis temas. Con el nombre de Rakky Ripper saqué mi proyecto.

P: Y el nombre artístico, Rakky Ripper, ¿de dónde viene?

R: Rakky Ripper viene de cuando era adolescente y emo - ríe- y tenía mi Fotolog y Myspace con ese nombre, que lo vi como algo así del rollo emo. Es por Jack the Ripper, Jack el destripador. Me lo puse por eso mismo, se me quedó desde entonces.

P: Es una artista todotorreno, que se atreve con estilos musicales como pop e incluso techno, hardcore…

R: Es pop electrónico, hardcore, ese rollo. Cuando empecé probé de todo y saqué temas de todo tipo, pero eso ya hace muchos años y esos temas están borrados, porque, al final, tampoco me representaban. Yo lo que hago es pop electrónico, con mucha influencia del hardcore, del mákina, todo eso.

P: En 2019, publicaste de manera independiente el primer EP, ‘Neptune Diamonds’, y le permitió situarse como una de las pioneras del hyperpop español.

R: Es pop electrónico, lo saqué por mi cuenta, con un productor que se llama Eurosanto y, a partir de ahí, empezó un poco la aventura, más proyección internacional y todo eso. Realmente, no me gusta etiquetar lo que hago como hyperpop. Me gusta decir que hago pop y ya, pop electrónico. Pero cuando empecé a hacer ese sonido tampoco había mucha gente haciéndolo en España, sí que ahora hay muchos más referentes, pero más que hyperpop, que al final es un término paraguas, prefiero decir pop electrónico.

P: ¿Qué destacaría de su primer disco?

R: En ese primer disco aposté por una estética muy marcada. La portada es bastante referencial en muchos sentidos. Creo que marcó también un antes y un después, no solo en mi carrera, sino también en el mundo artístico de artistas femeninas en España y tal. Tengo también colaboraciones con otros artistas. Fue la primera vez que colaboré con gente.

P: ¿Tiene previsto publicar otro disco próximamente?

R: Cuando acabe Benidorm Fest. Ya estaba haciéndolo antes y voy a finalizar mi segundo álbum de estudio. Espero que a lo largo de este año salga.

P: ¿Qué dificultades ha encontrado en el mundo de la música?

R: Al final, creo que todas las artistas independientes en este país tienen mucha más dificultad que los grupos que vienen de discográfica y todo eso. Al final, ser independiente y de clase obrera es lo que tiene, que te tienes que buscar las castañas tú porque en este mundo va todo mucho por contactos. Es más complicado, pero con perseverancia y constancia yo creo que se consigue.

P: Te mudaste de Granada a Madrid para continuar allí la carrera musical.

R: Me mudé en septiembre para estar más centralizada, porque, al final, no es lo mismo las oportunidades y facilidades que hay desde Madrid que desde Granada, que está más como a las afueras, por así decirlo.

P: ¿Por qué decidió presentarse al Benidorm Fest? ¿Le animó alguien a hacerlo?

R: Lo decidí yo. Me pareció una oportunidad muy guay y, además, Eurovisión es algo con lo que he soñado desde pequeñita. Y me apetecía intentarlo. Lo veía como un reto y algo para superarme a mí misma.

P: La canción con la que opta a ser elegida para representar a España en Eurovisión es ‘Tracción’, ¿cómo creaste este tema, compuesto junto a KickBombo?

R: Fue una canción de estudio con KickBombo en Madrid, luego fuimos a Barcelona y la acabamos. La letra la he hecho yo, ellos son los productores de la instrumental y salió bastante fluida. La oímos y pensamos: esto tiene un poco el sello del Benidorm Fest, todo el cariz para poder ir y podría representar a España en Eurovisión. Lo vimos bastante claro y fue esa la que mandé.

P: En la canción original usa autotune, pero como no está permitido en Eurovisión, ¿ha tenido que adaptar la versión? ¿Sonará muy distinta?

R: Realmente no he tenido que adaptar nada, simplemente la voy a cantar sin autotune. Para mi gusto es lo mismo, creo que la gente sí le da más importancia que yo, pero creo que no cambia mucho, lo escucharán en su momento cuando sea el directo y se darán cuenta de que quizá estaban alarmándose un poco con el tema del autotune porque, al final, es un toque, pero no es toda la canción.

P: La puesta en escena, ¿cree que sorprenderá?

R: Creo que sí. Llevamos una puesta potente, es algo en lo que creo que se puede ver mucha gente reflejada. Es algo distinto, que no está muy llevado a televisión, con los visuales, con las luces, con el estilismo, la coreografía... Cuento con un cuerpo de baile, cuatro chicos de Barcelona. Una de las chicas es la coreógrafa también, que se llama Marina. Vamos con todo.

P: Llegaste a Benidorm el pasado jueves, ¿qué trabajo previo está realizando antes de la gala?

R: Estamos con muchos ensayos, con pruebas de vestuario, con toda la pre-producción y entrenamientos.

P: Preocupó un poco a sus fans cuando informó de una lesión y de que tendría que parar los ensayos hasta el Benidorm Fest, ¿qué le pasó y cómo se encuentra?

R: Realmente paré porque me puse mala de la garganta, pero tomé antibióticos y ya estoy bien. De entrenar tan fuerte se me fastidió el omoplato, pero he estado yendo al fisio y ya estoy mejor.

P: Participa en la semifinal del 2 de febrero, ¿está nerviosa?

R: Hay nervios siempre y conforme se acerque la fecha habrá más. Estoy ahora más bien ocupada que nerviosa.

P: ¿Su familia estará en el Benidorm Fest apoyándole? ¿Cómo lo están viviendo ellos y sus amigos?

R: Sí, estarán apoyándome. Mis padres están muy ilusionados. Mi madre tiene mucha emoción por verme ahí, muy contenta, la verdad. Mis amigos también.

P: ¿Qué le parece competir con otros cantantes que son más conocidos a partir de concursos como Operación Triunfo, como es el caso de Agoney, Alfred García y Famous? ¿Cree que puede influir esto?

R: No, yo creo que vamos todos con igualdad de oportunidades. Obviamente hay gente con discográfica o más preparación, más fondo de haber hecho gira o cosas más grandes, con más experiencia, pero, al final, las propuestas son muy distintas y creo que hay un poco de todo. Los gustos son tan variados en el público que creo que todos podemos tener la oportunidad de ganar.

P: Precisamente ya probaste suerte en 2018 para entrar en Operación Triunfo y pasaste varios casting, ¿no?

R: Sí, llegué al casting final en la edición que ganó Famous. Y ahí conocí también a mucha gente, como a Marta Sango, que tengo un tema con ella.

P: ¿Por qué cree que ‘Tracción’ debe ser la elegida para representar a España en Eurovisión?

R: Creo que es una apuesta diferente, algo que nunca se ha llevado desde España. Creo que es un buen momento también porque en la industria musical está pegando fuerte este rollo de música y la electrónica. Creo que apostar por cosas distintas hace que sea el punto que haga que te diferencies y que tengas posibilidades en un festival como Eurovisión, con tantas candidaturas.