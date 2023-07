El Granada CF de Paco López comienza la pretemporada sin caras nuevas

Un mes y doce días después de lograr el ansiado ascenso a Primera División, la plantilla del Granada CF vuelve a la Ciudad Deportiva para comenzar la pretemporada. Y lo hace sin caras nuevas. El equipo granadino no ha realizado todavía ningún fichaje de cara a la siguiente temporada, en la que no van a estar los jugadores que terminaron contrato en junio y que no han renovado, como es el caso del delantero Jorge Molina, el lateral Quini y el atacante Rubén Rochina. En el club apenas ha habido movimientos durante este último mes, en el que las conjeturas sobre la venta de la sociedad no han parado. De momento, este asunto está precisamente así, parado, ya que el grupo inversor americano interesado en la compra del Granada CF, cuya cabeza visible es Andrés Fassi, se ha encontrado con el obstáculo de un pago que Hacienda reclama al club por la 'Operación Líbero'.

Al margen de este asunto, los futbolistas de la plantilla del primer equipo del Granada CF van acudir este domingo 9 de julio a la Ciudad Deportiva, donde están citados a las 8:15 horas para someterse a los pertinentes reconocimientos médicos, según ha informado el club granadino.

Los delanteros Shon Weissman y Myrto Uzuni van a incorporarse más tarde a la pretemporada del Granada CF ya que empezaron sus vacaciones después debido a los compromisos con sus respectivas selecciones. Así, los futbolistas que este domingo pasarán los reconocimientos médicos para iniciar la pretemporada son los porteros André Ferreira, Raúl Fernández y Adri López; los defensas Ricard Sánchez, Víctor Díaz, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Raúl Torrente y Carlos Neva; los centrocampistas Petrovic, Bodiger, Sergio Ruiz, Víctor Meseguer, Óscar Melendo, Alberto Perea, Alberto Soro, Antonio Puertas y Bryan Zaragoza, y los delanteros Jose Callejón y Famara Diédhiou. También se prevé que acudan los cedidos que regresan al Granada CF: Pepe Sánchez - cedido en el Deportivo de la Coruña-; Isma Ruiz - cedido en el Ibiza- y Antoñín - cedido en el Anorthosis chipriota-. Ninguno de ellos parece tener hueco en el equipo granadino.

El lunes 10 de julio será cuando los futbolistas vuelvan a pisar el césped de las instalaciones de la Ciudad Deportiva para realizar la primera sesión de entrenamiento de la pretemporada a las órdenes del entrenador Paco López, quien llegó en noviembre para dirigir al Granada CF en sustitución de Aitor Karanka y logró el ascenso a Primera División, de manera directa y, además, como campeón de Segunda División.

La plantilla del Granada CF continuará con los entrenamientos de pretemporada durante la semana, en la que habrá jornadas de doble sesión de trabajo. Los futbolistas del conjunto granadino se ejercitarán para su puesta a punto para la temporada 2023/24 en las instalaciones de la Ciudad Deportiva en las dos próximas semanas. Después, el lunes 24 de julio comenzarán un stage de pretemporada en las instalaciones de Montecastillo Golf, en Jerez de la Frontera. Esta concentración será hasta el sábado 29 de julio.

Los jugadores del equipo granadino retomarán la rutina de entrenamientos en la Ciudad Deportiva tras la concentración en tierras gaditanas, donde se espera que disputen algún partido amistoso. El único que está cerrado y ya tiene fecha es el último encuentro amistoso que disputarán y que servirá de presentación del equipo ante su afición. El Granada CF jugará el sábado 5 de agosto en el estadio Nuevo Los Cármenes contra la UD Almería, el partido correspondiente al Trofeo Ciudad de Granada. Será el último test antes de afrontar el primer encuentro de Liga, en el que el Granada CF se medirá al Atlético de Madrid en el estadio Civitas Metropolitano, el lunes 14 de agosto. El estreno del equipo granadino en casa será el lunes siguiente, el 21 de agosto, contra el Rayo Vallecano.