Pocas alegrías en lo deportivo hay más grandes que la de un ascenso a Primera. Pero este tercer salto a la élite del Granada en los últimos 13 años tiene ingredientes que conviene analizar con detenimiento. No sólo por ser el primero a la máxima categoría que se consuma en Los Cármenes, sino sobre todo por el hecho de constatar que aquella mágica noche de junio de 2011 en Elche no era flor de un día. Desde ese ascenso en el Martínez Valero, el Granada ha perdido en dos ocasiones la categoría y, lejos de coquetear con la vuelta al barro de la ahora renombrada como Primera Federación –y por tantas generaciones rojiblancas conocida y sufrida como 'el pozo de la Segunda 'B–, ha tardado como mucho dos temporadas en recuperar el terreno perdido. Eso es lo que hacen los equipos grandes, los que están asentados y cuentan con el respeto de todos cuando descienden. El Granada ya es uno de ellos.

Y también es histórico porque permitirá a la ciudad disfrutar por primera vez de los dos deportes mayoritarios en la máxima categoría en una misma temporada. ¿Quieren un dato más? El 2023/2024 también será el primer curso en el que Granada será la única capital y provincia andaluza con representación en Primera en fútbol y baloncesto tras la agónica salvación del Covirán Granada en casa que condenó a la LEB Oro al Real Betis. Esos honores son los que corresponden a las ciudades globales, las que hacen mejor un país. Granada siempre lo ha sido, y si algo debía sorprender era el hecho de haber permanecido 22 años alejado del fútbol profesional entre los años 1988 y 2010 y 35 fuera de Primera entre 1976 y 2011.

André Ferreira obró el milagro a última hora en Vitoria y luego los resultados de jornada 39 permitieron sacar la calculadora. Las cuentas estaban claras. Lo primero era sumar y luego esperar a que otros pincharan en un final de Liga que hacía semanas semanas ya que se había convertido en una montaña rusa. El Granada cumplió ante el Lugo, se fajó en Miranda y este sábado volvió a hacer los deberes bajo un manto de agua que no pudo evitar un ambiente cálido como en las grandes ocasiones. Nueve de nueve. Esa era la premisa y el Granada CF de Paco López cumplió como se esperaba de él. Mucha 'malafollá' habría tenido que el único equipo invicto en casa esta temporada hubiera tropezado en el último encuentro, el del ascenso.

Quedaron pinceladas de la revolución introducida por Paco López en el once de Anduva, mas el valenciano volvió a postulados más clásicos. Recuperó la defensa habitual con Neva y Ricard en los laterales e Ignasi Miquel y Miguel Rubio como centrales. Se repitió el trivote mágico Pol Lozano-Sergio Ruiz-Óscar Melendo de Miranda de Ebro. Y arriba, como ya sucediera ante el Lugo, el técnico volvió a alinear de inicio a Bryan Zaragoza junto a Puertas y Uzuni. Electricidad como la de los rayos que hacían tronar el cielo plomizo de Granada para cumplir pronto con el pronóstico. En el Leganés, Carlos Martínez dejó al exgranadinista Nyom en el banquillo, pero sí alineó a Fede Vico y al que estuvo a punto de ser rojiblanco Karrikaburu.

Las nubes se dieron prisa para acabar su faena a tiempo para el partido. Saltaron los equipos, sonó el himno y, casusalidad o no, la tronada se acentuó en los acordes más altos del 'Ay Granada, tú eres mi alegría'. Entonces, dejó de llover y las más de 18.000 almas cantaron más fuerte mientras a toda prisa se dirigían a sus asientos. Un primer pitido fallido de Cordero Vega cuatro minutos antes de la jornada unificada y a las nueve en punto al fin el silbatazo inicial con el que arrancaba el sueño de una ciudad que es grande por derecho propio e historia, pero que también quería consumar el ver juntos en la élite por primera vez a los máximos exponentes de los dos principales deportes.

Sacó de centro el 'Lega' y los nervios pasaron a ser zancadas. En minuto y medio, Puertas condujo la primera contra que metió el runrún en Los Cármenes, cuyo ajustado pero manso disparo murió en el cuerpo de Jiménez. En otra salida fue Sergio Ruiz el que salió como una exhalación para ceder a Uzuni y éste a Bryan Zaragoza, pero el centro se pasó de largo. Los pepineros no querían se un convidado de lujo en la fiesta del Granada y respondieron en el 7' con una internada de Karrikaburu por la izquierda que repelió André a córner. Había falta previa en el ataque rojiblanco que Cordero Vega se tragó. En el 11', otro córner y dos acciones llegadas peligrosas seguidas que sacaba la zaga. La respuesta, un centro de Bryan pasado el cuarto de hora que Ignasi Miquel mandó desviado con un testarazo.

El Granada seguía tenso y atenazado por los nervios ante un Leganés suelto y extrañamente motivado. Karrikaburu se quedó sólo en el minuto 20. La acción de fuera de juego era clara, pero desde que está la norma del VAR los corazones sufren más de la cuenta. El cuero acabó dentro de la portería, pero la acción quedó anulada. Dos minutos después, la réplica llegó con un pase bombeado de Melendo que Uzuni rebañó por encima del larguero como pudo solo frente a Jiménez cuando todo el mundo ya se había levantado de sus asientos. Otra vez a la contra, combinación eléctrica entre Byran y Uzuni y fue Puertas el que conectó. Tocó en un defensa y el balón acabó en saque de esquina. No quería entrar.

Todo el peligro el Granada llegaba en las botas de dos gambeteadores Uzuni y Bryan, que volvían a crear peligro arribando a la media hora. Y el Leganés como gato panza arriba achicando esféricos. Los pepineros debieron ver muchos vídeos de Bryan durante la semana, pues el malagueño estaba atado en corto en cada intento de regate. Con los centímetros de Puertas y Uzuni como un león hambriento esperando su oportunidad en el área, los de Paco López también lo intentaban con balones aéreos servidos desde los costados pero siempre abortados por la férrea defensa visitante.

Con un Granada tan concentrado, tan ensimismado en su encomienda de abrir el marcador y brindar a su afición el primer ascenso a la máxima categoría en casa, el tanto era cuestión de tiempo. E iba a llegar en el 41', mientras al Levante le anulaban el 1-0 ante el Oviedo, y en una acción continuada de ataque del Granada que llegó a Melendo. El catalán puso el centro y Sergio Ruiz asistió peinando hacia atrás. Intentó la chilena en semifallo Antonio Puertas, que no la tocó, y el cuero le quedó suelto a placer a Uzuni. El Pichichi de Segunda no es de los que se pone nerviosos cuando ve un balón franco, raseado y con el rodaje perfecto para ser rematado. Cruzó el disparo bajo las piernas de Jiménez y celebró su vigésimo segundo tanto en esta Liga como si fuera el primero y allí no hubiera nada en juego. Como si Los Cármenes no bramara en un grito ahogado de varias generaciones. La del abuelo que ya no está, el padre que volvía a Los Cármenes y el hijo que nunca faltó.

La segunda parte arrancó como terminó la primera. Con un Leganés voluntarioso y un Granada frenético en las transiciones. La primera de ellas nació de las botas del de siempre cuando aún no se habían cumplido tres minutos de la reanudación. Uzuni se cruzó el campo como un galgo después de una pérdida pepinera con recuperación de un Antonio Puertas que ha recuperado el duende en el tramo decisivo de la temporada. Bryan Zaragoza acompañó al albanés, que no estuvo atinado para cederle un balón que habría elevado la sentencia al videomarcador del 'Estadio Municipal de los Sueños'. Instantes después, cabezazo del almeriense que no encontró el premio del gol. Definitivamente, el 1-0 había ejercido de relajante muscular para un Granada que hasta entonces se había intuido tenso.

Tan destensados estaban los rojiblancos que parecían fluir por el campo. Aceleraban como un bólido en las contras y, cuando se frustraban, manoseaban la pelota sin bulla, con la confianza de quien tiene controlada la situación. Así fue como llegó el 2-0. Otra vez a la carrera, en el zafarracho de combate, la defensa madrileña replegó para cerrar el espacio, pero el desbarajuste se produjo por la izquierda, donde Bryan Zaragoza despidió la temporada haciendo lo único que sabe hacer: marcar golazos. Lleva cinco esta campaña y todos son de coleccionista. Esta vez caracoleó en el vértice izquierdo del área, recortó y cuando parecía que su chut se perdía por encima del larguero, tocó en el travesaño y se coló por el palo largo hacia el corto.

Todos Los Cármenes hacía ya la ola, encendían las luces de sus móviles y celebraban el ascenso a Primera cuando, además, el Oviedo se adelantaba en el Ciutat de València. Paco López metió entonces a Callejón, Bodiger, Petrovic, Víctor Díaz y Uzuni para premiar su esfuerzo y llevarse la ovación cerrada de un Los Cármenes entregados. El motrileño tuvo el tercero en el 77', pero su disparo se estrelló en el larguero. Ovación cerrada también para los exgranadinistas Fede Vico cuando fue sustituido y para Nyom al ingresar. A capella volvió a sonar el himno del 80 aniversario bufandas al cielo. Y el 'campeones, campeones'. Porque sí, el Granada CF es campeón de Segunda, pero sobre todo es de Primera.

Ficha técnica

Granada CF: André Ferreira; Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Pol Lozano, Sergio Ruiz (Víctor Díaz, 65'), Melendo (Bodiger, 65'); Bryan Zaragoza (Callejón, 65'), Uzuni (Weissman, 87') y Antonio Puertas (Petrovic, 75').

CD Leganés: Jiménez; Jorge Miramón, Sergio, Omeruo, Franquesa; Undabarrena, Neyou, Cisse; Qasmi (Josema, 34'), Karrikaburu y Fede Vico (Gaku, 63').

Goles: 1-0: Antonio Puertas (41'); 2-0: Bryan Zaragoza (56').

Árbitro: Cordero Vega, del Comité Cántabro.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 42ª jornada de LaLiga SmartBank, disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 18.222 espectadores.