El cierre del mercado de fichajes ha dejado en el Granada un poso de "satisfacción". Lo han exteriorizado de esta manera los directores general y deportivo del club, Alfredo García Amado y Nico Rodríguez, que han hecho una evaluación de la actividad rojiblanca durante la ventana de traspasos. "Hemos conseguido formar un equipo competitivo", se han congratulado ambos directivos, que han insistido en agradecer a todas las personas que han participado en lo que, insisten, ha sido un "trabajo en equipo". "Hemos tratado de incorporar a los mejores futbolistas que entendíamos. Creemos que hemos cumplido", han valorado.

El principal encargado del área deportiva del club, Nico Rodríguez, ha asegurado que en la entidad se sienten "orgullosos del trabajo que se ha hecho". "Nos comprometimos a presentarnos hoy con una plantilla reconocible, con perfiles que conocen la categoría y saben a dónde vienen, que cuando tengan que ir a cualquier campo van a saber lo que tienen que hacer", ha recordado, antes de señalar que, en total, se han realizado casi 30 operaciones. "Hemos traído las primeras opciones que queríamos, y no es fácil eso. Cuando llamas a un futbolista y te dice que quiere venir, que es su objetivo, nos alegramos", ha sostenido, a pesar de reconocer que el Granada mantuvo abierto "un abanico de posibilidades" por si no podía ejecutar la adquisición de sus alternativas principales.

En este sentido, ha señalado que, a su juicio, "la de Víctor Meseguer ha sido la operación más complicada", si bien ha resaltado que, sobre todo, esta gestión "merece la pena ser destacada por cómo se volcó el chico en que se diera, por lo mucho que ha puesto de su parte". También se ha detenido en detallar la marcha de Domingos Duarte. "La situación contractual que había con él nos limitaba, no podíamos hacer nada a pesar de que nos quería ayudar y quiso que sacásemos la mejor oferta. Nos dio facilidades", ha incidido, a lo que García Amado ha agregado que el club intentó "que no se supiese" esta circunstancia. "Si enseñas tus armas en el mercado, eres débil. Se supo y no podíamos hacer más", ha explicado, resignado.

Con mayor síntesis han abordado la salida de Luis Milla. "Era un futbolista que no quería estar y cuatro que se morían por venir. Aparte de la situación económica que se produce con esta gestión, la deportiva es maravillosa. A todos los niveles, para nosotros, es una situación magnífica", ha resaltado Rodríguez. "Estaba Osasuna pujando por él junto al Getafe. Nos decantamos por una operación en la que había una serie de jugadores que Nico estaba intentando incorporar. Son situaciones de mercado", ha añadido García Amado. En este sentido, ha descartado que otros clubes intentaran aprovecharse del descenso del club para rebajar el precio de sus efectivos, pues, a su juicio, "cada uno hace la oferta que considera oportuna".

"Tuvimos la fortuna de encontrar otros equipos que nos permite llevar los baremos a donde nos planteamos. Nos hemos sentido respaldados en todo momento para no tener que malvender", ha abundado, para, finalmente, puntualizar ambos que, con los traspasos de Luis Suárez y Luís Maximiano, se cerraron "dos operaciones récord en ventas de la entidad". "No metemos la de Milla porque hay jugadores de por medio y calificar eso no es fácil", han puntualizado.

La hoja de ruta

El director deportivo del Granada ha afirmado que este desarrollo de la ventana de transferencias "era la hoja de ruta marcada desde el principio", que no incluía la incorporación de un punta. "Entre los delanteros que tenemos, está Jorge Molina, uno de los mejores que he tenido, y todavía no ha tenido mucha participación. Desde el minuto 1, estamos muy tranquilos con la posición del delantero", ha argumentado. Lo que no entraba en sus planes era dar salida a Isma Ruiz y Adri Butzke, que solicitaron salir. "Es un futbolista con el que queríamos contar. Desde las primeras semanas, nos dejó claro que pensaba que, por el nivel que iba a tener la plantilla, iba a participar poco. A pesar de la idea que teníamos, íbamos a contentarle", ha profundizado sobre el primero de ellos, con quien está pactada la renovación de contrato pese a su cesión al Ibiza.

En el caso del delantero, la tesitura fue similar. "Se lesionó muscularmente, tuvo un virus… Ha tenido una pretemporada tormentosa. Tenía la oportunidad de jugar en Portugal y quiso ir", ha señalado. "Creo que ha tirado la toalla antes de que la hubiera tirado el club", ha apostillado.

Entre los jugadores que continúan en el club, hay algunos por los que la entidad recibió ofertas. Son los casos de Puertas Petrovic y Uzuni. "Por los tes han llegado cosas. Hemos consensuado con ellos. Quiero agradecerles el compromiso, están a muerte con el Granada. Eso dice una vez más del valor que tiene esta plantilla. A pesar de tener incluso alguna oferta de superior categoría se han comprometido con su Granada", ha revelado Rodríguez, quien permanece atento a las opciones que pudieran aparecer sin equipo. "No podemos decir que el mercado esté cerrado. Somos conscientes de que para nosotros hay posibilidades. Seguimos trabajando el mercado ante cualquier incidencia que pueda surgir u oportunidad. Si nos va a dar un salto de calidad, estamos abiertos", ha expuesto. Y esta postura se debe a que, según ha señalado García Amado, la dirección general ha "guardado un poquito de pólvora -fondos económicos- para el mercado de Navidad".