García Amado: "Puedo garantizar que el club está ordenado y el presupuesto, equilibrado"

El director general del Granada, Alfredo García Amado, ha analizado la situación actual del club durante la valoración del mercado de fichajes que tanto él como Nico Rodríguez han realizado este viernes. "Puedo garantizar que el club está ordenado, que el presupuesto está equilibrado y que nos hemos guardado un poquito de pólvora para el mercado de Navidad", ha señalado, tras congratularse del trabajo de la entidad en este periodo. "Creemos que hemos hecho nuestra labor", ha expuesto, convencido de que tanto él como el director deportivo nazarí han "contribuido a revertir la situación" que encontraron al inicio del verano, en la que percibieron "un distanciamiento".

"Nos sentimos orgullosos de haber participado activamente en esta situación", ha agregado en este sentido, después de hacer balance de tre meses "de mucha tensión". "Parece que hemos pasado mucho más tiempo. Tenemos ganas de perdernos un poco de vista. Solo nos ha faltado dormir juntos", ha bromeado. En este tiempo, su actividad, además de ir conformando la plantilla, se ha centrado en revertir un "desfase económico" existente a su llegada. "Partimos de un descenso de categoría. En ese escenario, hay un déficit importante, porque generamos menos ingresos en Segunda División. Tampoco podemos contar nuestras miserias, pero tienes a unos jugadores y unos gastos que son fijos, una masa salarial importante, y hay un saldo que te transmite LaLiga que no tiene nada que ver con que tu presupuesto interno esté bien", ha precisado. En la misma línea, ha explicado que las salidas fueron "equilibrando" la situación". "Hemos vendido muy bien", ha resuelto.

Cuestionado, precisamente, sobre la cantidad de ingresos generada por ventas de jugadores y la poca inversión en fichajes, el director general del club ha subrayado que "todos los ingresos se quedan en el Granada". "Es relevante decir que todos los futbolistas son propiedad de la entidad, no ha habido ningún fondo ni ningún otro propietario. No se ha ido ni un duro a China, ni a Armilla. Queda en el club, pero tienes que saber equilibrar ese desfase económico que nos encontramos. Son dramas llevaderos. Hemos ingresado una barbaridad porque hemos hecho unas ventas muy buenas, pero eso nos ha permitido funcionar y hacer un equipo competitivo", ha profundizado. Por ello, ha insistido en que "la idea estaba ordenada desde el principio" y en que "a nivel presupuestario, no había problema".

Ha evitado cifrar el límite salarial de la plantilla, pues "la semana próxima, hay una junta en LaLiga donde se hará público el dato de cada equipo". "Nos hemos ajustado a un límite salarial que ha sido holgado para nosotros. Tuvimos la fortuna y el buen hacer de que el día que jugábamos en Ibiza teníamos a todos los jugadores inscritos", ha ahondado. Tampoco ha dado un dato presupuestario, si bien ha puntualizado que el club trabaja "en los números internos". "Tenemos equilibrado el presupuesto. A 30 de junio del año que viene, si Dios quiere, daremos beneficio", ha aseverado.

Participación de Sophia Yang

Cuestionado sobre la intervención de Sophia Yang, presidenta del club, en las operaciones del mercado, Alfredo García Amado ha asegurado que "participa en todas, principalmente porque tiene que firmarlas". "Tiene previsto regresar a España el día 7 de septiembre. Hablamos con ella a diario. Sigue los partidos y las gestiones", ha indicado el director general del club, quien ha explicado que la máxima mandataria de la entidad se encuentra en China debido a la situación pandémica del país asiático y a la delicada tesitura familiar que atraviesa. "Se encuentra bien. Ha pasado un proceso personal complicado. Su previsión era estar aquí, con nosotros, todo el cierre de mercado", ha aclarado.

En la misma línea, ha expresado que "la relación con la propiedad ha sido muy fluida". "Ella (Sophia Yang) es china, no es de Armilla, pero funciona como cualquier otro presidente. A nivel persona, está contenta también", ha zanjado. También se ha defindio como "un director general de la antigua usanza", pues ha asegurado participar "a diario con Nico en todas las gestiones". "Él (Nico Rodríguez) lo ha sufrido", ha bromeado, antes de insistir que tanto la propiedad rojiblanca como él buscan "lo mejor para el Granada".

Por último, cuestionado sobre la contratación de un patrocinador principal para el equipo, García Amado ha reconocido que es "uno de los grandes retos todavía por conseguir". "Es difícil. Igual que no voy a regalar a mis jugadores, tampoco voy a regalar mi camiseta. Tenemos ofertas, pero que no llegan a los umbrales mínimos que entendemos que vale", ha desvelado.