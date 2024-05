El Valladolid se queda en propiedad a Meseguer y André Ferreira

El Valladolid se quedará en propiedad a Víctor Meseguer y André Ferreira. El ascenso pucelano a Primera División ha ejecutado automáticamente las opciones de compra pactadas con el Granada en las cesiones del mediocentro, desde el pasado verano, y del guardameta, en invierno. El pago de ambas era obligatorio si los pucelanos lograban promocionar a la máxima categoría, con independencia del estrato en el que el conjunto rojiblanco se encontrara.

La operación ingresa en las arcas del club rojiblanco alrededor de cuatro millones de euros en total. Uno de ellos corresponde a la adquisición de los derechos deportivos de André Ferreira, mientras que los casi tres restantes se deben a la compra de Meseguer, cifras que adelantó el diario Ideal. Una inyección que computará en el límite salarial del que disponga la entidad nazarí para el próximo verano.

Los dos jugadores se incorporaron a la estructura granadinista en el verano de 2022, como parte de la plantilla que logró el posterior ascenso a Primera. La dirección deportiva, entonces liderada por Nico Rodríguez, apostó por André Ferreira como teórico guardameta titular, aunque una lesión le restó protagonismo. Fichó a cambio de alrededor de un millón de euros procedente del Paços de Ferreira. Jugó once encuentros en aquella campaña, pero en el recién finalizado ejercicio no se hizo con la titularidad hasta que Raúl Fernández entró en la enfermería. En los 15 partidos que ha disputado enlazó errores groseros, lo que motivó la incorporación de hasta dos porteros que le empujaron a salir a Pucela, donde no ha llegado a debutar.

Meseguer llegó procedente del Mirandés, donde se había destapado como un centrocampista con potencial de cara al futuro. No logró afianzarse en el esquema de Karanka ni en el de Paco López, si bien terminó disputado 24 encuentros con la elástica rojiblanca horizontal. El ascenso añadió medio 'kilo' al millón y medio de euros que había desembolsado el Granada el verano anterior para hacerse con sus servicios, aunque acabó saliendo cedido a Valladolid.

Otros exrojiblancos

En el conjunto pucelano celebran el ascenso otros tres exrojiblancos. Uno de ellos, Monchu, fue protagonista hace dos veranos de una operación similar al ejecutar el Valladolid su opción de compra por ascender al tiempo que el Granada descendía. El segundo es Sergio Escudero, que abandonó como agente libre la entidad granadinista tras el descenso anterior. El último es Robert Kenedy, actor principal del EuroGranada, que recaló en el cuadro blanquivioleta la pasada temporada tras jugar a préstamo en el Flamengo y quedarse sin sitio en el Chelsea.