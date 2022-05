El entrenador del Granada, Aitor Karanka, volvió a aplacar la euforia desatada con el triunfo de su equipo este sábado en Mallorca. "Todavía quedan otros tres partidos y tenemos que seguir en la misma línea, porque sería una equivocación muy grande pensar que hemos hecho algo", indicó el técnico rojiblanco. "Te das cuenta de que has hecho un buen resultado, porque tampoco se puede decir, sobre todo en el primer tiempo, que hicimos un gran encuentro. Muchas veces, el resultado te lleva a equivocarte y a pensar que fue un partidazo, y nada más lejos de la realidad", argumentó el preparador nazarí, quien subrayó que el duelo contra el Athletic de Bilbao "es muy importante".

Karanka indicó que la goleada en Mallorca sirvió "para disfrutar un poquito después del partido", pues ya el domingo "te pones a trabajar en el siguiente encuentro". "En el primer tiempo, sobre todo, no estuvimos bien. En el segundo, tuvimos mucha mucha efectividad y nos aprovechamos de los errores del rival. Fue una victoria muy importante, ante un rival directo, pero que no se nos escape que el de mañana va a ser muy importante. Estaremos muy confundidos si pensamos que con este 2-6 está todo hecho o vamos a ganar fácil al Athletic", insistió el vitoriano, para quien, tras este resultado, "lo más importante sería volver a ganar, sobre todo por hacerlo en casa". "Hay que tener los pies sobre el suelo, ver que está costando mucho", incidió.

Será el de este martes su segundo encuentro en Los Cármenes, donde el Granada sigue sin obtener buenos resultados. "Si para algo ha servido la forma en la que se consiguió el partido del sábado, ha sido para que la gente vea que el equipo está mejor, que ha marcado seis goles ante un rival directo, pero va a ser un partido en el que vamos a tener momentos no tan buenos", advirtió. Sobre el Athletic, aseveró que se trata de "un equipo que tiene varias alternativas". "Si vas a presionarles arriba, tienen calidad para salir. Tiene un portero que, aparte de pararlas, es un jugador más. Si vas a presionar arriba y no lo haces bien, te pueden matar con espacios por dentro y corriendo a la espalda", expresó, para concluir que, para sacar el triunfo, "hay que estar muy juntos".

"Tenemos que intentar seguir este orden que tenemos y no dejar explotar al Athletic esta velocidad que tiene, tanto con el balón como en profundidad", afirmó, antes de avanzar que el duelo será "muy complicado". "Es un equipo que juega muy bien al fútbol. Si vas a los datos físicos de LaLiga, es uno de los mejores, si no el mejor", agregó. Al hilo, analizó la delicada situación física de la plantilla. "Todo el mundo está viendo cómo estamos nosotros. Llegamos a los finales de los partidos muy justos", recordó.

El técnico, en esta línea, espera más bajas y planteó dudas sobre la disponibilidad de varios de sus futbolistas. "El otro día, tanto Escudero como Luis Suárez y Antonio Puertas no pudieron acabar. Por desgracia, creo que Montoro no va a llegar, porque ayer tuvo una molestia en el aductor. Me acaban de decir que Domingos (Duarte) tiene un problema en el isquio. No es el mejor escenario, pero tendré que ver cómo están todos hoy e intentar sacar el mejor once", analizó. Santi Arias y Maxime Gonalons, por el contrario, ya trabajan y compiten con normalidad. "Los dos han sido una grandísima sorpresa. Cuando vine, parecía que ya habían acabado la temporada por sus lesiones o situaciones contractuales, en una de esas charlas que tuve con los jugadores cara a cara, los dos me mostraron su predisposición. Es importante que vayan cogiendo ese ritmo de partidos", indicó.

El técnico valoró también la aportación de Álex Collado en la media punta, una plaza indispensable en su esquema. "Le pido lo que puede dar. Si no pudiese, no estaría jugando en esa posición. Creo que Álex tiene todo lo que a mí me gusta en ese puesto. Es un jugador que desequilibra, que busca bien los espacios entre líneas", destacó. Además, se detuvo en la aportación de Darwin Machís. "Es un jugador con el que tenemos que tener cuidado en tema físico. Cuando he hablado con él, es un chico que está cien por cien comprometido con el club. Tuvo la oportunidad de salir en diciembre y era una de las cosas que quería saber cuando llegué, hablar cara a cara con los jugadores y conocer su predisposición. Él la mostró. Fue importante el día del Celta. Estoy seguro de que en estos tres partidos que quedan va a ser importante", expuso.