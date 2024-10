El Granada apela al gran poder de Los Cármenes para tratar de amarrar la primera victoria de la temporada ante su hinchada. Fran Escribá se estrena este domingo (18:30 horas) en el feudo rojiblanco, que estrena una renovada grada de animación y calentará motores con una marcha cofrade, para tratar de sumar ante el Córdoba los primeros tres puntos del equipo ante su hinchada. Un derbi regional que despierta recuerdos de barro, de aquella Segunda B en la que ambos clubes pasaron tantos años, y que ahora mide a dos planteles equilibrados hasta el momento, pero con objetivos bien distintos. Los nazaríes, tras ganar en Anduva, quieren sumergirse de lleno en una calma que parecía olvidada; el cuadro califa, que llega de puntuar por primera vez a domicilio, pretende volver a liberar los fantasmas.

Escribá parece haber reinstaurado la normalidad en el seno del club, respaldado por dos actuaciones sólidas como forastero a pesar de la reconocida ausencia de brillantez. Sin experimentos y con un discurso comedido, el técnico valenciano ha asentado un orden en el plantel rojiblanco, con un nuevo reparto de roles que ensalza a futbolistas llamados a ser importantes, si bien la ventana internacional entorpece el proceso. La armonía todavía le queda lejos, pero al menos ahora sí da la sensación de caminar por la senda correcta. Lo suficiente para suavizar la relación con una afición que pedía la dimisión de su entrenador la última vez que fue al fútbol. Habrá que ver si ahora, con otra imagen y un sector dedicado a alentar a los del verde, Los Cármenes vuelve a desprender la energía de otras campañas.

El Córdoba se interpone en este camino hacia la reconciliación definitiva, con la ilusión de un recién ascendido y el ímpetu del que empieza a levantar el vuelo. Al equipo de Iván Ania le costó dar sus primeros pasos por la categoría, pero el transcurso de las jornadas va destapando el potencial de la joven plantilla de la que dispone. Enlaza dos jornadas sin perder y acaba de saborear los puntos en casa ajena, aliciente para reforzar la inercia. A los mandos, el exrojiblanco Isma Ruiz, en su momento joya de la cantera nazarí, ahora un prometedor futbolista que en El Arcángel aborda la regularidad que requería. Presumiblemente será el eje del cuadro blanquiverde en el Zaidín, flanqueado por Genaro y Álex Sala, con Jacobo, Carracedo y Antonio Casas por delante. Este último, con tres dianas, es el máximo artillero califa.

La cita es toda una prueba de nivel para el fondo de armario rojiblanco. Escribá pierde a Uzuni, Tsitaishvili y Uzuni, concentrados con sus respectivas selecciones, así como a Ignasi Miquel, tocado desde hace semanas. Sí puede contar de nuevo con Luca Zidane, reincorporado a la dinámica grupal para abrir el debate en la meta, aunque el preparador aparenta inclinarse por mantener a Mariño bajo palos. De ahí en adelante, todo está más abierto. Ricard y Brau defenderán los flancos, con Loïc Williams enraizado en el centro de la zaga. Pablo Insua oposita a la plaza a su lado, pero es Miguel Rubio el mejor posicionado para ser su pareja atrás.

Cabe esperar que el esquema no sufra grandes modificaciones, lo que otorgaría a Gonzalo Villar nuevamente la batuta, presumiblemente con Sergio Ruiz en el lugar de Hongla. Józwiak percutirá por un costado, de nuevo asentado tras el relevo en el banquillo. Por el otro, la baja de Tsitaishvili concede una oportunidad de hacerse hueco a Corbeanu y a Pablo Sáenz. La principal incógnita, no obstante, está arriba. Sin Uzuni, las posibilidades de las que dispone Escribá para acompañar a Weissman pasan por introducir a Lucas Boyé, que en Anduva tuvo minutos, o recuperar la media punta con la incursión de Reinier, que no jugó el pasado fin de semana. Para el que salga, será un examen, la prueba de acceso al plan A del técnico valenciano.

Alineaciones probables:

Granada CF: Mariño; Ricard, Miguel Rubio, Loïc Williams, Miguel Ángel Brau; Gonzalo Villar, Sergio Ruiz; Pablo Sáenz, Reinier, Józwiak; y Weissman.

Córdoba CF: Carlos Martín; Albarrán, Lapeña, Marvel, Calderón; Isma Ruiz, Álex Sala, Genaro; Jacobo, Carracedo y Antonio Casas.

Árbitro: Rafael Sánchez López, del comité murciano.