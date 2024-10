Luca Zidane se ha reincorporado a los entrenamientos del Granada. El francés ha comenzado la semana integrado nuevamente en la dinámica de trabajo del resto del grupo, lo que hace probable que este fin de semana pueda regresar también a la convocatoria rojiblanca. La última en la que fue incluido, hace más de un mes, fue la lista con la que Guille Abascal afrontó la visita del Huesca a Los Cármenes. Ahora, a las órdenes de Fran Escribá, encuentra bajo palos la dura competencia de Diego Mariño, fichado para paliar su ausencia y que enlaza dos convincentes actuaciones para sembrar el debate en la meta.

Zidane fue este verano la apuesta de la dirección deportiva nazarí para ocupar la meta, teórico titular desde que aterrizó previo desembolso de su cláusula de rescisión. Avalado por sus campañas en el Eibar y su juego de pies, encajaba en el estilo que pretendía asimilar el equipo y aseguraba el arco con vistas al futuro -firmó hasta 2027-. Sin embargo, tras un estreno gafado en pretemporada, unas molestias le impidieron enfundarse los guantes en la primera jornada de Liga y apenas un par de encuentros después regresó a la enfermería por un esguince de rodilla, alejado desde entonces de los terrenos de juego. El club no tardó en fichar a Mariño para lidiar con su baja, pero fue Marc Martínez quien, con la confianza de Abascal, tomó el relevo en la portería sin desprenderse de las dudas.

Escribá, en cambio, no titubeó y dio un brusco giro de timón al llegar. Relegó a Marc Martínez para situar a Mariño bajo palos y el meta vigués ha respondido con dos partidos sólidos. Si bien encajó dos tantos en Burgos, ha hecho cuatro paradas clave -tres más que Luca Zidane en los mismos encuentros disputados, según recogen los registros de LaLiga- y resultó determinante en el triunfo nazarí en Anduva este sábado. Un rendimiento que ha despertado elogios en la hinchada y le asentaba en el once del Granada. El regreso del francés, no obstante, avivará la disputa.

Entreno sin los internacionales

La aparición del francés sobre el verde, la de Miguel Rubio y la de Manu Lama han sido las principales novedades en el entrenamiento del Granada este martes, ya sin Myrto Uzuni, Martin Hongla y Tsitaishvili, concentrados con sus respectivas selecciones. El ensayo, que ha comenzado con una charla de Escribá al grupo, ha contado con la participación de los canteranos Rodelas -no puede ir convocado con el primer equipo porque fue expulsado este fin de semana con el filial-, Oscar Naasei, Juanma, David Nunes, Joao Pereira, Carlos Alemán y Jean Luc. Ignasi Miquel y Pablo Insua, aunque presentes en el corro inicial, no se calzaron las botas y regresaron al gimnasio de la Ciudad Deportiva para trabajar al margen.