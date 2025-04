Fran Escribá: "Sabemos de la importancia del partido"

Partido clave el de este sábado para el Granada CF, que se ve las caras con el líder Elche CF en un partido de infarto por las primeras posiciones de LaLiga Hypermotion. Fran Escribá, entrenador rojiblanco, ha desvelado que Stoichkov, Boyé y Rubio podrán estar y que habrá que tener "paciencia".

Para el encuentro ante los ilicitanos los granadinos tenían muchas dudas. Sobre todo en ataque, pues Stoichkov y Lucas Boyé han estado entre algodones durante toda la semana. El gaditano por unas molestias que le impidieron estar en Cartagena y el argentino por un golpe en el hombro. También Miguel Rubio estaba tocado por una conmoción, sano para esta jornada. "A Stoichkov lo hemos estado cuidando toda la semana y va a entrenar este viernes, igual que el resto. Boyé podía haber entrenado con el grupo, pero hemos preferido que estuviese al margen para evitar un golpe y salvo sorpresa grande está en condiciones de jugar mañana. Todos están recuperados, salvo Luca Zidane", señaló el técnico.

De hecho, del argentino ha afirmado que "va a disputar fuerte con los centrales. Es parte de sus virtudes y no me preocupa. Él no tiene apenas molestias, está bien, no me preocupa, está en condiciones de disputar al nivel que nos tiene acostumbrados".

A pesar de volver a posiciones de play off tras la victoria sufrida ante el colista, al Granada le quedan muchas cosas por corregir, más aún si quiere superar a un rival como el Elche. "El ánimo es bueno, hemos analizado las cosas que no hemos hecho bien. Aunque hayamos ganado nos gusta hacer autocrítica y corregir. El partido de este sábado no se va a parecer en nada al de la última semana”, esgrimió Escribá.

Se espera un recibimiento masivo al bus del equipo a partir de las 16:45 horas en Pintor Madonado. La afición dará color a las afueras de Los Cármenes para ayudar a marcar el primer gol a los jugadores. "Somos conscientes de la importancia del partido, la afición también. Nos afianzaría en la zona en la que estamos y nos acercaría a mejores posiciones. La respuesta de la afición va a ser muy buena y eso se va a prolongar durante el partido. Nosotros tenemos que dar motivos para que este sea un ambiente de apoyo, nos lo vamos a dejar todo, nos medimos al mejor equipo de la categoría y necesitamos el apoyo de nuestra gente”.

Precisamente el Elche intentará poner las cosas difíciles al Granada. Un equipo de autor que se ha ganado el derecho de pelear el ascenso directo a base de un fútbol vistoso comandado por Eder Sarabia. El entrenador rojiblanco ha avisado que "son un equipo con un estilo de juego definido, que crece en torno al balón y que le da importancia a la posesión,. Defienden muy bien, son los menos goleado de la categoría, tiene mucho equilibrio. Vamos a tener que tener paciencia, estamos compitiendo bien en casa contra los mejores equipo, hemos hecho muy buenos partidos en Los Cármenes”.

Independientemente de la importancia del partido, Escribá cree que "no vamos a ganar nada ni a perder nada definitivo. Pero no tenemos margen de error, estamos compitiendo bien, estamos más cerca de donde queremos. Si ganamos damos un salto para afianzarnos en esas posiciones”.

El valenciano es otro de los que no quiere mirar las cuentas, pues no tiene "ni idea de cuantos puntos se han necesitado otros años, nunca lo he hecho, no soy de hacer cábalas. Hace unas semanas dije que dependíamos de nosotros. Si vamos ganando estaremos ahí, hemos ganado tres seguidos y hemos recortado puntos a todos los que estaban por encima y hay que seguir en esa línea”.

Por último, afirmó que el canterano Brau "está perfecto, después de meses sin jugar lo lógico es que le faltase algo de fuerza para competir 90, pero está perfecto y si tiene que jugar está al nivel en el que estaba”.

También te puede interesar