El Vaticano anuncia los detalles del funeral del Papa Francisco

El Vaticano ha anunciado los detalles del funeral del Papa Francisco. La mañana de este martes 22 de abril, la Primera Congregación de Cardenales se ha reunido para ultimar los detalles del funeral del Obispo de Roma además de dar inicio al proceso de preparación de la elección del próximo cónclave, que culminará con la elección del próximo Papa. El funeral será este sábado 26 de abril a las 10:00 horas en la Basílica de San Pedro y será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor.

En estos momentos, el cuerpo del Papa Francisco reposa en la capilla de la Casa Santa Marta. Este miércoles 23 de abril será trasladado a la Basílica de San Pedro. En aquel lugar, los fieles podrán rendirle homenaje. Ese mismo día, a las 09:00 horas, el cardenal Kevin Farrell presidirá el rito del traslado con un momento de oración. La procesión pasará por la Plaza de Santa Marta y la Plaza de los Protomártires Romanos, según la Prensa de la Santa Sede. Después, la procesión saldrá por el Arco de las Campanas hacia la Plaza de San Pedro y entrará a la Basílica Vaticana por la puerta central. En ese momento, el Cardenal presidirá la liturgia y se podrá comenzar las visitas al cuerpo del Pontífice.

La misa del funeral se llevará a cabo el próximo sábado 26 de abril a las 10:00 horas en la Basílica de San Pedro. Será el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio de Cardenales, quien presidirá la Misa funeral que será celebrada también con patriarcas, cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes "de todo el mundo", recoge la comunicación. La celebración concluirá con la 'Ultima commendatio y la Valedictio', que marcará el comienzo del 'Novemdiales'. Esto significa nueve dúias de luto y misas por "el eterno descanso del alma del Papa Francisco", recoge la comunicación. Tras esto, el cuerpo del Obispo de Roma será trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor para su sepultura.

The body of the late Pope Francis will be transferred to St. Peter’s Basilica on Wednesday at 9:00 AM to lie in state until his funeral on Saturday morning at 10:00 AM.

