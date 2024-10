Escribá: "Si no sale el plan A, la gente de fuera puede cambiar el partido"

El entrenador del Granada, Fran Escribá, ha incidido en rueda de prensa en el fondo de armario rojiblanco ante la ausencia de sus internacionales para afrontar la visita del Córdoba. "Aunque nos perjudica a todos, si de algo sirve que se vayan compañeros es que todo el mundo sabe que tiene muchas opciones de jugar", ha señalado el preparador nazarí, quien también confía en los relevos si su estrategia inicial no funciona. "En los dos partidos los cambios nos han aportado muchas cosas. Si no nos sale el plan A, la gente que tenemos fuera nos puede cambiar el partido", ha sostenido.

"Los jugadores tontos no son. Saben que cuando un futbolista se va, se multiplican sus opciones de jugar. Ni ellos saben el once, pero los hay que saben que tienen más opciones. No deja de ser una oportunidad", ha incidido el valenciano, quien considera que "se debería parar la competición" en las ventanas internacionales. "Presumo de plantilla. En ese sentido, prefiero que falten a que estén lesionados, pero estás acostumbrado a ausencias y tienes que potenciar el máximo de tus jugadores", ha esgrimido, resignado, antes de lanzar un órdago a sus pupilos: "El once inicial de mis equipos no se parece al final al de cuando llegué".

Escribá ha reconocido que, tras ganar en Anduva, "el grupo evidentemente está más contento". "No estaba hundido, pero sí triste y fastidiado. Se va a mejor si vienes de una victoria. Hay mucha alegría, pero también está muy concienciado con lo que viene", ha advertido. Frente al Córdoba, no podrá contar con Ignasi Miquel, que ya venía arrastrando molestias y no ha trabajado con el resto del equipo en estos días. "Esta semana vamos a pararle, porque los dos partidos que yo llevo aquí los jugó haciendo un esfuerzo muy importante. Le necesitábamos y hay que agradecerle mucho pero no queremos forzarle. Vienen después 15 días con cinco partidos muy importantes", ha puntualizado.

En cuanto a la evolución del conjunto rojiblanco, el preparador valenciano ha insistido en que tiene "mucho margen en todo", aunque ha matizado que "cada partido es distinto". "Jugamos contra un rival que tiene una presión muy alta, es muy dinámico", ha descrito, para seguidamente apuntar que "es el equipo que más roba en campo rival". "Eso es algo que tenemos que mejorar y lo dije el otro día en rueda de prensa. Perder en nuestro campo tendrá mucho riesgo, así que algo en lo que tenemos que mejorar claramente mañana es en esos primeros pases. Queremos mejorar en todo, también en ese ataque posicional, porque habrá fases del partido en las que dominaremos y otras en las que seremos dominados. Quiero que haya un ligero desorden en ataque para generar más espacios", ha indicado.

Será su primera toma de contacto con Los Cármenes, por lo que aguarda la cita con especial entusiasmo. "Me ilusiona mucho. Ya dije que estar en mi estadio me apetece mucho. Al venir de una victoria, la gente vendrá más contenta. Nosotros tenemos que contribuir a que esa alegría continúe", ha exteriorizado, conocedor del regreso de un sector para la arenga a Los Cármenes. "Era una buena noticia para todos tener una grada de animación, que para eso está, para que todos nos sintamos más respaldados, y más en un partido tan importante", ha admitido a este respecto.

Por último, cuestionado por Lucas Boyé, ha sentenciado que "todos tienen que dar su mejor versión". "Tuvimos la oportunidad de darle minutos el otro día y debe ser muy importante para nosotros. Falta una sesión, pero siempre que falta un jugador importante, como Uzuni… Si detrás no hubiera nada, pero afortunadamente, detrás tenemos buenos jugadores", ha zanjado.