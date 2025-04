Gran afluencia en la recogida de dorsales para la Media Maratón

La cuenta atrás ha empezado. Granada acoge este sábado 26 de abril la Media Maratón Ciudad de Granada, la 'carrera más bonita del mundo'. El Palacio de Deportes ha sido lugar de encuentro este viernes en el que, desde primera hora de la mañana, el público no ha dejado de fluir. No son pocos quienes se apuntan a la prueba y desde las 10:30 horas se ha habilitado el puesto para recoger las dorsales. Estarán ahí hasta las 21:00 horas. Pero que no cunda el pánico, para aquellos que no puedan buscarlas este día, este sábado 26 de abril también se podrán recuperar. Los puestos estarán abiertos desde las 9:00 hasta las 13:00 horas en el Palacio de Deportes y desde las 15:00 hasta las 18:30 horas en el Pabellón de Deportes del Colegio Escolapios.

El pistoletazo de salida se dará este sábado 26 de abril a las 19:30 horas en la calle Poeta Manuel de Góngora. La meta estará situada en la explanada del Palacio de Congresos y Exposiciones. El recorrido estará en todo momento debidamente señalizado. La organización limitará el tiempo máximo que se emplea en el recorrido a siete minutos el kilómetro. Aunque en los puntos kilométricos 9, 10, 11, 12, 16 y 17, debido a su dureza e inclinación del tramo, el tiempo máximo de paso será de ocho minutos el kilómetro. Aquellos que no cumplan con los tiempos máximos serán eliminados por el Juez de Cierre de Carrera. En el caso de no cumplirlo, el atleta deberá retirarse el dorsal y abandonar la prueba saliendo del circuito a la zona peatonal. A continuación, los organizadores comparten una lista de los tiempos máximos permitidos:

Km.5 – 40min.

Km.10 – 1h.17min.

Km.11 – 1h.25min.

Km.12 – 1h.33min.

Km.13 – 1h.40min.

Km.14 – 1h.47min.

Km.15 – 1h.54min.

Km.16 – 2h.02min.

Km.17 – 2h.10min.

Km.18 – 2h.17min.

Km.19 – 2h.24min.

Km.20 – 2h.31min.

Meta – 2h.38min.

¿Qué necesito para recoger el dorsal?

Tanto para recuperar el dorsal como el chip, los atletas deberán presentar un justificante de pago o DNI. En el caso de que se quiera recuperar el de otra persona se deberá llevar un justificante de pago o autorización y fotocopia del DNI del corredor. Además, al recoger el dorsal en el Palacio de Deportes se participa en un sorteo en el que se puede conseguir una tarjeta regalo del Corte Inglés por un valor de 100 euros.

El nuevo recorrido de la Media Maratón

El recorrido de la media maratón ha sido tema de conversación ya que ha cambiado su recorrido: su tramo se ha modificado por el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife. El trayecto oficial recorrerá Cuesta de Gomérez, Puerta de las Granadas, calle Real de la Alhambra, Paseo Bosque de la Alhambra, Paseo del Generalife, Paseo de los Mártires, calle Antequeruela Baja y Cuesta del Caidero para llegar a la explanada del Palacio de Congresos y Exposiciones tras disfrutar de una prueba única.

