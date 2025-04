El Covirán Granada podría recuperar al fin a Sergi García

Buenas noticias para el Covirán Granada que quizás llegan algo tarde. Sergi García podría reaparecer este fin de semana en el encuentro ante BAXI Manresa. Tal y como ha señalado Pablo Pin en la rueda de prensa previa al partido de esta jornada 29, el base mallorquín ha podido "completar todos los entrenamientos de esta semana", una mejoría en su recuperación que hace que exista la posibilidad de que vuelva a jugar tras unas largas semanas de ausencia. El técnico granadino ha hablado sobre los errores cometidos el pasado fin de semana ante Leyma Coruña y ha planteado las claves para tratar de competirle a BAXI Manresa, poniendo el foco en "frenar" su ritmo. Así mismo, cuestionado por su futuro y puntualizando que se le ha vinculado con Casademont Zaragoza, el entrenador ha asegurado que el portal que publicó esta información "ya sabe más que yo".

Estado físico de la plantilla: "A nivel físico Sergi ha hecho ya después de dos meses y medio aproximadamente ha podido hacer todos los entrenamientos de esta semana, espero que podamos contar con él. La semana ha sido buena por su parte. Scott sigue sin hacer nada de pista, sigue teniendo dolor. Después de una derrota complicada para nosotros, el primer día es más complicado para entrenar por el estado de ánimo. Sabemos que este fin de semana tenemos que salir a dar nuestro máximo, en el día a día tienes que hacerlo bien para competir este sábado. Estamos haciendo una semana normal".

Grado de motivación: “Hasta ahora y por lo que sigo viendo en el día a día el equipo la sigue manteniendo por un compromiso que tenemos con ellos. Hay jugadores que tienen un compromiso máximo. Hay un grupo que van a estar 100% y espero que todos se unan a ese grupo y tratar de quemar todas las opciones”.

Mantener el colectivo, que se comparta el balón: “Hay ciertas situaciones que se dan, cuando estas dos meses con ocho jugadores, esos ocho adquieren mucha confianza, pero también se adquieren malos hábitos porque te ves imprescindible. Te permites ciertos lujos. Ahora que hemos vuelto a recuperar a Agus y que espero recuperar a Sergi y a Pere, ya no tenemos esa figura imprescindible no solo como jugador sino para tener un número normal de jugadores profesionales”.

Estado anímico de Pablo: “Los estados de ánimo se comparten. Cuando tienes una buena conexión con ciertos jugadores suelen tener sus mismas sensaciones. Tenemos una frustración, está claro, hemos tenido una situación esta temporada muy complicada. Hemos hecho partidos muy competitivos con muy pocos medios, con jugadores muy importantes fuera de la plantilla. Cuando tu has sido parte principal de un crecimiento tan rápido y de un proyecto, este proyecto es como si fuera tu hijo. A tu familia no la dejas tirada y no dejas de luchar contra todo y contra todos. Necesitamos seguir peleando y ser lo más profesionales posible. De aquí al final hay que dar el máximo, no hay otra historia”.

BAXI Manresa: “Le han dado una vuelta de tuerca más a la intensidad y a la energía. Tienen más físico, dureza y energía en el juego interior. Es un equipo con una energía que es lo primero que tenemos que igualar. Si no somos capaces de parar su ritmo es muy complicada competir contra un equipo como Manresa”

Exigencias para el duelo de este sábado: “Vi a mi equipo en pocos momentos. Tener actitud, la actitud no podemos olvidarla, ni negociarla. Ser un equipo, ser solidarios en ataque y en defensa. Esto es un deporte colectivo, esto no es tu con tu balón contra cinco. Esas dos cosas son claves, básicos que debe tener cualquier persona que se dedique a cualquier deporte profesional”.

Jonathan Rousselle: “Es un profesional increíble. Por eso tiene la carrera que tiene. Siempre te hablan bien de él en cualquier lugar. Ha tenido que asumir este año más galones, con la veteranía ha tenido que asumir muchos minutos, mucho peso y jamás se ha quitado. Es un jugador que está todos los días. Ayer había recomendación de que descansase y se negó, fue el primero en venir a entrenar. Demuestran y te dejan huella. Te ayudan a que sigas teniendo esa energía de venir aquí a tope. Es muy difícil poner a un jugador arriba, pero es de los jugadores más profesionales que he visto”.