La grada de animación regresa a Los Cármenes este domingo tras un lavado de cara. El Granada ha anunciado la constitución de un proyecto para crear un nuevo sector de arenga al conjunto rojiblanco, a través de una asociación sin ánimo de lucro que quedará vinculada a la entidad a través de un convenio de colaboración y apoyo. La iniciativa se pondrá en marcha con un periodo de prueba, tras ser propuesta por un antiguo miembro de Curva Sur, el grupo ultra que ocupó durante la última campaña y media esta ubicación en el estadio, y secundada tanto por la institución rojiblanca como por las peñas granadinistas en un encuentro que tuvo lugar este lunes.

La nueva grada de animación, inspirada en el modelo planteado por el Real Valladolid en Pucela, se situará en el mismo espacio en el que se encontraba la anterior, de modo que no supondrá perjuicio alguno para los abonados, pues esas localidades no habían sido reservadas para socios, sino que se vendían a través de entradas. No obstante, la entidad subraya en el comunicado emitido este martes que se contemplaría la ampliación de la zona en función de la demanda. A la misma podrán pertenecer abonados de cualquier sector del estadio, con independencia de si pertenecen o no a alguna peña de animación, previa solicitud del cambio de asiento únicamente durante este miércoles, 9 de octubre, en el horario habitual de las taquillas de Los Cármenes. Aquellos hinchas que tramiten su reubicación, guardarán el derecho sobre la localidad liberada para la renovación la próxima campaña, en caso de que decidieran no seguir formando parte del grupo de animación, y podrán reclamar la compensación económica sobre la diferencia del precio respecto a su nuevo sitio.

🏟️ El nuevo proyecto para la Grada de Animación en Los Cármenes, en marcha. — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 8, 2024

Los aficionados que ya integraban la grada de animación durante la pasada temporada no tendrán que pagar cuota de alta como nuevos abonados ni la parte proporcional de los partidos ya disputados en lo que va de curso. Sí tendrán que pagar el alta, en cambio, aquellos granadinistas que no sean socios ni lo fueran en el ejercicio 2023/2024, así como su cuota de abono, también descontando los encuentros ya jugados. Las gestiones en este último caso se realizarán durante el jueves 10 de octubre, también en el horario habitual de las taquillas del estadio.

Las solicitudes, subraya la entidad nazarí, deben ir acompañadas por la documentación que dicta el reglamento del aficionado y un registro de antecedentes penales actualizados, entre otros requisitos. La finalidad es "fomentar la animación en Los Cármenes sobre os pilares básicos del respeto, la deportividad y los valores granadinistas que han representado siempre a su afición", señala el comunicado emitido por el club. Fue este uno de los aspectos tratados durante el encuentro de este lunes entre los aficionados y el director general rojiblanco, Alfredo García Amado, quien habría tenido constancia de la iniciativa semanas atrás, según señalan fuentes próximas a los distintos grupos de aficionados. Otro de ellos fue la admisión de antiguos integrantes del grupo Curva Sur, que podrán participar en la nueva grada bajo la atención de una suerte de comité coordinador siempre que cumplan los requisitos determinados por el Granada. También se fijarán unas directrices respecto a la indumentaria, con el objetivo de evitar que accedan aficionados al estadio ataviados con sudaderas y camisetas de color negro, característico de los ultras.