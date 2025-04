La mirada paliativa, una visión más allá de la vida o de la muerte

¿La muerte es algo tabú? Los distintos expertos consultados no concuerdan en una misma respuesta pero concuerdan que es difícil hablar de esta cuestión. Al pasar una enfermedad grave, la derivación a cuidados paliativos puede entrar en la ecuación. Los profesionales de esta área consultados por GranadaDigital difieren en ciertos puntos aunque todos apuntan al mismo lugar: existe un desconocimiento o unos prejuicios sobre los cuidados paliativos. Los expertos han recordado que algunos pacientes suelen pensar que ser derivado a esta unidad significa llegar al final de vida o "estar sedado", pero es algo erróneo. Tanto profesionales sanitarios como distintas asociaciones integran en su agenda informativa este asunto para informar correctamente sobre este recurso para la ciudadanía.

'Para ti, Paliativos' es un movimiento "que invita a reflexionar y ver la vida con otra mirada. La mirada paliativa", explican desde su página web y tienen como objetivo apoyar a los pacientes e informar a la ciudadanía sobre este recurso. Son muchos los profesionales sanitarios que abogan por un seguimiento integral y precoz. De hecho, la atención paliativa precoz no tan solo mejora la calidad de vida sino que la puede incluso alargar según atestan diferentes estudios y psicólogos en cuidados paliativos consultados por GranadaDigital. Aunque en estos momentos, ningún hospital español se puede alzar como referente en este ámbito. El movimiento de cuidados paliativos ha compartido una nota de prensa del pasado año en el que indicaban que el 73% de los españoles "no tienen conocimiento suficiente" sobre este servicio. Esta conclusión la han sacado de un estudio "sobre el conocimiento y la percepción de los cuidados paliativos en España 2024".

🎥Noemi Hasson nos habla de cómo los cuidados paliativos ofrecen un apoyo integral cuando una persona y su familia se enfrentan a una enfermedad avanzada. En esos momentos, donde el vértigo parece no tener fin, los cuidados paliativos se convierten en un faro de luz👇 pic.twitter.com/vb9mImvnZD — Para Ti Paliativos (@paliativos_org) April 15, 2025

Publicación en X -antiguo Twitter- de Para Ti, Paliativos

Estos datos alarman a José Galindo, miembro de la asociación, que a nivel estatal "cerca de 80.000 personas mueren al año con necesidades paliativas sin recibirlas", explica el ingeniero tomando como referencia un estudio de Asociación Española Contra el Cáncer, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL). Explica que los cuidados paliativos son erróneamente percibidos como un recurso para final de vida cuando "un equipo de paliativos debería entrar en juego desde el momento que hay un diagnóstico de una enfermedad muy grave o incurable que genera ansiedad, miedo y sufrimiento en el paciente y en la familia. Ese es el rol", empieza a explicar Galindo. Aunque "no solo es un tema de final de vida, es el tratamiento de una enfermedad incurable que necesita todos estos ángulos", y continúa diciendo que barreras habituales para cualquier paciente como son la falta de recursos o las geográficas se pueden potenciar. "Algunas (unidades de paliativos) están peor atendidas que otras, todas están desigualmente atendidas. Si están bien atendidas es porque o ha habido una iniciativa privada o ha habido un equipo en la sanidad pública que lo ha entendido y se ha organizado", sentencia Galindo.

El periódico El País ya recogía el pasado mes de marzo esta problemática. Desde la entradilla anunciaban que en España, cerca de 700.000 personas ya "no disponen de tratamientos curativos" y que, tanto ellos como sus familiares pueden precisar de una ayuda psicológica, pero "menos de la mitad lo reciben". En el caso de Granada, el seguimiento psicológico de los pacientes y familiares en los distintos equipos de cuidados paliativos de la provincia está en mal estado. Tan solo en el área metropolitana, hay dos psicólogos para tres hospitales: Hospital San Rafael, Hospital Universitario San Cecilio y Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Esto hace que la atención no se pueda llevar a cabo completamente en la provincia ya que no poseen suficiente personal de psicología paliativa en dichos recursos.

La organización Para Ti, Paliativos, junto con numerosas entidades como la Sociedad Española de Psicología Paliativa (SEPP-PsicoPalis), trabajan por cambiar por cambiar la visión de este recurso y para que sea más accesible a la ciudadanía. Los profesionales sanitarios y distintas organizaciones esperan mejoras en estas unidades pero, por el momento, la asociación se pone como objetivo acercarse a la ciudadanía y cambiar la mirada sobre la vida: "las dos cosas que queremos llevar a la sociedad es que hay que mirar este final de vida de otra manera y, segundo, promover el acceso".