Comparten las primeras imágenes del Papa Francisco en su féretro

El mundo está de luto. La mañana de este martes 22 de abril, la Primera Congregación de Cardenales se reúne para decidir una posible fecha del funeral del Papa Francisco. Según las últimas noticias del medio oficial del Vaticano, el cuerpo del Pontífice será trasladado a la Basílica San Pedro este miércoles 23 de abril a las 09:00 horas. Estará allí hasta su funeral que será este sábado 26 de abril a las 10:00 horas y será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. Esta reunión es clave ya que marca el inicio del proceso de preparación para el próximo cónclave que concluirá con la elección del nuevo Papa. Desde España, se hizo saber que se esperaba la "más alta representación" en el funeral del Pontífice. De hecho, los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados de la Reina Sofía, acudirán este martes 22 de abril a mediodía a la Nunciatura Apostólica, en Madrid, para firmar el libro de condolencias abierto del Papa.

Mientras tanto, el Vaticano ha hecho públicas las primeras imágenes del Papa Francisco en su féretro de madera en la capilla de Santa Marta. En un vídeo compartido por la cuenta oficial del Vaticano en portugués, se puede ver tanto vídeos como algunas fotos del Obispo de Roma reposando en el ataúd y sus colaboradores presentes en la capilla. Según se relata, estas imágenes son del pasado lunes 21 de abril durante el rito de confirmación de la muerte del Pontífice. En esta reunión se leyó el certificado de defunción y el acto validado. El ritual duró una hora en el que el cardenal Kevin Joseph Farrell junto con los colaboradores rezaron.

Imagens do rito de constatação da morte e a deposição do corpo do #PapaFrancisco no caixão na capela da Casa Santa Marta na noite de 21 de abril pic.twitter.com/ninyjSvgPZ

— Vatican News (@vaticannews_pt) April 22, 2025