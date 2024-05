Los Cármenes baja el telón de una temporada aciaga y el Granada pretende impregnar su despedida de la dignidad de la que ha adolecido durante prácticamente todo el ejercicio. El conjunto rojiblanco recibe este domingo (19:00 horas) al Celta de Vigo en otro encuentro que, de haber competido algo, podría haber resultado determinante en la permanencia del cuadro nazarí. Uno de los designios que, probablemente, recorrerán la grada del estadio mientras los del verde dejan pasar los minutos, habrá que ver si con la mente en la playa, como en Vallecas, o con el corazón dispuesto a un penúltimo esfuerzo por respeto a su hinchada. Para los gallegos los puntos sí son salvadores, aunque a decir verdad lo tienen casi hecho. Seguramente celebren en el Zaidín, mientras los de franjas horizontales saboreen por última vez las consecuencias de su incapacidad. Tal vez haya reprimenda pública, aunque el curso más bien desemboca en la apatía.

No hay muchos alicientes deportivos en el conjunto rojiblanco, toda vez que el Cádiz se ha escapado ya lejos de su alcance. Evitar ser colista y la defensa del honor granadinista, o aunque sea del amor propio, asoman como únicas motivaciones, si bien parece complicado que el Almería pueda llegar a rebasarlo en la tabla. Los nazaríes se ven abocados a un final carente de emoción, en el que se presentan por mero compromiso a los encuentros desde que el Mallorca certificó el descenso en la distancia. La peor conclusión posible de una campaña lúgubre, como salida de la imaginación de Tim Burton.

Para varios de los hombres de los que dispone Sandoval será la última vez que se enfunden la elástica rojiblanca ante su hinchada. Son los casos de Antonio Puertas y, probablemente, Raúl Torrente, para cuya renovación todavía no se han producido movimientos. La marcha del almeriense y la de Víctor Díaz, que se retira, ya son oficiales tras el anuncio del club de su despedida con el cartel del duelo de este sábado. El zaguero murciano, por su parte, apunta a titular de nuevo, como en la pasada jornada, aún de baja Ignasi Miquel. Presumiblemente, formará con Miguel Rubio frente a Marc Martínez, que seguirá bajo los palos en ausencia también de Batalla. A un costado se apostaría Ricard, con Neva por el flanco izquierdo. En el centro, cabe esperar que continúen Sergio Ruiz y Gumbau, aunque Gonzalo Villar puede dar refresco a alguno de ellos.

Para las bandas emerge como opción sólida el canterano Rodelas, a cuyo entusiasmo se aferra el granadinismo de cara al futuro, si bien el técnico rojiblanco invitó a pensar que su irrupción será progresiva. Corbeanu y Callejón, por ende, se postulan a la titularidad en una orilla, toda vez que Puertas, aunque en la convocatoria, no se encuentra en condiciones de competir más de unos minutos para recibir el homenaje de la afición. Pellistri, en principio, continuaría percutiendo por el otro lado, si no prefiere guardarse para la Copa América. En la ecuación, Melendo sería candidato al once por detrás de Lucas Boyé, que está adecentando en esta recta final sus registros goleadores, valor que suma de cara a una posible venta.

El Celta llegará con todo, dispuesto a certificar una salvación que se le ha alargado demasiado. Le basta puntuar o, incluso, perder si el Cádiz no gana, aunque pretenderá asegurar para no estar pendiente del transistor en una jornada de horario unificado. Acicate añadido para Iago Aspas, a quien los ojos se le inyectan en sangre cada vez que tiene delante a los de franjas horizontales. Jugará arriba junto a Jorgen Strand Larsen, goleador del encuentro de la primera vuelta, y Swedberg. Por los costados atacarán Mingueza y Hugo Álvarez como dueños de todo el carril, con Jailson y Fran Beltrán en la medular. Carl Starfelt, Unai Núñez y Carlos Domínguez protegerían a Guaita. Un once para guerrear, de esos que, en otro contexto, habría propiciado una bonita pugna por la salvación. Ahora cierra las puertas de Los Cármenes con una función funesta y tediosa.

Alineaciones probables:

Granada CF: Marc Martínez; Ricard, Miguel Rubio, Torrente, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Gumbau; Pellistri, Melendo, Corbeanu; y Lucas Boyé.

Celta de Vigo: Guaita; Óscar Mingueza, Starfelt, Unai Núñez, Carlos Domínguez, Hugo Álvarez; Jailson, Fran Beltrán; Iago Aspas, Strand Larsen y Swedberg.

Árbitro: Javier Alberola Rojas, del comité castellanomanchego.