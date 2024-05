Los abogados mutualistas piden una "jubilación digna": "Hay compañeros con 80 años que están trabajando"

Los abogados y procuradores decidieron hace unos años que la mejor opción era cotizar mediante las mutualidades profesionales, pero con el paso del tiempo se han dado cuenta de que cuando se jubilen no van a recibir las pensiones que esperaban. Ahora reclaman al Gobierno una ley que les permita hacer una pasarela con el dinero desde la mutualidad hasta el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Se estima que las jubilaciones, de la mutualidad, en unos años será entre 300 y 400 euros, pero, tal y como ha afirmado María Teresa López, abogada granadina portavoz del Movimiento J2, hay diferencia entre hombres y mujeres. "Se considera que las mujeres tenemos una expectativa de vida mayor que los hombres y entonces nos rebajan la prestación", denuncia.

Por un lado, están aquellos que consideran que la responsabilidad recae directamente en los propios profesionales por cotizar un precio mínimo cada año, mientras que otros señalan a los colegios oficiales y a los mutualistas como los principales culpables de que los abogados y los procuradores tengan unas pensiones tan bajas. Han sido múltiples las manifestaciones que se han realizado por este motivo pidiéndole al Gobierno que una pasarela que les cubra todos sus años de servicio.

Reivindican que se haga un paso entre el dinero de la mutualidad y del RETA incluyendo todas las operaciones que han hecho a la misma, y también la participación en fondos propios, patrimonios y sociedades que se han construido con las aportaciones que han hecho. La mutualidad ofrece un máximo de quince años a las prestaciones. Son algunos los que han decidido no coger esos quince años de prestaciones y, en su lugar, obtener diez de prestaciones con el objetivo de poder cobrar una jubilación más alta aunque sea menos años.

Son ya varios los abogados que han decidido irse al RETA, pero según asegura María Teresa López, "por las circunstancias que son y yo, por ejemplo, me he ido sabiendo que si finalmente no hay pasarela los 15 años mínimos de cotización en el RETA no los hago hasta los 72 años". "Hay compañeros con 80 años que están trabajando, se han dado de alta otra vez en el oficio porque se les ha acabado la pensión de jubilación y no tienen para vivir", agrega.

"El Gobierno está haciendo una pasarela pero no la está haciendo como la tiene que hacer, porque se deja atrás a los que ya están jubilados y a todos los que se dieron de alta en la mutualidad con posterioridad al 2005, han limitado esas fechas", declara la jurista.

Los integrantes del Movimiento J2 piden al Gobierno "una pasarela justa en la que se le devuelva todo lo que han trabajado". Por otro lado, López apunta que "el presidente de la mutualidad dice que no vamos a cobrar suficiente porque no hemos aportado bastante, aunque hemos pagado la misma cantidad que el resto".