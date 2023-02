Paco López: "Los buenos resultados son importantísimos, pero todavía hay cosas que mejorar"

El entrenador del Granada, Paco López, ha templado la felicidad que el cuarto triunfo consecutivo ha perfundido en su equipo. "Los buenos resultados son importantísimos, pero no me ciegan y sé que todavía hay cosas que mejorar. El análisis siempre lo vamos a hacer desde el juego, desde lo que hacemos bien y lo que no hacemos tan bien", ha valorado el técnico rojiblanco, quien considera que sus pupilos necesitan "tener más claridad, más sensación de control" después de adelantarse en el marcador. "Hay fases en las que sí las tenemos, pero también momentos en los que nos cuesta", ha analizado.

"Ha sido un partido como presumíamos, muy complicado. Parece un tópico, pero es que es la verdad. Ahí están los últimos resultados del Tenerife, no eran casualidad. Tiene las cosas muy claras", ha descrito el entrenador del Granada, quien ha subrayado que "no es fácil neutralizar su juego porque tratan de atraerte y jugar luego directos". "Lo importante es que hemos vuelto a salir muy enchufados. Adelantarte en el marcador en esta categoría es vital. Eso el equipo lo tiene claro", ha elogiado, antes de puntualizar que hubo tramos del encuentro menos plácidos. "Ha habido fases del juego en las que no hemos estado cómodos, sin pasar excesivos apuros pero sí con incertidumbre", ha reconocido.

En este sentido, ha descartado que el choque se le fuera de las manos al cuadro nazarí en algún momento. "Hoy, precisamente, no he visto que hubiese descontrol. En eso estamos mejorando, en cuanto a la sensación de que, en contras del rival, nos puedan hacer daño. No he percibido que haya sido por falta de control. Lo que sí entiendo es que nosotros, con balón, debemos hacer mucho más. Somos un equipo con mucha pegada arriba y necesitamos mayor fluidez, mayor precisión y, en determinados momentos, más paciencia", ha matizado. En la misma línea, ha incidido en que sitúa más los problemas en fases "con balón que sin balón". "Sin balón hemos mejorado mucho. La semana pasada ya estuvimos bien en controlar esas jugadas a la espalda", ha destacado.

"Estamos contentos por la victoria, una vez más por el compromiso que tiene este equipo, el esfuerzo de todos los jugadores. Evidentemente, hay cosas todavía a mejorar, que me gustaría que se hicieran mejor, pero hay muchas más cosas positivas que negativas y me gustaría que se pusieran en valor", ha resuelto, sin querer abundar en el tanto de Elady que no ha subido al marcador por un fuera de juego dudoso. "Ahí está el VAR, el línea que ha levantado la bandera… Poco puedo decir", se ha encogido. No obstante, se ha definido como "defensor de esa herramienta". "Nos ha pasado a nosotros, en Lugo con la expulsión de Miguel Rubio. Todo se puede mejorar, pero es una herramienta que, poniéndolo en una balanza, le da más al fútbol que quita", ha valorado.

Cuestionado sobre la actuación de Pol Lozano, por primera vez titular en el Granada, ha asegurado que "es un chico que va a dar cosas" al conjunto rojiblanco. "Es también diferente a los mediocentros que tenemos. Seguro que nos va a ayudar muchísimo. Hoy lo ha demostrado", ha sostenido. Por último, acerca de la dolencia de Ricard, que en el banquillo ha visto una amarilla que acarrea suspensión, ha señalado que se trata de "una lesión muscular en el bíceps femoral". "Calcular el alcance todavía es difícil, pero ya aventuro que, de la forma que se ha producido, está descartado para el próximo partido seguro", más allá de la propia sanción.

Luis Miguel Ramis, "decepcionado"

El entrenador visitante, Luis Miguel Ramis, aseguró por su parte marcharse "decepcionado" por la acción del gol anulado a Elady. "Estoy satisfecho porque los chicos han hecho lo que se ha trabajado, hemos dominado. A un equipo que presiona intenso, lo hemos hundido en su campo. A mí me ha gustado el trabajo que hemos hecho. En cuanto al resto, estoy profundamente decepcionado con cosas de las que no tendría que preocuparme", ha expuesto el técnico del Tenerife. "Si tenemos que preocuparnos de esto, mal vamos. En Santander nos anulan un gol y hoy otra vez. Es para enfadarse", ha indicado.

"No puede ser que en un campo con ocho cámaras, la imagen de la cámara que tiene que sacar esa acción no sale. Sale una imagen oblicua, diagonal. Aun con esa imagen, se ve que no está en fuera de juego porque está metido Bodiger. Se comentaba por ahí que interfiere alguien en la acción", ha indicado el entrenador, quien ha revelado que esta es la explicación que le ha dado el colegiado. "El árbitro tiene que anular el gol porque es la decisión que toma en el campo, porque el asistente, creo que erróneamente, levanta la bandera. Hasta ahí, bien. Pero no le ayudan porque no le llega al VAR una imagen que pueda corroborar si es fuera de juego o no", ha detallado, para seguidamente añadir que "es como si esa cámara no hubiera tomado esa imagen".

"Sobre todo lo del fuera de juego no suele fallar nunca. Pueden fallar otras cosas que son interpretativas, pero el fuera de juego es a o b. El año pasado, unas líneas que se toman de cualquier forma y este año, sin líneas", ha insistido, pese a considerarse "un firme defensor del VAR". "En las acciones interpretables puedo llegar a entender muchas cosas, pero en acciones que no lo son, uno no se puede equivocar. Por eso estoy decepcionado", ha hecho hincapié, si bien ha felicitado al Granada por el triunfo. "A partir de mañana, a otra cosa y a seguir trabajando, porque es lo que nos va a dar buenos resultados".