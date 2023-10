Raúl García de Haro nació en Olesa de Montserrat en noviembre del año 2000, pero a él no le importa lo que diga el DNI. "Soy 'granaíno'", ríe al otro lado del teléfono, en conversación con GranadaDigital. En concreto, es de Guadix, donde comenzó a jugar al fútbol. Perseguir su sueño le llevó pronto a Almería, desde donde dio el salto al Betis. El curso pasado, cedido en el Mirandés, se convirtió en una de las revelaciones de Segunda División, segundo máximo artillero de la categoría, solo superado por Myrto Uzuni. De vuelta a Heliópolis, el Villamarín le aguardaba, pero un giro al final de la pretemporada le llevó a Osasuna, rival este viernes del Granada en Liga. El club navarro invirtió seis millones de euros por el 65% de sus derechos, más 1,5 más en variables y le blindó hasta 2028 con una cláusula de 50 ‘kilos’. Una apuesta sólida por su talento, que, pese a sus raíces, nunca pasó por la cantera granadinista.

Sus 191 centímetros de altura engañan: su juego no es el de un ariete a la vieja usanza, de los que buscan la mejor situación junto a la meta rival para encauzar cualquier balón que llegue. Resaltan su habilidad con el balón y su participación en el juego. "No me considero delantero de área", concreta su definición. En esta campaña, la primera en la que juega en la máxima categoría del fútbol español, se va aclimatando a la categoría jornada a jornada. Suma nueve encuentros, uno de ellos en Conference League, tres en condición de titular. Todavía no ha visto puerta en partido oficial, pero confía en convertirse en una pieza importante de Osasuna. De momento, el pasado miércoles se estrenó en un amistoso ante el filial rojillo, para afilar el cuchillo antes de la cita liguera frente al Granada.

Pregunta: ¿Qué tal la adaptación a Primera División?

Respuesta: Voy adaptándome poco a poco. Es una categoría nueva para mí. Con el Betis, jugué, pero tampoco fueron muchos partidos. Este es mi primer año en la élite y la verdad es que estoy muy contento. Voy cogiendo el ritmo que tiene la categoría.

P.: El suyo fue un nombre codiciado por muchas aficiones. La expectativas tras la temporada en el Mirandés eran altas.

R.: El año pasado la verdad es que los números individuales fueron muy muy buenos. Acabé con 19 goles y 8 asistencias. Casi ni yo me lo esperaba -ríe-. Este año, en una categoría nueva, hay que adaptarse e ir cogiendo el ritmo. Poco a poco, ir subiendo el nivel.

P.: ¿Fue el año de eclosión de Raúl García de Haro?

R.: Sí, sin duda. Venía de hacer muy buenos años en la cantera del Betis. Decidimos que había que salir de allí porque no tenía espacio en el primer equipo y, sin duda, se demostró que acertamos con la decisión. Sobre todo, con el sitio donde fui. No había otro mejor que Miranda de Ebro. Por suerte, tanto a nivel individual como colectivo, fue un año muy bueno y cumplimos todos los objetivos, que era lo importante.

"Casi ni yo me esperaba hacer los números de la temporada pasada"

P.: ¿Cómo surge la opción de Osasuna?

R.: Yo estaba en pretemporada con el Betis. Prácticamente, hice toda la pretemporada. Se podía hacer la operación y, desde el primer momento en el que supe de la opción, estuve dispuesto a venir aquí. Me parecía un gran reto, un gran club. Se hizo todo muy rápido. En cuestión de un día, diría yo. Al día estaba viajando para acá y llegando a Pamplona.

P.: El club hizo una apuesta importante por usted.

R.: Sí. Estoy muy agradecido al club por la apuesta tan importante que ha hecho por mí. Lo único que quiero es trasladarle esa confianza que me han transmitido, sobre todo con números y trabajo en el campo, que es lo que todo el mundo espera.

P.: Osasuna es uno de esos equipos de autor. ¿Cómo es trabajar con Arrasate?

R.: Es muy fácil trabajar con él. Es cercano, los entrenamientos son muy amenos. También, lo bueno que tenemos es que el bloque de la plantilla lleva junto muchísimos años, cinco o seis. Eso, a la hora de jugar, se nota mucho. Te lo hace todo más fácil. Cuando vine, me acogieron muy bien desde el primer día, porque hay muy buen grupo. Somos casi todos amigos. Eso es lo importante en un equipo.

P.: Tiene una dura competencia en la delantera.

R.: Sí. Budimir está ahora mismo a gran nivel. Me parece un delantero top. Como compañero, me parece también muy buena persona. Tendré que trabajar para poder llegar a superarle y contar con más minutos, que es lo que uno quiere.

P.: Firmó en propiedad con Osasuna. ¿Le quedó la espinita de hacerse un hueco en el Betis tras acariciar el salto durante varios años?

R.: Durante toda la temporada, la idea era quedarme allí, contaban conmigo, hasta que surgió la opción de poder venir aquí. El primer interesado fue el Betis. A mí también me gustó mucho la idea y decidimos venir para acá, pero es verdad que, siendo canterano de allí, donde he estado cinco años, se te queda un poco esa espinita. Sobre todo, de poder haber disfrutado de ese estadio con la gente. Al final, tampoco lo he disfrutado, pero bueno.

P.: El suyo es uno de los tantos casos de granadinos que tienen que salir de la provincia para poder escalar en el mundo del fútbol.

R.: Sí, salí en edad infantil a Almería. Me fui bastante joven allí. Poco a poco, fui subiendo categorías y pasando escalones hasta llegar hasta aquí.

P.: Firmó pronto con el Almería. ¿Cómo fue la experiencia?

R.: Fue muy dura, la verdad. Estuve tres años yendo y viniendo todos los días desde Guadix. Sobre todo, la recuerdo dura para mis padres, porque ellos eran los que tenían que cambiar turnos de trabajo, salían de trabajar y me llevaban… Eres pequeño y no te das cuenta de las cosas hasta que uno va creciendo. Veo el esfuerzo que hicieron por mí. Con 15 años, decidimos que lo mejor era irme allí a vivir. Recuerdo que, sobre todo el primer mes, es duro separarte de tu familia siendo tan joven. Poco a poco, con los compañeros, vas haciendo amigos y se te va olvidando.

P.: Quienes le llevan viendo jugar desde pequeño siempre destacaron lo que ratificó el año pasado: a pesar de su altura y de su capacidad goleadora, no es un delantero tradicional.

R.: Yo no me considero un delantero de área. Creo que puedo dar más cosas fuera, que me puedo asociar bien, que puedo ganar disputas. En área, pienso que me muevo bien y tengo intuición. Mi juego no se basa solo en estar en el área.

P.: Da la sensación de que ya no hay cabida en el fútbol de hoy en día para un 'nueve' como los de antes.

R.: Sin duda. Hoy en día, con lo avanzado que está el fútbol, es un juego muy dinámico. Ya no existe esa figura del 'nueve' que está en el área y le cae el balón. Es muy complicado. Los delanteros tenemos que buscarnos la vida.

"Ya no existe esa figura del 'nueve' que está en el área y le cae el balón. Los delanteros tenemos que buscarnos la vida"

P.: Este viernes, se enfrenta al principal equipo de la provincia. ¿Será especial?

R.: Sí, hombre. Siempre es especial jugar contra el equipo de tu tierra, aunque yo no haya jugado nunca en el Granada. La mayoría de mis amigos son del Granada y tengo mucha familia que también.

P.: ¿Usted seguía de pequeño los partidos del Granada?

R.: Como me fui muy joven al Almería, he sido siempre un poco más del Almería que del Granada, por el hecho de haber jugado allí. Pero todos mis amigos son del Granada, la mayoría de mi familia también… Y hoy en día, más.

P.: ¿Qué espera del encuentro?

R.: Espero un partido muy disputado. Somos dos equipos parejos, por así decirlo. Le metemos mucha intensidad al juego. Será un encuentro muy igualado, en el que los pequeños detalles van a marcar el devenir del resultado. Espero que, estando aquí en casa, podamos conseguir nuestra primera victoria en El Sadar y brindársela a nuestra afición.

P.: ¿Cómo ve al Granada de Paco López?

R.: Sin duda, ha ido en una línea ascendente. Los resultados no le están acompañando, pero están jugando cada vez mejor, creando más ocasiones y, sobre todo, defensivamente están siendo más duros.

P.: Jugó el año pasado contra ellos y, además, marcó en Los Cármenes.

R.: Tuve la suerte de poder marcar, sí. Fue una experiencia muy bonita.

P.: Su pugna goleadora con Uzuni fue preciosa.

R.: Sí, al final, estuvimos el año pasado los dos que, cuando marcaba uno, metía el otro. Él metió más goles. Es un gran jugador, tiene mucho gol. Lo demostró el año pasado y lo hace este año, que está haciendo goles también. Me parece un gran jugador. Le da muchas cosas al Granada.

P.: Llama la atención que nunca haya pasado por el Granada. ¿Tuvo alguna vez la oportunidad de vestir de rojiblanco horizontal?

R.: De pequeño, en la época en la que me iba a ir al Almería, apareció la opción del Granada, pero, como íbamos a tener que estar yendo y viniendo, para mis padres era más cómodo ir a Almería. No había tanto tráfico a las horas que teníamos que ir. Decidimos irnos, pero sí que ha habido a veces la opción de ir al Granada.

"Cuando me iba a ir al Almería, apareció la opción del Granada"

P.: Tras su temporada en Segunda, muchos aficionados del Granada suspiraron por su fichaje. ¿Hubo alguna muestra de interés?

R.: Que yo sepa, no, pero nosotros tampoco nos enteramos de todo lo que hay alrededor. Eso es una cosa que llevaban mis agentes. Si no es algo que tiene mucho peso y se ve que puede llegar hasta el final, imagino que mis agentes tampoco me han dicho nada.

P.: ¿Se atreve con un resultado para el viernes?

R.: Es complicado, pero un 2-1 estaría bien.

P.: Imagino que, por pedir, con gol suyo.

R.: Hombre, si puede ser, mejor -ríe-.