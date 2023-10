El dibujante Sergio García, Premio Nacional de Ilustración 2022; el guionista Antonio Altarriba, Premio Nacional del Cómic 2010; y la colorista Lola Moral son los ganadores de la IX edición del Premio Granada Noir, el festival multicultural patrocinado por Cervezas Alhambra, que se celebrará entre los días 2 a 12 de noviembre.

Para Gustavo Gómez y Jesús Lens, directores de Granada Noir, los tres premiados reflejan "el extraordinario momento que está viviendo el cómic en España, cuya trayectoria fructifica en el portentoso álbum El cielo en la cabeza, de inminente publicación por Norma Editorial, en el que se cuenta la crudísima historia de un niño soldado de Congo y el drama de la emigración".

Con anterioridad a este álbum, juntos y por separado; García, Altarriba y Moral han acreditado un sólido trabajo artístico. "El anterior álbum conjunto de García y Altarriba, Cuerpos del delito, fue un alarde narrativo y gráfico en el que los desastres de la guerra de los Balcanes tenían todo el protagonismo. Una obra que fue capital en la exposición Rueda de reconocimiento. Huellas del noir en el cómic granadino, organizada por Granada Noir y la Universidad de Granada", recuerdan Gómez y Lens.

"El trabajo conjunto de Sergio García y Lola Moral en las celebradas portadas de la mítica revista The New Yorker; sus representaciones de la Nueva York contemporánea a través de los ojos de un niño perdido o la llamada 'Trilogía del yo' de Antonio Altarriba y Keko, igualmente publicada por Norma Editorial; son otros hitos artísticos de primer orden que acreditan el brutal talento de los tres galardonados con la novena edición del Premio Granada Noir", señalan los directores del festival patrocinado por Cervezas Alhambra. En palabras de Lens y Gómez, "la mirada de estos tres creadores demuestran su compromiso por transformar el mundo a través de la cultura. Gracias a ellos, nos acercamos a realidades tan distantes, pero a la vez tan cercanas, de nuestro día a día: la emigración, las guerras, la soledad de las megalópolis del siglo XXI, etcétera".

Para los galardonados es motivo de orgullo y satisfacción recibir un galardón como el Premio Granada Noir que ha reconocido en años anteriores el trabajo de cineastas como Enrique Urbizu y Agustín Díaz Yanes; novelistas como Alicia Giménez Bartlett, Juan Madrid, Carlos Zanón y Berna González Harbour y de dos artistas del cómic como Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales.

Sergio García y Lola Moral han señalado que "es especialmente bonito que reconozcan tu trabajo en tu tierra, donde vivimos y trabajamos todos los días, y que haya un festival como Granada Noir que se abra a todo tipo de disciplinas artísticas, siendo uno de los motores de dinamización de la cultura en nuestra provincia".

Por su parte, Antonio Altarriba agradece el Premio Granada Noir, que "da visibilidad al arte de contar en viñetas. También contribuye a divulgar las causas y condiciones de la migración, tema central del libro. Estamos seguros de que traerá suerte a un proyecto que acaba de publicarse. Gracias. Muchas gracias", concluye.

La entrega del premio Granada Noir se hará el viernes 10 de noviembre en la Escuela de Hostelería La Inmaculada y habrá un cóctel preparado por el alumnado del centro que maridará Cervezas Alhambra con platos de diferentes gastronomías africanas. "Uno de los personajes de El cielo en la cabeza es un niño de Congo que salva su vida gracias a sus dotes como cocinero. La gastronomía es un vehículo de conocimiento, encuentro y cultura y queremos que diferentes cocinas africanas sean las protagonistas de este año en Granada Noir. Además, habrá presentación y firma del álbum por parte de los tres galardonados, con el apoyo de Librería Picasso", concluyen Gustavo Gómez y Jesús Lens.

Lo galardonados con el IX Premio Granada Noir

Sergio García Sánchez (Guadix, España. 1967) estudió Bellas Artes en la Universidad de Granada donde actualmente imparte clase como Profesor titular de Universidad.

Es artista, historietista e ilustrador. Ha trabajado para Dënoel, Norma Editorial, Dupuis, Toon Books, Fantagraphics, Dargaud, Delcourt, Glénat, Dibbuks, Actes Sud; The New Yorker, The New York Times, El País Semanal, El País Babelia, Grupo Correo; Ediciones SM, Ediciones Santillana, Edebé, entre otros.

Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Nacional de Ilustración de España en el año 2022 y por The Society of Illustrators (2023-2022-2021-2016), American Illustration (AI37), Premios ÑH (2019-2020), FESPA (2020), APIM (2019), School Library Journal (2016), Kirkus (2016), Festival Internacional de Bande Dessinnée de Sierre (2001) o CBBD-Centre Belge de la Bande Déssinne.

Asimismo, ha participado en proyectos expositivos en París (Musée National Picasso), Nueva York (Society of Illustrators), Angoulême (Musée de la Bande Dessinée), Bruxelles (CBBD), Frankfurt (Feria Internacional del Libro), Madrid (Biblioteca Nacional de España), Granada (Centro de Arte Contemporáneo José Guerrero y Crucero del Hospital Real) y muchas otras.

Antonio Altarriba es novelista, ensayista y, ante todo, guionista reputado, este catedrático de literatura francesa de la Universidad del País Vasco obtuvo junto al dibujante Kim el Premio Nacional del Cómic de 2010 por El arte de volar, la obra que junto a El ala rota compone el díptico basado en la vida de sus padres que recorre un siglo de la historia de España.

Antonio Altarriba es una de las primeras espadas del cómic español desde hace treinta años. Sus obras han sido publicadas en multitud de países cosechando algunas de las máximas distinciones como el Gran Premio de la Crítica Francesa por Yo, asesino, primera entrega de una trilogía que sigue con Yo, loco y se cierra ahora con Yo, mentiroso.

Galardonado con el Gran Premio de la 37ª edición de Cómic Barcelona, recientemente ha creado la fundación El Arte de Volar en apoyo a los dibujantes jóvenes.

Lola Moral (Montalbán de Córdoba, España. 1964) estudió Bellas Artes en la Universidad de Granada y es Técnica superior de Artes Plásticas y Cerámica Artística por la Escuela de Arte Val del Omar de Granada.

Es artista multidisciplinar, colorista y guionista. Ha trabajado para Dënoel, Norma Editorial, Dupuis, Toon Books, Fantagraphics, Dargaud, Delcourt, Dibbuks, Actes Sud; The New Yorker, El País Semanal, El País Babelia, EME21, Diario Ideal, Grupo Correo; Ediciones Santillana, entre otros.

Ha participado en numerosos proyectos expositivos en Washington (Sala de exposiciones de la Embajada española) Frankfurt (Feria Internacional del Libro), Granada (Crucero del Hospital Real, Sala Gran Capitán, Biblioteca de Andalucía, Galería Arrabal, Cuarto Real de santo Domingo, Carmen de la Victoria), Jaén (Museo Provincial), Cádiz (Museo de Cádiz - Casa Pinillos) y Valdepeñas (Museo Municipal).

Los anteriores galardonados con el premio Granada Noir son en novelista y periodista Juan Madrid, el director de cine Enrique Urbizu; el guionista y director Agustín Díaz Yanes, la novelista Alicia Giménez Bartlett; el dibujante Juanjo Guarnido y el guionista Juan Díaz Canales y los novelistas y periodistas Carlos Zanón y Berna González Harbour.