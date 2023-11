El Arosa denunciará alineación indebida y Paco López afirma que "es una cuestión administrativa"

La victoria deportiva del Granada en casa del Arosa ha quedado en un segundo plano por la posible alineación indebida de Adri López en el once rojiblanco. Su entrenador, Paco López, ha abordado con cierta incredulidad el asunto en su rueda de prensa posterior al encuentro. "Lo único que sé yo es lo que sabéis vosotros", se ha dirigido a los periodistas allí presentes, para seguidamente subrayar que "es una cuestión administrativa". "Nosotros hemos ganado el partido, que era nuestra obligación, lo que teníamos que hacer", ha defendido. Tanto el entrenador del conjunto gallego como su presidente han confirmado que habrá denuncia, con lo que el conjunto nazarí está cerca de ser eliminado de la Copa del Rey.

"Es una situación que no sé a quién corresponde", se ha encogido el preparador nazarí, quien ha recordado que el curso anterior ya participó el guardameta del filial aun habiendo rebasado la edad máxima que permitiría el reglamento. "La temporada pasada también estaba en la misma situación, era sub-25, jugó la Copa y pasamos la eliminatoria, no hubo nada de nada", ha recordado el técnico nazarí, después de reconocer que la expedición granadinista lo ha "estado comentando en el vestuario".

"No sé si es una normativa nueva o no, no tengo ni idea. No me corresponden este tipo de cosas. Corresponde a los órganos competentes del club, es un tema administrativo", ha insistido el entrenador valenciano, quien ha aseverado no estar informado de esta circunstancia en relación al portero, mientras que sí tuvo en cuenta el límite de jugadores del primer equipo que debía mantener sobre el terreno de juego en todo momento. "Por eso hemos tenido cuidado con eso, porque traíamos a varios futbolistas con ficha del filial, pero de esto no tenía ni idea", ha subrayado.

En su rueda de prensa previa, Paco López ya avanzó que Adri López sería titular este jueves. "Fíjate si hemos tenido tiempo -de evitar el error-. Dije que iba a jugar", ha apuntado. De hecho, en aquella comparecencia hizo referencia a la normativa de licencias del segundo equipo, pues habría querido "llevar a más jugadores del filial" al duelo en A Lomba.

Habrá denuncia

En declaraciones a Radio Marca, el presidente del Arosa, Manuel Abalo, ha confirmado que el club tramitará la pertinente denuncia. "Por respeto al club, vamos a reclamar la alineación indebida", ha sentenciado. "Cuándo hemos llegado al descanso, nos han informado. Hemos visto a los directivos del Granada muy nerviosos. Queremos volver a vivir una noche así. Por eso, vamos a reclamar la alineación indebida", ha agregado, tras lo que ha desvelado que las indicaciones de su equipo jurídico avalan la denuncia.

El entrenador del cuadro arlequinado, Luisito, ha defendido el movimiento. "Me sabe muy mal por el entrenador, por Paco López, porque creo que él desconocía esa normativa, pero evidentemente, la ley es para todos", ha esgrimido. "Siempre estoy atento a todo. El delegado mío sabe que tenía futbolistas con ficha B", ha explicado el preparador del Arosa, quien asegura que la decisión "corresponde a los abogados y a los asesores jurídicos del club". "Si tenemos opciones de pasar, lógicamente, la entidad tendrá que denunciar. Si soy el presidente del club, es lógico que tengamos que denunciar. Ya al Real Madrid le pasó una cosa parecida. La Ley está para cumplirla", ha zanjado.