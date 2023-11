El entrenador del Granada, Paco López, contempla la Copa del Rey como una oportunidad de cambiar la dinámica, más que una molestia. "Necesitamos jugar, recuperar buenas sensaciones", ha expuesto el técnico rojiblanco en su comparecencia previa al compromiso ante el Arosa. "No nos molesta en absoluto. Para mí, es una competición más. Cuando defiendes a un club como el Granada, hay que tratar siempre de dar el máximo, sea el partido que sea, e intentar ganar. Después de las sensaciones en cuanto a resultados en Liga, buen partido para seguir la mejora del equipo", ha abundado el preparador. Consciente de las sorpresas que depara este trofeo, ha insistido en que "cada vez las distancias son menores entre las categorías" y ha lamentado que la normativa no le permita dar la alternativa a más canteranos.

"En cualquier partido,sea el rival que sea, si no das el máximo, estás metido y das el cien por cien, es difícil ganar. Tengo experiencias en eso, tanto siendo entrenador de equipos menores y jugando con equipos de Primera como al contrario. La idea es salir a competir dando nuestro máximo", ha sostenido. Sobre el Arosa, su rival de este jueves, ha recordado que "la temporada pasada fue el mejor local en su categoría, jugó un playoff de ascenso, sigue la mayoría de los futbolistas y tiene un entrenador con experiencia". "Es un equipo que nos va a poner la cosas muy difíciles. El césped natural del campo no parece que vaya a estar en las mejores condiciones y las dimensiones son más reducidas. Nos tenemos que adaptar a estas circunstancias. Aunque sea de menor categoría, nos va a poner las cosas difíciles", ha insistido.

En cuanto al terreno de juego, Paco López también ha rescatado la experiencia en Yecla de la pasada campaña, donde el Granada jugó "un encuentro similar en un campo parecido". "Si al final el campo se pone pesado, lógicamente, habrá que ser inteligente para entender los momentos en los que se pueda jugar más, o aquellos en los que se pueda ser más directo. Se da a que haya muchas segundas jugadas, mucho duelo. Debemos ser inteligentes, intensos, adelantarnos el segundo balón", ha abundado.

El entrenador rojiblanco ha sostenido que la cita "viene bien para seguir dando seguir dando minutos a gente que está teniendo menos en Liga". "El domingo o la semana siguiente los vamos a necesitar. Cuanto más lleguemos, muchísimo mejor. Es una oportunidad para dar su máximo nivel y ganar el partido", ha añadido. Seguidamente, ha confirmado la titularidad de Adri López bajo palos, con Raúl Fernández aún recuperándose, tras lo que ha lamentado no poder convocar a tantos futbolistas del Recreativo como habría querido. "Me hubiese gustado haberme podido llevar a más jugadores del filial. Nos llevamos a Miki y, seguramente participe también de inicio", ha desvelado.

En este sentido, ha argumentado la presencia de varios jugadores -hasta cinco- del primer equipo que tienen licencia con el filial. "Sois conscientes todos de que hay que tener mucho cuidado porque tienes la obligación de tener siete fichas de primer equipo en el campo. No te puedes arriesgar a tener cuatro jugadores de ficha B porque si hay una expulsión haces alineación indebida y caes eliminado", ha añadido. "Me hubiese encantado porque hay jugadores en el Recre que se lo están mereciendo, me gustan y hubiese sido buen momento para darles una oportunidad, pero desgraciadamente no podemos", ha zanjado.

Además, cuestionado sobre el respaldo del club tras la llegada de Matteo Tognozzi, Paco López ha vuelto a subrayar que se siente "igual que el primer día". "También repito que sé cómo es esto del fútbol. Desde el primer día he notado total confianza, respaldo… Que solamente se centre en mejorar al equipo, que vengan los resultados y no estar pendiente de si se tiene más o menos respaldo. No tengo la menor duda, sabiendo lo largo que es esto y las cosas que suelen pasar en el fútbol", ha apostillado.