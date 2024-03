Medina: "Tengo la fuerza, las ganas y el optimismo para revertir la situación"

El entrenador del Granada, Alexander Medina, ha hecho un alarde de positividad en su rueda de prensa previa al encuentro de este sábado frente al Mallorca. El técnico rojiblanco no pierde la esperanza de permanecer en Primera División ni la confianza en continuar en el banquillo. "No está en mi cabeza cortar un contrato porque tengo la fuerza suficiente, las ganas, la ilusión y el optimismo para revertir la situación", ha sostenido el charrúa. "Obviamente que me genera mucha ilusión seguir en el equipo, porque nosotros vimos que es un muy buen club, nos dieron todas las comodidades desde el primer minuto, nos apoyaron en todos los sentidos y nos siguen apoyando", ha ahondado más tarde. "Ojalá que nos pueda tener a nosotros durante mucho tiempo", ha deseado.

"Somos optimistas por naturaleza", ha sentenciado el Cacique Medina, quien considera que sus pupilos han jugado "muy buenos partidos", con la excepción de la visita a La Cerámica. "El puntaje y la posición en la tabla nos tienen muy abajo, pero tenemos con qué revertirlo. El otro día, en el primer tiempo, me vi reflejado con el equipo, vi a un equipo identificado, que quiere pelear y que está vivo. Lo hizo realmente bien. ¿A qué nos aferramos? A sostener y mantener ese rendimiento durante los 100 minutos que dura el partido", ha defendido el preparador uruguayo, quien ha sugerido que "no hay una tabla de merecimiento para decir que el Granada debería tener seis o siete puntos más". "Este equipo tiene con qué ilusionarnos. Es el que realmente reconozco y que nos va a llevar a la salvación. Por eso confiamos mucho en que mañana vamos a hacer un buen partido", ha incidido, a pesar de que actualmente es penúltimo con solo dos triunfos en su casillero.

En lo que respecta al encuentro contra el Mallorca, Medina tan solo ha descartado a Sergio Ruiz, que cumple ciclo de amonestaciones, y a Jesús Vallejo. Los demás "están en óptimo estado para afrontar el partido". Sobre la ausencia del mediocentro, ha reconocido que pierde a "uno de los jugadores más regulares en esta etapa". "Ha tenido muy buen rendimiento y es un fijo en la alineación, producto de su regularidad y su buen estado de forma, pero confiamos mucho en los jugadores que lo vayan a hacer, que lo van a hacer muy bien porque están capacitados para hacerlo", ha agregado.

Su reemplazo será Martin Hongla o Gonzalo Villar, a quienes achacó una mala entrada en el último encuentro. "Nosotros hablamos con todos los jugadores. Les mostramos vídeos, los rendimientos; los análisis postpartido están, tanto a nivel táctico e individual como a nivel colectivo y físico. Tenemos charlas con todos los jugadores, no solo con esos dos. Hay buenos partidos y malos, y quedó en eso. En ese partido, no entraron de la forma que nosotros pensábamos y ellos querían también, pero pensamos que son dos grandes jugadores, que tienen mucha calidad para tratar de aportarle al equipo. Quedó en eso", ha argumentado, para concluir finalmente que son dos efectivos "muy importantes".

Para ganar al Mallorca, considera, la clave es tener "regularidad en el partido". "No podemos bajar el listón en ningún momento porque no estamos en una dinámica positiva. El equipo realmente lo hizo bien y aspiramos a hacer un partido largo, un encuentro en el que tengamos mucha regularidad en el rendimiento. Para eso, necesitamos que todo el plantel entienda bien el partido que tenemos que jugar. Lo planificamos durante toda la semana y sabemos contra qué rival lo vamos a hacer, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Está pasando un buen estado de forma y confío mucho en que lo vamos a hacer", ha apuntado. El conjunto bermellón, finalista de Copa del Rey, "tiene jugadores con confianza y una autoestima bien alta".

"Tenemos que afrontar este partido con el mayor carácter y personalidad para poder sostenerlo y tratar de explotar nuestras virtudes, que las tenemos, ante un rival que propone mucho duelo. Los partidos duran 100 minutos y tenemos la responsabilidad, de parte de todo el plantel, de jugarlo como una verdadera final", ha apostillado a este respecto, antes de, nuevamente, abordar su situación en el club. "En lo que yo me enfoco, porque tengo muchos años de fútbol, es en el próximo partido. Mis energías están puestas en el partido de mañana, en hacerlo de gran forma. Nosotros siempre somos optimistas porque así es mi personalidad y así entablamos el día a día, con mucha ilusión y ganas de tratar de hacerlo bien. Mañana no es la excepción. Tenemos puesta nuestra atención en el partido de mañana. Después, es fútbol y sabemos que los que están en esta posición y este cargo siempre hay rumores y situaciones cuando, de repente, el equipo no va bien", ha concluido.