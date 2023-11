Gerard Gumbau, centrocampista del Granada, ha analizado el encuentro del conjunto rojiblanco en Mendizorroza, en el que ha perdido frente al Alavés, ante las cámaras de Movistar LaLiga. "Ha sido una derrota durísima. Veníamos con la intención de hacer un buen partido. En los primeros 10 minutos teníamos el control. Nos hacen un gol desde mi punto de vista muy fácil", ha lamentado el catalán, quien ha subrayado que los nazaríes se han "venido abajo y no tiene que pasar". "Sabemos que podemos darle la vuelta, pero luego llega el 2-0 en otra transición que nos ganan y ya era mucho que remar para ganar", se ha encogido.

"Ellos han encontrado el partido que querían. Son buenos al contraataque y nos han hecho dos goles así. Tendríamos que haberlo interiorizado, no lo hemos hecho y nos han superado", ha desgranado el mediocentro, quien ha reconocido que los rojiblancos no han "estado cómodos". "No hemos encontrado superioridad por fuera ni por dentro. Nos ha costado. Ha sido un partido duro para nosotros", ha abundado.

"El fútbol es esto, no nos queda otra que levantarnos y seguir. Solo hay que trabajar. No es fácil, pero la única solución es el trabajo, creer en lo que estamos haciendo, en uno mismo, juntarnos, ser más equipo que nunca", ha indicado, con esperanza aún de salvar la situación en que se encuentra el Granada actualmente. "Esto solo lo sacamos nosotros, los que estamos ahí dentro trabajando cada día en los entrenos", ha apostillado.

"Sabía que no iba a celebrarlo"

Por otro lado, Samu Omorodion, exrojiblanco y uno de los goleadores del Alavés este viernes, ha asegurado que el encuentro era "muy importante para seguir avanzando en la clasificación contra un rival directo". "Hemos hecho un partidazo. Hemos sufrido un poco al final, pero ha sido de diez", ha valorado.

El atacante ha señalado que el Alavés era conocedor de que los rojiblancos "sufrían en las transiciones". "Hemos intentado aprovecharlo en una jugada muy completa del equipo. Lo importante era que entrase la pelota", ha descrito la acción del primer tanto del encuentro. El tercero lo firmó él. "Últimamente vengo trabajando bien. Me siento mucho mejor en el campo. Sabía que si metía hoy no iba a celebrarlo. El Granada me lo ha dado todo y gracias a ellos estoy aquí", ha profundizado.