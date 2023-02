Fernando Aguilera llega a tiempo a 'su' Copa y apunta alto: "El objetivo es ganarla"

Fernando Aguilera ya está de vuelta y 'se apunta' a una Copa de España "muy especial" para él. Han sido meses duros que comenzaron con una de sus decisiones más difíciles: la de pasar por el quirófano para poner fin, de una vez por todas, a sus problemas en la rodilla derecha. El tratamiento conservador que optaba por aplicar desde un inicio no hizo desaparecer las molestias. La sombra de la operación iba planeando entonces cada vez más sobre él y finalmente tendría que resignarse a someterse a ella. “Era una cosa que había que hacer”, explica. La espera ha sido larga y los meses de duro trabajo en la sombra empezaron, desde el pasado viernes 3 de febrero, a dar sus frutos.

Atrás quedan esas oscuras jornadas de recuperación, porque el capitán de ElPozo ya ha vuelto y lo hizo a lo grande anotando gol frente al Noia Portus Apostoli en su regreso a las pistas tras tres meses fuera. “Creo que debutaré”, afirmaba antes del encuentro, y vaya si lo hizo. Un paso de gigante para ponerse a punto de cara a su gran objetivo: Llegar en condiciones a ‘su’ Copa, la que devolverá el mejor fútbol sala a la ciudad que le ha visto crecer. El fútbol sala y ElPozo necesitaban al '14' de los charcuteros y Fernando volver a sentirse futbolista después de estar tanto tiempo alejado de las pistas. Por eso, el Palacio de los Deportes de Murcia le arropó con una calurosa ovación en su reingreso a los terrenos de juego que, a la postre, se convertiría en el regreso soñado. El partido expiraba y fue entonces cuando, a minuto y medio del final, el de Algarinejo aprovechó la posición adelantada del guardameta rival para chutar desde su propio campo y poner el séptimo y definitivo tanto de su equipo en el marcador. Su esfuerzo y entrega de estos meses de atrás había tenido su recompensa.

3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑣í𝑎 𝑎 𝑗𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑒𝑠𝑖ó𝑛... ‼️Y lo hizo marcando‼️ 🙌 @fernandiitoo14 🙌 ¡𝗤𝘂é 𝗯𝘂𝗲𝗻𝗼 𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝗿 𝗮 𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲, 𝗙𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼! — LaLigaSportsTV (@LaLigaSportsTV) February 4, 2023

ElPozo Murcia tiene un ‘as’ bajo la manga para tratar de conquistar la Copa de España de fútbol sala que se celebrará en Granada del 9 al 12 de febrero: el regreso de su capitán y baluarte, Fernando Aguilera. Y es que el granadino no piensa en otra cosa que no sea estar liderando a su equipo en la competición que acogerá, en esta ocasión, su ciudad. Las emociones y sentimientos lógicos que afloran en él de cara a esta cita no le hacen, sin embargo, perder la perspectiva: “Ahora mismo la verdad es que estoy muy centrado en volver poco a poco […] No me quiero marcar tampoco objetivos que no sean realistas”. Y es que, el ‘14’ del conjunto charcutero sabe mejor que nadie lo que ha vivido durante esos largos meses de recuperación tras ser intervenido.

Por eso, valora muy positivamente cada paso que va dando en este volver a sentirse futbolista, “después de haber estado tanto tiempo fuera estoy muy contento con la progresión que estoy teniendo”, comenta. Es consciente de que aún está lejos de su 100%, pero tiene otras armas para compensar esos meses de inactividad: “Aunque me falte un poco de ritmo creo que, con las ganas que tengo, vamos a suplirlo como sea”. Tampoco quiere precipitarse, ni dar ningún paso en falso ahora que le pueda hacer retroceder. Nadie como él mismo busca ir reencontrándose poco a poco con su mejor versión, pero conoce bien de dónde viene y que, por el momento, tendrá que asumir otros roles como "intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda, sumar y estar ahí con los compañeros”.

ElPozo, el 'tapado' que va a por todas

Fernando Aguilera, 'Fernandito', no ha podido ayudar estos meses al equipo dentro de las pistas, pero no ha sido ajeno a la evolución de juego y resultados que han experimentado los suyos. El propio jugador granadino reconoce que a su equipo le costó arrancar a comienzos del presente ejercicio, pero que ha ido creciendo con el transcurso de las jornadas hasta convertirse en un aspirante a todo. “Ahora viene la parte más importante de la temporada y creo que estamos bastante preparados”, afirma con confianza. Los datos así lo confirman y es que, a la cuarta posición que ostenta el equipo en Liga se une una fortaleza defensiva que le sitúan como uno de los conjuntos menos goleados del campeonato y ahí, para Fernando, la clave está siendo tener "pocos errores en defensa".

Precisamente, el capitán tiene claro que deben evitar esos descuidos para lograr el "objetivo de ganar la Copa". Para él, natural de Algarinejo, no es un torneo más. Será el primer torneo de Primera División que dispute en su ciudad y en las gradas, como en sus inicios en su pueblo dando patadas a un balón, estarán unos aficionados muy especiales, sus familiares y amigos. Una presencia de sus allegados que adelanta será "inolvidable" para él. El contexto es difícilmente mejorable y a ello se suma que las competiciones grandes 'le deben' una a ElPozo, como desvela Fernando: "Llevamos mucho tiempo detrás de un título así".

La primera piedra en el camino del conjunto charcutero será nada más y nada menos que todo un derbi murciano, un duelo con "una rivalidad especial". Los dos equipos se conocen muy bien. El primer cruce en el campeonato liguero dejó un choque muy igualado que cayó del lado del Cartagena tras conseguir levantar el tanto inicial de El Pozo. Los de Murcia quieren cambiar esta vez su suerte y así poder seguir con vida en el campeonato y el capitán tiene claro que, para hacerlo, "debemos centrarnos en nuestro trabajo", minimizar los errores y "estar activos los cuarenta minutos". El capitán sabe que no parten, a priori, como favoritos para levantar el trofeo ese 12 de febrero, pero le gusta ese "ir de tapados" como forma de colarse entre los candidatos al título. El Pozo tiene motivos para creer y parte con su 'as', Fernando Aguilera, bajo la manga. Los charcuteros no juegan en Murcia, pero en Granada seguro se sentirán como en casa.