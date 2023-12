Advierten de la presencia de un falso obispo que celebra cultos en la antigua iglesia de Tablate

La Archidiócesis de Granada ha informado este lunes a los fieles de que, en torno a la festividad de la Inmaculada Concepción, se han realizado cultos en la antigua iglesia de Tablate, actualmente desacralizada y propiedad de un particular, por parte de un falso obispo que no pertenece a la Iglesia Católica ni representa a la Archidiócesis.

El vicario general, Enrique Rico Pavés, ha querido informar de este particular a los feligreses, especialmente a los del Valle de Lecrín, tras tener conocimiento de la existencia de estos cultos en este núcleo despoblado perteneciente al municipio de El Pinar, en la provincia de Granada.

Precisa a este respecto que el antiguo templo donde se han producido es ahora propiedad de un particular y, sin entrar a opinar sobre el uso que éste quiera hacer de la instalación, sí ha advertido que quien está realizando estos actos religiosos no es un obispo, en tanto que no pertenece a la Iglesia Católica, ni representa a la Archidiócesis de Granada.

Por tanto, desde el Arzobispado de Granada han llamado a los fieles de los pueblos vecinos a "no dejarse llevar por la apariencia de dichas celebraciones" y a los "párrocos de la zona a aclarar la situación para evitar la confusión" de los feligreses.