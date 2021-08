España logra dos platas en la primera jornada de los Juegos Paralímpicos

España consiguió este miércoles dos medallas de plata durante la jornada inaugural de competición de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, en la que participaron deportistas de ocho disciplinas, cuatro de ellas con presencia española. Los nadadores Miguel Luque y Toni Ponce aportaron esos metales al medallero nacional desde el Centro Acuático de la capital japonesa.

Con este resultado, el equipo español terminó la primera jornada de Tokio 2020 en la decimotercera posición del medallero, dominado por Australia (seis oros, una plata y tres bronces), por delante de China (cinco oros, una plata y dos bronces), Rusia (tres, una plata y dos), Italia (dos, una y dos), Ucrania (uno, cinco y dos), Gran Bretaña (uno, cuatro y uno), Brasil (uno, una y dos), Países Bajos (un oro y una plata) y Bielorrusia, Chile, Israel y Singapur (un oro).

El director general de Deportes, Albert Soler, presenció las gestas de Luque y Ponce desde las gradas del Centro Acuático de Tokio.

La primera medalla de la delegación española corrió a cargo del veterano Miguel Luque, que conquistó la plata de los 50 metros braza en la categoría de discapacidad física SB3.

El nadador barcelonés remontó a medida que avanzaba la carrera para auparse al segundo puesto del podio con un tiempo de 49″08 (el mejor en toda su carrera paralímpica), sólo por detrás del ruso Roman Zhdanov, que batió el récord del mundo con 46″49.

“Ésta ha sido la mejor medalla que he sacado en mi carrera deportiva. Después de 21 años, conseguir una medalla y hacer el mejor tiempo en unos Juegos significa que he hecho muy bien el trabajo en estos últimos años, también gracias a los entrenadores que he tenido. Se la quiero dedicar, en especial, a mi hijo y he tenido suerte de nadar el primer día e inaugurar el medallero español”, declaró Luque a los periodistas.

Con este resultado, Luque obtiene su séptima medalla en seis Juegos Paralímpicos, seis de ellas en los 50 braza (oro en Sidney 2000 y Atenas 2004; plata en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, y bronce en Pekín 2008) y una en el relevo de 4×50 estilos (bronce en Atenas 2004). Además, cuenta en su palmarés con otras 18 medallas entre campeonatos mundiales y europeos (nueve oros, seis platas y tres bronces).

Segunda medalla de plata

Por otro lado, el nadador Toni Ponce mordió la plata de los 200 metros libre (clase S5). Ponce tocó la pared de cada largo a la piscina siempre en segunda posición y por detrás del italiano Francesco Bocciardo, plusmarquista mundial de la distancia y que se situó en el primer puesto del podio con un tiempo de 2’26″76, nuevo récord paralímpico. El nadador de Vilafranca del Penedès (Barcelona) detuvo el crono en 2’35″20, después de aguantar la estela de Bocciardo hasta el primer hectómetro.

Tras concluir la prueba, Ponce declaró a los periodistas que sentía “mucho orgullo de poder conseguir una plata para España”. “Personalmente, estoy muy contento porque son muchos compitiendo al máximo nivel. Estos últimos cinco años han sido muy difíciles, pero gracias a mi gente y a los patrocinadores del Comité Paralímpico Español, he podido seguir. Sabíamos que el italiano está en otro mundo y estoy muy contento del trabajo realizado”, añadió.

Más finalistas

Por otro lado, la primera jornada competitiva concluyó con otros cinco finalistas españoles en el Centro Acuático de Tokio. Así, en los 200 metros libre (S5) que auparon a Ponce a la medalla de plata compitieron el debutante Luis Huerta, cuarto con un tiempo de 2’44″71, y el veterano Sebastián Rodríguez, octavo al detener el cronómetro en 2’52″12.

Jacobo Garrido, otra de las perlas de la última hornada de la natación paralímpica española, fue quinto en los 400 libre (S9) con 4’17″41, prueba y clase en la que Nuria Marquès finalizó sexta en la versión femenina, con 4’52″64. Y David Levecq acabó octavo en los 50 libre (S10) con 25″08.

El ciclismo en pista también debutó en esta primera jornada de competición con la presencia de varios deportistas españoles en el Velódromo de Izu, que participaron en la persecución en tándem y lograron sendos diplomas, pues la pareja formada por Adolfo Bellido y Eloy Teruel acabó en la sexta posición (4’13″238) y la compuesta por Christian Venge y Noel Martín finalizó séptima (4’15″494).

Mañana jueves será uno de los días señalados por delegación española en el Velódromo de Izu, con claras opciones de medalla en la persecución para Ricardo Ten (clase C1) y Eduardo Santas (C3), y en el kilómetro para Alfonso Cabello (C5). También participará Pablo Jaramillo (C5) en el kilómetro.

Otros españoles

Por otra parte, el tenis de mesa se estrenó este miércoles en el Gimnasio Metropolitano de Tokio con la presencia de tres españoles en la fase de grupos de la competición individual. Álvaro Valera, líder del ranking mundial de la clase 6, se impuso al griego Kanellis Marios Chatzikyriakos por 4-11, 11-9, 11-5, 9-11 y 7-11.

Jordi Morales (quinto en el ranking mundial de la clase 7) derrotó al colombiano José David Vargas por 10-12, 8-11 y 11-13, mientras que Miguel Toledo (clase 2) perdió ante el francés Stephane Molliens (quinto en el ranking de la 2) por 6-11, 11-9, 11-7, 8-11 y 8-11.

Por último, la selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas, que consiguió una memorable medalla de plata en Río 2016, se estrenó en la capital japonesa con una victoria contra Corea del Sur por 65-53, después de un partido equilibrado que comenzó a allanarse a menos de cuatro minutos para el final gracias a un triple de Jordi Ruiz.

El único precedente histórico de partido entre españoles y surcoreanos en unos Juegos Paralímpicos se remonta a Seúl’88, donde España venció por 84-63. Veintitrés años después, España volvió a doblegar a Corea del Sur, que vuelve a una cita paralímpica después de Sidney 2000.

Asier García (18 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias), Alejandro Zarzuela (16 puntos y 9 rebotes) y Jordi Ruiz (16 puntos) aportaron las principales estadísticas para el equipo dirigido por Óscar Trigo.