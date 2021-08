Netflix anuncia todos sus estrenos hasta final de 2021

Otoño significa sofá, mantita, algo caliente para tomar y Netflix. La plataforma acaba de lanzar su calendario de películas de estreno para este otoño y auguran los mejores títulos en lo que queda de año. Se ha acabado esperar a los anuncios mensuales, y eso es una buena noticia porque se puede programar en la agenda las cintas que quedan pendiente de ver. Si ya has maratoneado todas las comedias románticas y los thrillers del catálogo, aquí llega nueva artillería cinematográfica para que afrontes de la manera menos aburrida la llegada del invierno.

Septiembre arranca fuerte con los estrenos de la primera parte de la temporada 5 de ‘La casa de papel’, la tercera entrega de ‘Sex Education’ y ‘Jaguar’, pero en el apartado de cine también hay un montón de películas interesantes. El 2 de septiembre llega ‘La fiesta del más allá’, una comedia protagonizada por Victoria Justice que interpreta a una chica que se muere durante la semana de su cumpleaños. Sin embargo, recibirá una segunda oportunidad para solucionar algunos asuntos pendientes y demostrar así que merece entrar en la sala VIP del cielo.

‘Worth’ se estrena el 3 de septiembre y se trata de una historia conmovedora, basada en hechos reales, sobre las consecuencias de los atentados contra el World Trade Center de 2001 y su coste humano. El 10 de septiembre está de estreno ‘Kate’, cuya protagonista es una asesina con grandes habilidades. Su rumbo cambia cuando es envenenada y tiene 24 horas para vengarse de los culpables, mientras su cuerpo se va deteriorando.

El 15 de septiembre no hagas planes porque llega ‘Cuentos al caer la noche’. Alex es un chico al que le vuelven loco los relatos de terror y está atrapado en un apartamento mágico con una bruja, interpretada por Krysten Ritter. Para seguir con vida, tiene que inventar una historia de miedo cada noche. Cuando conoce a otra prisionera, ambos intentarán idear un plan para escapar.

Netflix apuesta el 22 de septiembre por ‘Intrusión’, una película que refleja la angustia de un matrimonio que sufre un allanamiento de morada cuando se muda a un aparente pueblo tranquilo. A partir de ese momento empiezan a sospechar de todos los que les rodean. El 24 de septiembre llega con Melissa McCarthy en ‘El estornino’. Encarna a una mujer que, tras sufrir una pérdida, comienza una batalla con un pájaro que reina en su jardín. Descubrirá que este es su mejor bálsamo para superar lo ocurrido.

Uno de los estrenos más esperados llega el 29 de septiembre con ‘Fuimos canciones’, basada en la famosa saga de Elísabet Benavent, también artífice de ‘Valeria’. María Valverde se pone en la piel de Maca, una chica de 30 años que malgasta su talento trabajando como asistente de una tirana ‘influencer’ de moda. Sus amigas, Jimena (Elisabet Casanovas) y Adriana (Susana Abaitua) son su pilar y Leo (Álex González) su principal quebradero de cabeza.

Septiembre cierra con ‘No One Gets Out Alive’, que también se estrena el 29 de septiembre. Ambar es una joven inmigrante con muchos sueños por cumplir. Sin embargo, cuando se ve obligada a alojarse en una pensión arrancará su pesadilla.

Estrenos en Netflix para octubre de 2021

El mes de octubre comienza con la llegada de ‘Culpable’. Esta inquietante historia transcurre a lo largo de una mañana en un centro de atención telefónica. Uno de sus operadores intenta salvar a una persona en peligro, pero pronto descubrirá que nada es lo que parece. El mismo día también se estrena ‘Diana: el musical’, película centrada en la figura de la princesa. El 6 de octubre continúan los estrenos con ‘Hay alguien en tu casa’, basada en la novela homónima de Stephanie Perkins. Un chico se muda a un tranquilo pueblo de Nebraska para vivir con su abuela y terminar el instituto. Todo parece ir bien hasta que un asesino enmascarado comienza a perseguir a los alumnos. El 20 de octubre llega ‘Fauces de la noche’, cinta en la que un chófer tendrá que sobrevivir a unas misteriosas pasajeras.

El 29 de octubre llega el ‘Ejército de los ladrones’ como la precuela de ‘Ejército de los muertos’. Un cajero de banco es reclutado por un grupo de criminales para robar las cajas fuertes más imposibles de Europa. A lo largo del mes, todavía sin fecha, también estarán en el catálogo: ‘Fever dream’ e ‘Hypnotic’.

Estrenos en Netflix para noviembre de 2021

‘Mas dura será la caída’ se presentará el 3 de noviembre. La película trata del Oeste con Idris Elba y Jonathan Majors en el reparto. ‘¡Qué duro es el amor!’, que se sale a la luz el 5 de noviembre, pone el punto romántico. Es una película en la que se relata las aventuras de una periodista que va en busca de un chico del que se enamoró en una ‘app’ de citas. La acción aparece el 12 de noviembre gracias a ‘Alerta roja’, con Ryan Reynolds y Gal Gadot, mientras que el 19 de noviembre se estrena ‘Tick, ¡Tick…Boom!’, una adaptación del musical autobiográfico de Jonathan Larson.

‘Magullada’ con Halle Berry a la cabeza, como protagonista y directora, en el papel de una luchadora de artes marciales en horas bajas se estrena el 24 de noviembre. Con fecha sin determinar, ‘Cambio de princesa 3’, aparecerá en la plataforma. Tras un robo de una valiosa joya, la reina Margaret y la princesa Stacy tienen que pedir ayuda a Fiona.

Estrenos en Netflix para diciembre de 2021

El cine está por todo lo alto y Netflix quiere que despidas el año con muchos planes para quedarte en casa. Para el primer día ha preparado ‘El poder del perro’, dirigida por Jane Campion, centrada en la figura de un hacendado que se dedica a fastidiar a su hermano y su esposa, aunque un giro de guion romperá sus esquemas. El 15 de diciembre se estrena ‘Fue la mano de Dios’, la nueva propuesta de Paolo Sorrentino que se centra en la historia de un chico en el Nápoles de los ochenta.

Para amenizar la llegada de Navidad, ‘No mires arriba’ es la propuesta de Netflix en la que dos peculiares astrónomos que quieren avisar al mundo de que una cometa va a destruir la Tierra. En el reparto figuran Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. El último día del año llega ‘The Lost Doughter’, basada en la novela ‘La niña perdida’ de Elena Ferrante, con Maggie Gyllenhaal en la dirección y Dakota Johnson, Paul Mescal y Olivia Colman en el reparto.